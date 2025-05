Wystartowała budowa CTPark Warsaw Emilianów

Rusza budowa pierwszego budynku CTPark Warsaw Emilianów, w którym powstanie magazyn centralny ALDI. Hala ma zostać oddana do użytkowania w I kwartale 2026 roku. Generalnym wykonawcą jest Kajima Poland.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe CTPark Warsaw Emilianów Kompleks CTPark Warsaw Emilianów będzie składał się z trzech hal produkcyjno-magazynowych o łącznym metrażu ponad 119 600 mkw.

Docelowo cały kompleks CTPark Warsaw Emilianów będzie składał się z trzech hal produkcyjno-magazynowych o łącznym metrażu ponad 119 600 mkw. Inwestycja powstaje na północny-wschód od Warszawy, na terenie gminy Radzymin, na której znajduje się pięć węzłów zjazdowych z drogi ekspresowej S8 i ponad tysiąc hektarów ziemi z przeznaczeniem produkcyjno-usługowym.Pierwszym najemcą inwestycji została firma ALDI, która wynajęła 43 000 mkw. powierzchni magazynowej. Uruchomienie głównego centrum logistyczno-dystrybucyjnego w CTPark Warsaw Emilianów pozwoli dyskonterowi znacząco usprawnić dostawy do sklepów w centralnej i północno-wschodniej Polsce. To także impuls do rozwoju lokalnego rynku pracy – ALDI przewiduje zatrudnienie niemal 150 osób w obszarach: operacyjnym, technicznym, administracyjnym i logistycznym.Zaawansowana technologicznie przestrzeń magazynowa, wyposażona w instalację chłodniczą umożliwiającą obsługę około 25% dostaw wymagających kontrolowanej temperatury oraz blisko 90 ramp rozładunkowych, pozwoli na sprawne przyjmowanie i wysyłkę kilkuset samochodów dziennie. Za realizację pierwszego budynku w ramach podwarszawskiego kompleksu odpowiada Kajima Poland.CTPark Warsaw Emilianów to jedna z siedmiu inwestycji CTP w województwie mazowieckim. Po ich ukończeniu łączna dostępna powierzchnia najmu w regionie wzrośnie o 840 000 mkw. Równolegle w innych częściach kraju deweloper prowadzi prace przy 12 kolejnych projektach, znajdujących się na różnych etapach realizacji.