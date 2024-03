CTPark Rzeszów w budowie

Deweloper i inwestor CTP rozpoczyna budowę parku przemysłowo-logistycznego w Rzeszowie. CTPark Rzeszów to zespół dwóch obiektów o łącznej powierzchni najmu blisko 50 000 mkw. I etap ma zostać oddany do użytkowania w III kw. 2024 roku.

Przeczytaj także: Rusza budowa CTPark Bydgoszcz, CTPark Częstochowa i CTPark Łódź Airport

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe CTPark Rzeszów - wizualizacja 1 W ramach realizacji CTPark Rzeszów inwestor dostarczy dwa budynki o powierzchniach najmu 16 200 mkw. i 33 400 mkw. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe CTPark Rzeszów - wizualizacja 2 Lokalizacja CTPark Rzeszów zapewni dostęp do drogi ekspresowej S19, wchodzącej w skład międzynarodowego szlaku Via Carpatia łączącego Europę Północną i Południową oraz autostrady A4 prowadzącej do Niemiec. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Dwa budynki CTPark Rzeszów zapewnią dużą różnorodność przestrzeni i modułów dla celów prowadzenia szerokiego zakresu aktywności biznesowych naszych potencjalnych najemców. W pierwszej fazie najmniejsze unity będą mieć 4 000 mkw. W kolejnych etapach kompleksu jeszcze mocniej zdywersyfikujmy dostępne powierzchnie. Nasze doświadczenie przy budowie magazynów miejskich w aglomeracji śląskiej pokazało bowiem, że istnieje duże zapotrzebowanie na wysokojakościowe moduły o małym metrażu. Są one celem nie tylko lokalnych firm, ale i zagranicznych korporacji, które stopniowo uruchamiają swoje operacje w Polsce, zostawiając sobie potencjalną opcję ekspansji w przyszłości w zgodzie z realnym zapotrzebowaniem na dany moment. Jako długoterminowy właściciel wszystkich projektów wchodzących w skład naszego portfolio, możemy im to zapewnić, tłumaczy Łukasz Tomczyk, Business Developer w CTP Poland.

Przeczytaj także: Powstanie CTPark Emilianów

W ramach CTPark Rzeszów powstaną dwa budynki o powierzchniach najmu 16 200 mkw. i 33 400 mkw. Lokalizacja CTPark Rzeszów zapewni dostęp do drogi ekspresowej S19, wchodzącej w skład międzynarodowego szlaku Via Carpatia łączącego Europę Północną i Południową oraz autostrady A4 prowadzącej do Niemiec. Będzie to 12-metrowy magazyn wysokiego składowania wyposażony w doki przeładunkowe z podnośnikami hydraulicznymi i świetliki dachowe na powierzchni 12,5 proc. Przestrzeń została zaprojektowana pod standardy operacji logistycznych i produkcyjnych. Oświetleniem w kompleksie będzie sterować system DALI, a układ grzewczy zasilą pompy ciepła. Najemcy będą mogli stale kontrolować i optymalizować zużycie mediów za pomocą inteligentnego systemu pomiaru. Konstrukcja budynku jest też przygotowana pod instalację paneli fotowoltaicznych, zapewniających pokrycie zapotrzebowania na energię z OZE.Wysokie parametry techniczne inwestycji uzupełni szereg rozwiązań sprzyjających komfortowi codziennej pracy specjalistów z sektora produkcyjno-magazynowego. Fasady budynków będą wyposażone w panele przezierne, charakteryzujące się przepuszczalnością promieni słonecznych do 55 proc. Z kolei elewacyjne płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej zapewnią dodatkową odporność ogniową. Przynajmniej 6 proc. miejsc postojowych będzie wyposażonych w stacje do ładowania samochodów elektrycznych, z możliwością rozszerzenia tej infrastruktury na 20 proc. przestrzeni parkingu. Teren inwestycji będzie stale monitorowany za pomocą systemu CCTV – telewizji przemysłowej.