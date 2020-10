Produkcja poluje na magazyny. Popyt wzrośnie o ponad 11 mln mkw.

Najnowsze doniesienia Savills oraz przewidywania Capital Economics wskazują, że w najbliższej przyszłości czeka nas pokaźny wzrost generowanego przez branżę produkcyjną popytu na magazyny. Taka sytuacja nie jest jednak nowością - od 2012 do 2019 roku zapotrzebowanie europejskiej produkcji na powierzchnię magazynową uległo podwojeniu (z 2 do 4 mln mkw.). I wprawdzie ten rok pod względem popytu może okazać się nieco gorszy, to już kolejny ma przynieść tylko ożywienie.

Pomimo różnic pomiędzy poszczególnymi krajami, wskaźnik ten utrzymuje się na zbliżonym lub wyższym poziomie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, między innymi w Czechach i Polsce, gdzie wynosi on odpowiednio 35% i 14%, co może świadczyć o tym, że nasze prognozy są ostrożne – dodaje Marcus de Minckwitz.

Kliknij, aby powiekszyć fot. kerkezz - Fotolia.com Produkcja poluje na magazyny Z najnowszego raportu międzynarodowej firmy doradczej Savills wynika, że sektor produkcyjny w Europie będzie potrzebował dodatkowych 11,6 mln m kw. powierzchni magazynowej do końca 2020 r.

W Polsce udział sektora lekkiej produkcji w popycie brutto na powierzchnię przemysłową utrzymuje się na stabilnym poziomie i wynosi około 14%, co czyni go jednym z najważniejszych dla rynku najmu nieruchomości logistycznych. Część firm z sektora produkcyjnego decyduje się na prowadzenie działalności we własnych obiektach. Omijają tym samym rynek najmu, aczkolwiek również taki model generuje pośrednio popyt na powierzchnie przeznaczone na wynajem, gdyż kooperanci takich firm często postanawiają wynająć powierzchnię magazynową i przemysłową w pobliskich parkach magazynowych, by skrócić czas dostaw – mówi Kamil Szymański, dyrektor działu powierzchni magazynowych i przemysłowych, Savills w Polsce.

Jeżeli firmy zdecydują się w najbliższym czasie na nearshoring w ramach zabezpieczania się przed ewentualnymi zakłóceniami w łańcuchach dostaw, możemy być świadkami wzrostu inwestycji w sektorze przemysłowym, co z kolei znajdzie odzwierciedlenie w popycie na magazyny. Jeśli wartości prognozowane przez Capital Economics zwiększyłyby się tylko o 20%, wówczas do roku 2022 potrzeba byłoby w Europie dodatkowo 13,9 mln m kw. tradycyjnej powierzchni magazynowej – dodaje Mike Barnes, Associate, dział badań rynków europejskich, Savills.

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez Savills, na przestrzeni ostatnich 5 lat brytyjski sektor prywatny zainwestował w rozwój przetwórstwa przemysłowego 148 mld funtów. Wygenerowany w następstwie tego popyt na magazyny sięgnął 2,4 mln m kw., co oznacza, że każdy zainwestowany miliard owocuje zapotrzebowaniem na ponad 16,2 tys. mkw. powierzchni magazynowej.Jak wskazuje Marcus de Minckwitz, dyrektor w dziale doradztwa inwestycyjnego w regionie EMEA, Savills, europejska produkcja odpowiada za 14% popytu na magazyny i jest to wartość zbliżona to odnotowanej w Wielkiej Brytanii.Sektor prywatny w Polsce w latach 2017-2018 przeznaczył na inwestycje w przetwórstwo przemysłowe blisko 125 miliardów złotych. W tym samym czasie firmy z sektora produkcyjnego wynajęły ok. 1,1 miliona m kw. nowoczesnej powierzchni magazynowej i przemysłowej. Można zatem przyjąć, że każdy miliard złotych zainwestowany przez prywatny kapitał wygenerował zapotrzebowanie na około 8600 m kw. magazynów.