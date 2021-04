7R buduje City Flex Warsaw Airport III i City Flex Warszawa-Targówek

7R buduje dwa magazyny miejskie - City Flex Warsaw Airport III i City Flex Warszawa-Targówek. Pierwszy powstanie przy ul. Osmańskiej, w pobliżu Lotniska Chopina, drugi – przy ul. Rzecznej.

Przeczytaj także: Gdzie podąża logistyka miejska w Polsce?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe City Flex Warsaw Airport III Inwestycja 7R City Flex Warsaw Airport III przy Osmańskiej zaoferuje dwa budynki o łącznej powierzchni najmu 24 000 mkw. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Deweloper zakupił grunty pod inwestycje na przełomie roku 2020 i 2021. W ramach City Flex Warsaw Airport III powstaną dwa budynki o łącznej powierzchni najmu 24 000 mkw. W ramach 7R City Flex Warszawa-Targówek powstaną dwie hale magazynowe o całkowitej powierzchni 31 970 mkw.Komplekspołożony będzie 10 km od centrum Warszawy, 500 m od terminala Warsaw Cargo oraz 2 km od pasażerskiego terminala międzynarodowego portu lotniczego im. F. Chopina, a także 1,8 km od drogi ekspresowej S2. Inwestycja zostanie objęta certyfikacją BREEAM na poziomie Excellent i zaoferuje takie rozwiązania proekologiczne, jak m.in. fotowoltaika i oświetlenie LED. Start budowy obiektu przy ul. Osmańskiej rozpocznie się w czerwcu br., a planowane oddanie to IV kwartał 2021 r. Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia Kwadrat. Generalnym wykonawcą jest firma Goldbeck.Drugi z planowanych w stolicy projektów deweloperskich,, to nowoczesny park magazynowy usytuowany zaledwie 8 km od ścisłego centrum Warszawy i 13 km od lotniska Chopina. Zgodnie z założeniem koncepcji 7R City Flex, inwestycja zapewnia doskonały dostęp do komunikacji i infrastruktury miejskiej (przystanki autobusowe i tramwajowe w odległości 300 m). Dzięki zastosowanym najnowszym rozwiązaniom proekologicznym, wpływającym m.in. na wzrost efektywności energetycznej, obiekt będzie objęty certyfikacją BREEAM na poziomie Excellent. Obiekty wyposażone zostaną w panele fotowoltaiczne, systemy BMS i Dali. Start budowy przypadnie na przełomie bieżącego i przyszłego roku, a oddanie na II kwartał 2022 r.