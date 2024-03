Inwestycje w nieruchomości komercyjne nabiorą tempa w II połowie roku

Inwestowanie w nieruchomości komercyjne przyspieszy w II połowie roku - wynika z raportu "Market Outlook 2024" autorstwa CBRE. Wzrost może wynieść nawet 10 proc. r/r. Najlepsze prognozy są dla nieruchomości przemysłowych, logistycznych i mieszkaniowych.

Prognozy dotyczące gospodarki i rynku nieruchomości komercyjnych pozwalają na optymistyczne spojrzenie w przyszłość. Negatywne tendencje, takie jak niższy wzrost PKB, wysoka inflacja i stopy procentowe, zaczynają się odwracać. Opóźniony wpływ wyższych stóp procentowych pozwala przewidywać szybszy wzrost gospodarczy, co powinniśmy zacząć odczuwać szczególnie w drugiej połowie 2024 roku. Polska będzie także beneficjentem wzrostu globalnej aktywności. Według naszego badania przeprowadzonego wśród inwestorów Polska znalazła się na trzecim miejscu w pierwszej dziesiątce krajów, w których oczekiwany jest najwyższy zwrot z inwestycji w nieruchomości w 2024 roku. Dodatkowo Warszawa jako jedyna stolica krajów Europy Środkowo-Wschodniej znalazła się na liście dziesięciu najbardziej atrakcyjnych europejskich kierunków inwestycyjnych – mówi Katarzyna Gajewska, dyrektorka w dziale badań i analiz rynku w CBRE.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Plukhin - Fotolia.com Inwestycje na rynku nieruchomości komercyjnych przyspieszą w drugiej połowie roku Tendencja będzie widoczna szczególnie w drugiej połowie roku, w sektorach przemysłowym i logistycznym oraz mieszkaniowym.

Stabilne magazyny

Mieszkania z potencjałem

Biura coraz wyższej jakości

Polski handel w internecie

Jak wynika z prognoz CBRE, w 2024 roku wolumen inwestycji w całej Europie, także w Polsce, może wzrosnąć nawet o 10 proc. w ujęciu rocznym. Najbardziej pożądanymi sektorami będą przemysł i logistyka, na który wskazała ponad jedna trzecia respondentów zapytanych w badaniu CBRE „Investor Intentions Survey 2024” oraz rynek mieszkaniowy (28 proc. wskazań).Dzięki solidnym fundamentom, rynek przemysłowo-logistyczny okazał się jednym z najbardziej stabilnych, mimo spowolnienia w 2023 roku. Aktywność najemców w Polsce tym okresie przekroczyła oczekiwania – wynajęto 5,7 mln mkw. powierzchni. To trzecia najwyższa wartość w historii rynku, mimo spadku o 15 proc. w porównaniu do 2022 roku.Sektor instytucjonalnego wynajmu mieszkań w Polsce dopiero się rozwija. Pomimo dużego zainteresowania inwestorów tego typu lokale stanowią niecały 1 proc. zasobu mieszkaniowego w 6 największych miastach kraju. Rynek boryka się z niską podażą. Dalszy rozwój sektora będzie kształtowany m.in. przez zmiany prawne, dotyczące m.in. planowania przestrzennego, warunków technicznych dla nowych budynków, w tym świadectw charakterystyki energetycznej, oraz wejście w życie przepisów tzw. nowej ustawy deweloperskiej. A potencjał wzrostu rynku instytucjonalnego najmu mieszkań jest duży – niemal jedna czwarta inwestorów z regionu CEE rozważa ulokowanie środków w tym sektorze.Na rynku biurowym w Polsce dominującymi trendami są optymalizacja powierzchni i poprawa jej jakości. Wynikają one z potrzeby lepszej kontroli kosztów i podnoszenia atrakcyjności biur, w celu skuteczniejszego zachęcania pracowników do pracy stacjonarnej i walki o talenty. W efekcie rośnie aktywność najemców. W 2023 roku w Warszawie popyt wyniósł 749 tys. mkw., a więc o 15-20 proc. więcej niż w latach pandemii (2020-2021), a w miastach regionalnych okazał się rekordowy. Sięgnął 740 tys. mkw., czyli o 9 proc. więcej niż dotychczasowy rekord.Niższa inflacja i rosnąca siła nabywcza w 2024 roku powinny pobudzić sprzedaż detaliczną. Rozwijać się będzie szeroko pojęta integracja świata zakupów stacjonarnych z kanałem online. Udział e-commerce w polskim rynku handlowym znajduje się na stosunkowo wysokim poziomie, o ponad 2 lata do przodu biorąc pod uwagę trend wzrostowy sprzed pandemii. W handlu stacjonarnym wciąż dominować będą parki handlowe. Pojawią się także nowe zagraniczne marki, które coraz chętniej otwierają w naszym kraju swoje sklepy.