Magazyny: stabilizacja i odporność, najemcy ostrożni

AXI IMMO prezentuje najnowszy raport "Rynek magazynowy w Polsce w I kwartale 2025 r." Opracowanie dowodzi, że magazyny w Polsce to rynek stabilny, ale przy tym dość selektywny i zachowawczy. W badanym okresie aktywność najemców wzrosła o +16% r/r, co przełożyło się na 1,1 mln mkw. wynajętej powierzchni. Na uwagę zasługuje odwrócenie dotychczasowego trendu - obecnie przedłużenia umów dominują nad nowymi umowami.

Przeczytaj także: Magazyny w Polsce, czyli stabilny rynek z potencjałem rozwojowym

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W którym z województw wynajęto najwięcej magazynów?

Jak zachowują się inwestorzy?

Gdzie w Polsce najłatwiej znaleźć niewynajętą przestrzeń magazynową?

Aż 56% całego popytu na rynku magazynowym stanowiły przedłużenia umów

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Rynek magazynowy w Polsce jest stabilny Rynek magazynów w Polsce pozostaje stabilny i odporny, choć wyraźnie widać większą ostrożność po stronie najemców. W obliczu niepewności makroekonomicznej, zwłaszcza dotyczącej ceł, kosztów produkcji i zmian w międzynarodowym handlu, firmy częściej decydują się na przedłużenie dotychczasowych umów zamiast ekspansji.

Odwrócenie dotychczasowego trendu, polegającego na dominacji nowych umów najmu magazynów nad przedłużeniami, wyraźnie pokazuje zmianę podejścia firm do planowania operacyjnego. Najemcy działają dziś ostrożniej – nie wycofują się z rynku, ale z rezerwą podchodzą do relokacji. W aktualnych warunkach gospodarczych, charakteryzujących się podwyższoną niepewnością m.in. w kontekście kosztów czy dostępności pracowników, przedłużenie umowy w sprawdzonej lokalizacji staje się racjonalnym i bezpiecznym wyborem. Dla wielu firm to sposób na zachowanie ciągłości operacyjnej bez ponoszenia dodatkowego ryzyka związanego z przenosinami czy adaptacją do nowej powierzchni”.

Podaż – deweloperzy magazynowi są bardziej selektywni w wyborze lokalizacji

Inwestorzy wracają, choć ostrożnie

Pierwsze miesiące 2025 r. wskazują na kontynuację trendu, w którym przejęcia projektów między deweloperami stają się bardziej efektywną drogą do rozbudowy posiadanych portfeli niż decyzje o budowie nowych inwestycji. To strategiczne podejście, szczególnie w warunkach ograniczonej aktywności finansowej i wydłużonych procesów decyzyjnych. Najaktywniejsi pozostają inwestorzy z Europy Zachodniej i regionu CEE, natomiast kapitał azjatycki wciąż zachowuje ostrożność, obserwując, jak rynek magazynowy radzi sobie w zmiennym otoczeniu makroekonomiczny”.

Rynek magazynów w Polsce pozostaje stabilny i odporny, choć wyraźnie widać większą ostrożność po stronie najemców. W obliczu niepewności makroekonomicznej, zwłaszcza dotyczącej ceł, kosztów produkcji i zmian w międzynarodowym handlu, firmy częściej decydują się na przedłużenie dotychczasowych umów zamiast ekspansji. To naturalna konsekwencja rosnącej potrzeby przewidywalności i elastyczności operacyjnej. W odpowiedzi deweloperzy ograniczają liczbę nowych inwestycji, jednocześnie stawiając na jakość zarówno pod względem technologicznym, jak i ekologicznym. Obserwujemy rynek, który nie traci tempa, ale staje się coraz bardziej selektywny, świadomy i oparty na długofalowych decyzjach biznesowych”.

Przeczytaj także: Rynek magazynowy z dobrymi perspektywami wzrostu

W pierwszych trzech miesiącach 2025 r. na polskim rynku przemysłowym i logistycznym zawarto umowy najmu (popyt brutto) na ponad 1,1 mln mkw. powierzchni magazynowej Dynamika wzrostu wolumenu przedłużeń była najwyższa w historii rynku i wyniosła 73%. Z kolei popyt netto uwzgledniający wyłącznie nowe umowy i ekspansje wyniósł w analizowanym okresie 485 tys. i był niższy o 19% w ujęciu rok do rokuW całkowitym wolumenie najmu najwięcej powierzchni magazynów wynajęto w woj. mazowieckim (267 tys. mkw.), śląskim (228 tys. mkw.) i łódzkim (152 tys. mkw.). Analitycy AXI IMMO wskazują, że wśród największych transakcji znalazły się m.in. nowa umowa firmy z branży 3PL na 67 800 mkw. podpisana w 7R Park Gdańsk III, przedłużenie 50 300 mkw. przez najemcę z sektora handlowego w P3 Łódź II oraz przedłużenie 38 400 mkw. przez firmę reprezentującą sektor e-commerce w Accolade Funds Park Szczecin I.Średnie stawki na polskim rynku magazynów w I kw. 2025 r. utrzymały się w przedziale od 3,6 do 5,5 EUR/mkw. za powierzchnię w inwestycjach typu big-box w pozamiejskich lokalizacjach logistycznych. Jednocześnie poziom stawek efektywnych jest niższy średnio o 20-25%.Anna Głowacz, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, AXI IMMO, wyjaśnia:Całkowite zasoby magazynów w Polsce przekroczyły 35,3 mln mkw. (+8% r/r), co czyni nasz kraj jednym z największych rynków logistycznych w Europie. W I kw. 2025 r. oddano do użytku 680 tys. mkw. nowej powierzchni (–20% r/r). W analizowanym okresie na podium znalazły się woj. dolnośląskie (319 tys. mkw.), następnie śląskie (118 tys. mkw.) i wielkopolskie (60 tys. mkw.). Analitycy AXI IMMO wskazują, że w budowie pozostaje 1,4 mln mkw., co stanowi aż 41% spadek w ujęciu rok do roku. Najwięcej realizowanej nowej powierzchni znajduje się w woj. mazowieckim (368 tys. mkw.), śląskim (270 tys. mkw.) oraz łódzkim (253 tys. mkw.).Aktywność deweloperska w I kw. 2025 r. nieznacznie wpłynęła na wskaźnik pustostanów, który na koniec marca br. wyniósł 8,5% (+0,3 p.p. r/r). Wśród analizowanych rynków największe wskaźniki dostępności powierzchni odnotowano w woj. lubuskim (22,9%), świętokrzyskim (17,2%), dolnośląskim (11,6%) i łódzkim (9,9%).W pierwszym kwartale 2025 r. odnotowano wyraźne ożywienie na rynku inwestycyjnym. Wartość transakcji w sektorze magazynów osiągnęła poziom 202 mln euro (+47% r/r), co odpowiadało za ok. 1/3 całkowitego wolumenu transakcji.Inwestorzy ponownie zaczynają postrzegać sektor przemysłowy i logistyczny jako stabilny i dający przewidywalne stopy zwrotu. W I kw. 2025 r. dominowały transakcje pojedynczych projektów, przy czym w dalszej części roku oczekuje się zmiany tego trendu na zakupy portfelowe. Na liście największych transakcji znalazły się m.in.: zakup Panattoni Park Tricity South II przez Clarion, przejęcie P3 Park Grodzisk przez Prologis oraz sprzedaż Panattoni Park Tricity East V do południowoafrykańskiego funduszu Fortress REIT.Grzegorz Chmielak, Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych, AXI IMMO, komentuje:Renata Osiecka, Partnerka Zarządzająca, AXI IMMO, podsumowuje: