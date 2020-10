Elastyczne biura: czy coworking to jedna z ofiar pandemii?

Nagły wybuch pandemii spowodował ożywioną dyskusję na temat przyszłości powierzchni biurowych. Masowe przejście na pracę zdalną sprawiło, że spora część biur opustoszała, pustkami świeciły również przestrzenie przeznaczone do coworkingu. Pojawiły się nawet głosy, że rynek elastycznych biur chyli się ku upadkowi. Czy ten czarny scenariusz rzeczywiście się zmaterializował? Najnowsze doniesienia opracowanego przez Colliers International raportu „Flex Forward” wskazują na coś innego.

Najemcy szukają nowoczesnych, elastycznych rozwiązań, które umożliwią im stawienie czoła zarówno krótko-, jak i średnioterminowym wyzwaniom. Ponadto wynajmujący coraz częściej pytają, jak mogą rozszerzyć swoje portfele nieruchomości o ten segment rynku, co wskazuje na perspektywę dalszego jego wzrostu w najbliższym roku – wskazujeTom Sleigh.

W pierwszej połowie 2020 r. rynki w regionie EMEA o najniższym poziomie dostępności elastycznych przestrzeni biurowych zanotowały największe tempo ich wzrostu.

Trendy na rynku flex

W ciągu przeanalizowanych przez nas ostatnich 18 miesięcy zaobserwowaliśmy dwa kluczowe trendy na rynku elastycznych powierzchni biurowych, które pokazują zdolność tego sektora do reagowania na zmieniające się warunki i okoliczności. Po pierwsze, operatorzy, którzy są w stanie zapewnić swoim klientom prywatne miejsce pracy, radzą sobie dobrze, natomiast ci, którzy udostępniają jedynie tradycyjną przestrzeń coworkingową, mają problemy z przekonaniem najemców, że przestrzeń ta jest bezpieczna w kontekście pandemii COVID-19. Po drugie, zmienia się struktura popytu na elastyczne przestrzenie biurowe. Następuje odwrót od ścisłego centrum w kierunku innych części miast, co może sugerować, że mamy do czynienia z wczesnym etapem decentralizacji. Wynika to z faktu, że miasta coraz częściej zmagają się problemami, takimi jak przeludnienie czy utrudnione dojazdy do pracy – mówi Istvan Toth, dyrektor i analityk danych w firmie Colliers International na region EMEA.



Hybrydowy model najmu

Zaletą tego rozwiązania jest jego elastyczność i zróżnicowanie w regionie EMEA, gdzie lokalni operatorzy dostosowują swoje oferty do potrzeb danego rynku. Co ciekawe, nasza analiza wykazała, że żadna transakcja czy zawierana umowa nie jest taka sama. Każda z nich ma swoją specyfikę i uwzględnia indywidualne potrzeby stron. Raport „Flex Forward” zapewnia przegląd niektórych spośród tych opcji oraz porady, jak można je wykorzystać w budowaniu nowoczesnej strategii nieruchomościowej – zaznacza Tom Sleigh.

Jak podaje Colliers International, w I połowie br. wzmożony popyt na elastyczne biura (nawet do 30% łącznego zapotrzebowania) zaznaczył się m.in. w Hamburgu, Wiedniu czy Sankt Petersburgu. Nowa podaż przestrzeni coworkingowych w regionie EMEA osiągnęła 162 000 mkw., a udział flexów w całkowitym wolumenie biur zbliżył się do 2%.Jak mówi Tom Sleigh, szef działu doradztwa ds. elastycznych przestrzeni biurowych w Colliers International, wraz z wybuchem pandemii i masowym przejściem na pracę zdalną biura znalazły się w centrum uwagi. Podkreśla jednak, że opinie o rychłym upadku coworkingu i elastycznych powierzchni biurowych były zdecydowanie przedwczesne.W ciągu ostatnich pięciu lat podaż elastycznych przestrzeni biurowych w regionie wzrosła trzykrotnie. Największymi graczami pozostają WeWork i IWG, jednak do walki o czołową pozycję na tym rynku włączyło się również wielu międzynarodowych operatorów i właścicieli nieruchomości, którzy stworzyli własne przestrzenie coworkingowe. Na 42 rynkach przeanalizowanych w raporcie działa ponad 1300 operatorów udostępniających przestrzenie biurowe w ponad 3300 lokalizacjach.Dane za I poł. 2020 r. pokazują wzrost o 52% zapotrzebowania na elastyczną przestrzeń biurową w lokalizacjach poza ścisłym centrum miasta w porównaniu z 38% w latach 2018-2019. Analogicznie wzrósł popyt w obszarach podmiejskich – o 16% w porównaniu z 12% w latach ubiegłych.Raport Flex Forward analizuje również rozmaite możliwości rozszerzenia strategii najmu firm o elastyczne przestrzenie biurowe.