Co wyróżnia magazyny w Wielkopolsce i lubuskim?

Magazyny to niewątpliwie ten sektor polskich nieruchomości komercyjnych, który wykazał się największą odpornością na perturbacje przyniesione przez COVID-19. Świetnym tego przykładem są województwa wielkopolskie i lubuskie, gdzie popyt sięgnął w tym roku blisko 595 tys. mkw. Za zapotrzebowaniem na magazyny podąża również podaż - w fazie realizacji znajduje się obecne 307 tys. mkw. powierzchni. Zapotrzebowanie na nie zgłasza przede wszystkim branża logistyczna, choć nie brakuje również zainteresowanych z sektora produkcji czy coraz prężniej rozwijającego się e-commerce.

Kliknij, aby powiekszyć fot. scaliger - Fotolia.com Wielkopolskie i lubuskie z dużym popytem na magazyny Rynek magazynowy w wielkopolskim i lubuskim nie odczuwa negatywnych następstw pandemii. Popyt na powierzchnię magazynową od początku roku wyniósł niemal 595 tys. mkw., co jest jednym z wyższych wyników w kraju.

Inwestycje są realizowane w terminie, a dominujące w Poznaniu zakłady m.in. Volkswagena, Beiersdorf, czy Bridgestone powiększają swoje operacje. Największe zainteresowanie widać ze strony branży logistycznej, choć pojawia się też coraz więcej projektów produkcyjnych z zapotrzebowaniem na duże powierzchnie, czy to produkcja ciężka czy konfekcyjna. Odnotowujemy zwiększony ruch w sektorze e-commerce z dominującymi branżami: modową i kosmetyczną. Na bazie tych obserwacji widać, że te regiony mogą z optymizmem patrzeć w przyszłość. Tym bardziej, że Poznań został niedawno uznany miastem przyjaznym inwestorom i otrzymał nagrodę Prime Property Prize 2020 - dodaje Karolina Galas, szefowa poznańskiego biura CBRE.

Konkurencja dla Niemiec

Dobre położenie geograficzne w pobliżu granicy z Niemcami, rozwój infrastruktury drogowej i wykwalifikowani pracownicy sprawiają, że region stanowi coraz większą konkurencję dla magazynów naszych zachodnich sąsiadów. Z Poznania można szybko dojechać do Warszawy, Łodzi, ale także do Berlina czy Frankfurtu nad Odrą. Inwestorów przyciągają też Specjalne Strefy Ekonomiczne - mówi Karolina Galas.

Jak wynika z najświeższych danych CBRE, łączne zasoby magazynów zlokalizowanych na terenie Wielkopolski i województwa lubuskiego to już blisko 2,7 mln mkw. Tegoroczna podaż wyniosła 90 tys. mkw., a w budowie znajduje się kolejne 307 tys. mkw.Jednocześnie okazuje się, że ilość magazynów, które ciągle czekają na swoich najemców, nie odbiega od średniej krajowej i wynosi 6,9%. To wyraźny dowód na to, że nowe inwestycje, szczególnie w najlepszych lokalizacjach, są szybko pochłaniane przez rynek. Popyt od początku roku osiągnął niemal 595 tys. mkw.Karolina Galas, szefowa poznańskiego biura CBRE, potwierdza, że pandemia nie okazała się czynnikiem, który doprowadziłby do zamrożenia ruchu na wielkopolskim rynku magazynowym Największe transakcje, które miały miejsce ostatnio na poznańskim rynku magazynowym to wynajem 23 tys. mkw. przez Ekol Logistics,18 tys. mkw. przez Rhenus Logistics, czy 15 tys. mkw. przez Arvato - wszystkie w poznańskich Parkach Panattoni. W pierwszym kwartale br. odbyła się także transakcja Millano Group. Przy doradztwie CBRE wynajęto 16 tys. mkw. w Tristar Poznań.