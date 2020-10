Nowa fabryka Danfoss w Grodzisku Mazowieckim

Kolejne 400 miejsc pracy w Grodzisku Mazowieckim. Wszystko za sprawą nowej inwestycji firmy Danfoss, w ramach której zaplanowano powstanie kolejnej już na tym terenie hali produkcyjnej.

Nowoczesny park technologiczny

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Inauguracja budowy fabryki Danfoss Inauguracja budowy nowej fabryki odbyła się 13 października 2020 r. na terenie firmy Danfoss w Grodzisku Mazowieckim.

Ekologiczna produkcja

Jak zapewniają przedstawiciele firmy Danfoss, powstająca nowa fabryka zasługiwać będzie na miano jednego z najnowocześniejszych parków technologicznych w okolicy. Zastosowane w niej technologie mają redukować wpływ eksploatacji budynku na środowisko, a także zapewniać wysoki komfort pracy zatrudnionym osobom.Zastosowany zostanie m.in. system odzysku ciepła z agregatów wody lodowej oraz ze sprężarek powietrza, aby w efektywny i czysty sposób przygotować ciepłą wodę użytkową, a także ogrzać hale i biura. Jeśli ciepło odzyskane z kompresorów i systemu chłodzenia będzie niewystarczające, pierwszym głównym źródłem ciepła będą pompy ciepła powietrze-woda. Jako rezerwę dla wszystkich innych źródeł ciepła, na okres szczytowego zapotrzebowania na ciepło, przewidziane są dwa kotły gazowe kondensacyjne o mocy 600kW każdy. Zastosowana zostanie również wentylacja z rekuperacją.Aby ograniczyć straty ciepła nowa fabryka Danfoss zostanie wybudowana z zachowaniem parametrów przewyższających wymagania WT2021.Całość kontrolowana będzie przez zaawansowany system zarządzania budynkiem BMS.W projekcie przewidziano również dalszy rozwój inwestycji – na parkingu infrastrukturę niezbędną do przyszłej instalacji ładowarek do samochodów elektrycznych , a na dachu możliwość montażu paneli fotowoltaicznych.Wytwarzane w nowej fabryce Danfoss produkty w istotnym stopniu przyczyniać będą się od dbałości o środowisko naturalne, w tym do oszczędności zasobów, wody i energii oraz ograniczenia strat żywności W rozbudowywanej części fabryki Danfoss produkowane będą m.in.do różnych zastosowań w instalacjach wody bieżącej: między innymi jako elementy systemów przeciwzalaniowych, jako zawory ograniczające zbędne straty wody w budynkach itp.W skali roku wszystkie zawory elektromagnetyczne wytworzone w nowo powstającej fabryce będą miały potencjał zaoszczędzenia nawet do 9 mln m3 wody, czyli 9 mln ton wody rocznie - do przewozu takiej ilości wody potrzebne byłoby 16 największych obecnie pływających światowych supertankowców lub 50 największych tankowców, jakie są w stanie przepłynąć przez Cieśniny Duńskie na Bałtyk.Tak duża oszczędność wody przekłada się na redukcję zużycia energii potrzebnej do jej pozyskania i dostarczenia o 5,85 GWh rocznie, a tym samym zapobiega zbędnej emisji 4 633,2 ton dwutlenku węgla. Dodatkowo zawory te nie będą w swoich korpusach zawierać ołowiu (ang. lead free), co oznacza, że , spełniać będą wymagania najbardziej restrykcyjnej najnowszej normy RoHS. Tym samym będą dużo bardziej bezpieczne dla zdrowia wszystkich osób pijących wodę z kranu.Danfoss będzie produkował w Grodzisku Mazowieckim również całą gamęZa projekt i budowę parku technologicznego dla Danfoss Poland w Grodzisku Mazowieckim odpowiada Panattoni, lider rynku powierzchni przemysłowych w Europie. Zakończenie inwestycji zaplanowano na listopad 2021 roku.