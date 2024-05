Powierzchnia magazynowa I kw. 2024 o 8 proc. większa r/r

Na koniec I kwartału 2024 roku całkowita powierzchnia magazynowo-logistyczna w Polsce była o 8 proc. większa niż roku temu i wyniosła ponad 32,1 mln mkw. – wynika z najnowszego raportu CBRE. Liderem rynku jest Wrocław, gdzie oddano najwięcej nowej powierzchni i gdzie najwięcej jest powierzchni w budowie.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Gdzie wybudowano najwięcej magazynów w I kwartale 2024 roku?

Gdzie jest najniższy poziom pustostanów?

Jak kształtują się czynsze za magazyny?



Magazyny czekają na najemców

W Polsce powstaje obecnie więcej magazynów niż jeszcze rok temu. W budowie jest 2,3 mln mkw. przestrzeni przemysłowo-logistycznej, z czego najwięcej, bo 686 tys. mkw., we Wrocławiu. Niemal połowa całej powierzchni to budowy spekulacyjne, czyli bez zapewnionych najemców. Choć nowych projektów jest więcej, to jedynie 357 tys. mkw. spośród powstającej przestrzeni to budowy, które ruszyły w I kwartale 2024 roku. Przeważająca część z nich rozpoczęła się rok temu lub wcześniej. Pojawiają się również sygnały, że niektóre z budów zostały wstrzymane do czasu znalezienia najemców. Urósł także poziom pustostanów. Wynosi on obecnie 8,1 proc., a więc o 2 pp. więcej niż rok temu. Trzeba jednak pamiętać, że ten wzrost wynika przede wszystkim z nowych projektów, które zostały ukończone niedawno i potrzeba czasu by znalazły swoich najemców – mówi Michał Śniadała, szef działu powierzchni magazynowych i przemysłowych w CBRE.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Plukhin - Fotolia.com Powierzchnia magazynowa urosła o 8 proc. w ciągu roku Najwięcej nowej powierzchni przybyło we Wrocławiu, Poznaniu i Trójmieście.

Mniejszy ruch w wynajmie

Czynsze stabilne

Jak podaje CBRE, w I kwartale br. do użytku oddano 852,6 tys. mkw. powierzchni przemysłowo-logistycznej. Najwięcej - 218,3 tys. mkw. - we Wrocławiu i w Poznaniu, gdzie do użytku oddano 213,6 tys. mkw. Na trzecim miejscu znalazło się Trójmiasto ze 167,2 tys. mkw. powierzchni. Największym projektem oddanym do użytku był drugi etap Panattoni Park Wrocław Logistics South Hub o powierzchni 90 tys. mkw.Najniższy poziom pustostanów jest w Trójmieście, Rzeszowie i Krakowie, gdzie nie przekracza 4 proc., a najwyższy w centralnym regionie kraju w obszarze Łodzi oraz na zachodzie kraju, w regionie Wrocławia, Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie sięga ponad 10 proc.W pierwszych trzech miesiącach 2024 roku wynajęto 866 tys. mkw. powierzchni przemysłowo-logistycznej, czyli o 29 proc. mniej niż w takim samym okresie rok wcześniej. Najwyższą aktywnością najemców cieszył się centralny obszar kraju – w regionie Łodzi zajęto 177,2 tys. mkw., a Warszawy 168,9 tys. mkw. Trzecie miejsce zajął Poznań z 165,9 tys. mkw. wynajętej przestrzeni.Największą transakcją było zajęcie 62 tys. mkw. przez firmę z sektora handlowego w obiekcie Hillwood Łódź II Chocianowice.Po lekkich wzrostach w 2023 roku, czynsze bazowe w Polsce się stabilizują. W nowoczesnych magazynach w głównych regionach kraju wynoszą od 3,9 do 5,4 euro za mkw. za miesiąc, a w ścisłym centrum Warszawy sięgają 7,5 euro za mkw. za miesiąc. W regionach, w których poziom pustostanów jest najwyższy można spodziewać się niedużych obniżek, ale tylko w odniesieniu do czynszów efektywnych.