Aktywa niematerialne to 27 proc. całości inwestycji firm

W 2018 roku wydatki polskich firm na reklamę, badania rynku, B+R, oprogramowanie, bazy danych, szkolenia pracowników itp. przekroczyły 133 mld PLN, co oznacza, że inwestycje w aktywa niematerialne to już ponad 27 proc. wszystkich inwestycji w polskiej gospodarce. I wprawdzie w latach 2014-2018 ich wartość ciągle się zwiększała, to jednak na tle Europy nie była ona imponująca. Pod względem stopy inwestycji w aktywa niematerialne zajęliśmy 22. pozycję. Za nami uplasowały się tylko 4 kraje - Grecja, Litwa, Łotwa i Bułgaria.

Przeczytaj także: Nowa fabryka Danfoss w Grodzisku Mazowieckim

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czym są inwestycje w aktywa niematerialne?

Jaki udział w inwestycjach w aktywa niematerialne posiadają ich poszczególne rodzaje?

Jakie są cechy charakterystyczne aktywów niematerialnych?





Wydatki na reklamę i badania rynku

Nabyty kapitał organizacyjny

Nakłady na projektowanie

Wydatki na badania i rozwój

Własny kapitał organizacyjny

Wydatki na oprogramowanie i bazy danych

Wydatki na szkolenia pracowników

Nakłady na innowacje finansowe

Wydatki związane z nabywaniem praw autorskich

Wśród aktywów niematerialnych wymienić możemy:

Znaczenie aktywów niematerialnych podkreśla fakt, że na czele listy najbardziej wartościowych firm na świecie (Apple, Google, Microsoft) czy w Polsce (CD Projekt) są nie te posiadające największe fabryki czy złoża surowców, ale sprzedające produkty i usługi oparte na własności intelektualnej, oryginalnym designie czy dobrym marketingu. W odróżnieniu od maszyn czy budowli, takie aktywa jak oprogramowanie czy wyniki prac badawczo-rozwojowych mają niematerialną formę, trudną do uchwycenia i precyzyjnego zmierzenia, a jednocześnie posiadają szereg cech wyróżniających je spośród szerokiej gamy dóbr inwestycyjnych – mówi Ignacy Święcicki.

Cechy charakterystyczne aktywów niematerialnych Można wymienić cztery cechy, które odróżniają aktywa niematerialne od innych klas aktywów, wskazane przez Jonathana Haskela i Stian’a Westlake’a (2018) jako cztery S, czyli: sunkness (utopione koszty),

(utopione koszty), spillovers (efekty rozpowszechniania),

(efekty rozpowszechniania), synergy (synergia; maksymalizowanie pozytywnego efektu przez łączenie aktywów niematerialnych) oraz

(synergia; maksymalizowanie pozytywnego efektu przez łączenie aktywów niematerialnych) oraz scalability (skalowalność, możliwość pomnażania bez zwiększania kosztów produkcji). Można wymienić cztery cechy, które odróżniają aktywa niematerialne od innych klas aktywów, wskazane przez Jonathana Haskela i Stian’a Westlake’a (2018) jako, czyli:

Rosną inwestycje w aktywa niematerialne w Polsce

Trend dotyczący zwiększania nakładów na aktywa niematerialne widoczny jest w badaniu przeprowadzonym przez PIE w ubiegłym roku. Choć trzeba wziąć poprawkę na wybuch pandemii nieuwzględniony w badaniu z oczywistych przyczyn, przedsiębiorcy niezależnie od kategorii swojej firmy zdecydowanie częściej deklarowali chęć inwestycji w aktywa niematerialne w roku 2020 – dodaje Filip Leśniewicz, analityk zespołu gospodarki cyfrowej Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Inwestycje w aktywa niematerialne w podziale na rodzaje Inwestycje w aktywa niematerialne to przede wszystkim wydatki na reklamę i badania rynku. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Inwestycje w aktywa niematerialne określone zgodnie z metodologią stosowaną w naszym raporcie stanowią ponad jedną czwartą wszystkich inwestycji w gospodarce. Przy tym aktywa niematerialne nieklasyfikowane obecnie w rachunkach narodowych to więcej niż trzykrotność tych uwzględnianych jako inwestycje zgodnie z obecnie obowiązującą metodologią. Przygotowując powyższe obliczenia nie braliśmy pod uwagę zmiany wysokości samej miary PKB – na skutek zmiany klasyfikacji wydatków ze zużycia pośredniego na wydatki inwestycyjne, całkowita wartość PKB uległaby zwiększeniu – wyjaśnia Ignacy Święcicki, kierownik zespołu gospodarki cyfrowej Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Polska na tle Europy

Jak wyjaśnia opracowany przez Polski Instytut Ekonomiczny raport „Aktywa niematerialne w Polsce”, w myśl stosowanej przez OECD definicji za aktywa niematerialne uważamy aktywa, które nie przyjmują ani fizycznej ani finansowej postaci.Choć inwestycje w aktywa niematerialne stanowią jeden z kluczowych czynników rozwoju we współczesnej gospodarce, to obecnie w dużej części nie wchodzą w zakres rachunków produktu krajowego brutto. Wpływa to na szacunki dotyczące produktywności w gospodarce, a także na możliwość badania tego aspektu rozwoju firm i wspierania jej przez państwo.Wartość inwestycji w aktywa niematerialne w latach 2014-2018 stale się zwiększała, przeciętnie o 7,5 proc. rocznie w cenach bieżących. W porównaniu z rokiem 2014, największe zmiany w 2018 roku odnotowano w nakładach na innowacje finansowe, których udział zmniejszył się z 6,3 proc. w 2014 r. do 5,1 proc. w 2018 r. oraz w nakładach na nabyty kapitał organizacyjny, czyli różnego rodzaju usługi doradcze i wspierające organizację procesów w firmach. W tym obszarze udział wydatków w 2018 r. z kolei zwiększył się o 1,4 p.p., do 18 proc.W latach 2010-2018 relacja inwestycji w aktywa niematerialne w stosunku do całego PKB wzrosła z 5,13 proc. do 6,28 proc. W tym samym czasie stopa inwestycji w gospodarce, mierzona zgodnie z obowiązującą metodologią (a więc niewłączająca większości kategorii aktywów niematerialnych), spadła z 20,3 proc. do 18,2 proc.Aby przyjrzeć się, jak Polska wypada na tle innych krajów europejskich po względem stopy inwestycji w aktywa niematerialne, wykorzystano dane z EU KLEMS dotyczące inwestycji w aktywa nieodnotowywane w rachunkach narodowych oraz dane z Eurostatu dotyczące inwestycji we własność intelektualną. W takim zestawieniu Polska plasuje się na 22. pozycji na 26 krajów unijnych (z Wielką Brytanią), dla których dostępne były pełne dane.Najniższy odsetek inwestycji w aktywa niematerialne występował w Grecji, a najwyższy w Irlandii. Biorąc jednak pod uwagę specyfikę tego ostatniego kraju, bardziej miarodajne będzie porównanie krajów bez jego uwzględniania. W takim przypadku najwyższa stopa inwestycji w aktywa niematerialne występuje w Szwecji i jest równa 12,8 proc. PKB.Z kolei wyniki niższe od Polski, oprócz Grecji, odnotowują jeszcze Litwa, Łotwa i Bułgaria. Jeśli wziąć pod uwagę stopę inwestycji dla Polski obliczoną zgodnie z metodologią zastosowaną w raporcie (6,21 proc. w 2017 r.), to nasz kraj wyprzedziłby Hiszpanię i Portugalię, i niemal zrównał się z Niemcami (6,24 proc.) (przy założeniu, że dla tych trzech krajów wykorzystujemy obliczenia jedynie z bazy danych EU KLEMS).