7R City Flex - w Gdyni powstaje magazyn ostatniej mili

Na terenie Pomorza powstaje kolejny magazyn sieci 7R City Flex. Tym razem na lokalizację wybrano Gdynię. Nowy obiekt będzie pierwszą logistyczną inwestycją, która będzie zlokalizowana tak blisko portu i centrum miasta.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe 7R City Flex w Gdyni - wizualizacja inwestycji Generalnym wykonawcą 7R City Flex Gdynia jest Dekpol

7R City Flex w Gdyni to umocnienie pozycji, którą firma 7R wypracowała sobie na Pomorzu. To właśnie w tym regionie powstał pierwszy magazyn i to tu rozwija się sieć obiektów big box oraz magazynów ostatniej mili - 7R City Flex Last Mile Logistics.Nowy magazyn to przeszło 14 000 mkw. nowoczesnej powierzchni klasy A. Jednym z jego głównych atutów jest bliskość portu Gdynia. To strategiczna lokalizacja z uwagi na wzrost znaczenia transportu morskiego i intermodalnego w łańcuchach dostaw, które rozwijają się mimo pandemii i ograniczeń gospodarczych.Obiekt 7R City Flex Gdynia zaprojektowany został przez wewnętrzny dział architektów dewelopera. Inwestycja zaplanowana jest tak, aby samochody wyjeżdżające w stronę Szczecina miały bezpośrednie połączenie z trójmiejską obwodnicą, co nie pozostaje bez znaczenia dla najemców planujących rozwój działalności logistycznej na północy kraju oraz wykorzystywanie tutejszej dobrze rozwiniętej logistyki morskiej i drogowej.Generalnym wykonawcą nowego magazynu jest Dekpol. To już kolejna wspólna realizacja tej firmy dla dewelopera 7R. Do tej pory partnerzy dostarczyli na rynek nowoczesne obiekty logistyczno-przemysłowe między innymi w Gdańsku, Krakowie, Sosnowcu i Tczewie.Prace budowlane właśnie ruszyły. Oddanie budynku do użytku zaplanowane jest w połowie 2021 roku.Ostatnia dekada to okres intensywnego wzrostu wolumenu przeładunkowego w gdyńskim porcie. Osiągnął on 63%, przewyższając tym samym tempo, w którym rozwijała się cała nasza gospodarka. Tylko od stycznia do października w Gdyni przeładowano przeszło 20 mln ton towarów.Trójmiasto określane jest jako rynek wschodzący, siódmy pod względem nasycenia magazynami, o bardzo dużych możliwościach dalszego rozwoju. Region ten przechodzi transformację z lokalnego centrum logistycznego na ważny ośrodek w skali kraju. Wszystko dzięki rozbudowie portów oraz infrastruktury drogowej. Dostęp do autostrady A1, łączącej Północ z Południem Polski, oraz drogi ekspresowej S7, biegnącej w kierunku Warszawy i Krakowa, sprawia, że Pomorze zyskuje na znaczeniu na magazynowo-logistycznej mapie Polski. Rozbudowa portów i rosnące znaczenie handlu elektronicznego to dwa kolejne czynniki, jakie składają się na sukces Pomorza w branży TSL.