Inwestycje w nieruchomości komercyjne na poziomie z 2010 roku

Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Polsce mają się dość dobrze, choć wartość zawartych transakcji wyraźnie wskazuje na obniżenie płynności - wynika z opublikowanego właśnie raportu BNP Paribas Real Estate Poland "At A Glance - Rynek inwestycyjny w Polsce, IV kwartał 2023 roku". Eksperci ostrzegają jednak, że stabilne perspektywy, które rysują się przed naszym krajem, mogą polec w starciu z uwarunkowaniami geopolitycznymi oraz wysokimi stopami procentowymi.

Przeczytaj także: Na inwestycje w nieruchomości komercyjne trzeba poczekać?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie wyzwania rysują się obecnie przed rynkiem inwestycji w nieruchomości komercyjne?

Które aktywa są dla nich najbardziej interesujące?

Który z segmentów nieruchomości komercyjnych miewał się w minionym roku najlepiej?

Liczne wyzwania dla inwestorów

Przed końcem roku rentowność obligacji większości krajów w Europie znajdowała się w trendzie spadkowym, jednak wybuch konfliktu na Bliskim Wschodzie, skąd pochodzą znaczne ilości ropy, oraz strach przed dalszym wzrostem cen energii i powrotem inflacji ponownie spowodował niekorzystne dla rynku zmiany. Gospodarcze perspektywy dla rynku w Europie pozostają wciąż niejasne, a widmo podwyżek stóp procentowych wciąż pozostaje realne. Prognozy ekonomiczne dla Polski w 2024 r. są jednak obiecujące, chociażby przez spadek średniorocznej inflacji do poziomu 5% (6,6 p.p. względem ubiegłego roku) – podkreśla Mateusz Skubiszewski, Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych BNP Paribas Real Estate Poland.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wolumen inwestycyjny (w mln EUR) Od stycznia do grudnia 2023 na polskim rynku inwestycji komercyjnych zawarto transakcje o łącznej wartości ponad 2,09 b EUR Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Końcówka roku umiarkowana, ale są perspektywy na 2024 rok

W przeciwieństwie do ostatnich lat wyraźnie zabrakło transakcji typu „prime”, a większość to zakupy oportunistyczne starszych obiektów. W kontekście paneuropejskim wyzwaniem dla rynku będą zapadające w kolejnych trzech latach zobowiązania kredytowe właścicieli nieruchomości. Szacuje się, że luka w finansowaniu długu w Europie w sektorze nieruchomości na lata 2024-2026 wyniesie ponad 90 mld EUR, z czego ponad 45% dotyczyć będzie nieruchomości biurowych – dodaje Marta Gorońska-Wiercioch, Zastępca Dyrektora, Dział Rynków Kapitałowych BNP Paribas Real Estate Poland.

Stopy kapitalizacji i wybrane transakcje

Według najnowszego raportu BNP Paribas Real Estate Poland, opisującego inwestycje na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce, inwestorzy w całym 2023 roku podpisali umowy o wartości blisko 2 090 mln Euro. Jest to poziom, który został zanotowany ostatnio w 2010 roku.Jak wskazują eksperci, taka reakcja rynku to efekt zacieśniania polityki monetarnej, jak również mocnej dekompresji stóp kapitalizacji w całej Europie. Sytuacja wymusza na niektórych funduszach zamrożenie środków na inwestycje komercyjne i szukanie alternatywnych aktywów.Istotnym czynnikiem wpływającym na rynek jest również sytuacja geopolityczna.Na czwarty kwartał 2023 roku przypadło niewiele ponad 18% zawartych transakcji. Liderem w krajowym wolumenie inwestycji zawartych w ubiegłym roku były aktywa magazynowo-produkcyjne, których udział wyniósł 46%. Na drugim miejscu uplasowały się aktywa handlowe (21%).Rozbieżność oczekiwań cenowych pomiędzy kupującymi i sprzedającymi znalazła odzwierciedlenie w aktywności inwestorów na rynku biurowym . W 2023 roku transakcje kupna sprzedaży obiektów biurowych odnotowały udział rzędu zaledwie 21%, przy czym średnio w latach 2020-2022 udział ten wynosił blisko 35%.W Polsce ze względu na stabilny rynek najmu i relatywnie niższą niż w pozostałej części Europy skalę przecen, większość inwestorów i system bankowy nie powinni mieć problemów z refinansowaniem kredytów dla nieruchomości komercyjnych znajdujących się w portfelu. Także spodziewane obniżenie stóp procentowych w strefie euro w 2024 roku, powinno pozytywnie wpłynąć na zainteresowanie inwestorów nieruchomościami.Analizując dane na koniec roku, stopy kapitalizacji dla kluczowych projektów wzrosły średnio o 1 punkt procentowy. Do tej pory to biura były jednym z największych motorów napędowych rynku, w 2023 roku okazały się jednak najmniej odporne na szybki wzrost stóp kapitalizacji. Jak pokazuje raport, sektor nieruchomości biurowych odnotował największy wzrost na poziomie 1,25 punktu procentowego.W 2023 roku tylko 18 budynków zmieniło lub częściowo zmieniło swojego właściciela. Mniejszą aktywność w tym segmencie aktywów pokazuje również łączna wartość transakcji, która wyniosła blisko 430 mln EUR, czyli ponad pięciokrotnie mniej niż rok wcześniej. Do największych transakcji ubiegłego roku należy nabycie przez M&A od brytyjskiej Tristan Capital budynku Mokotów Nova za kwotę ok. 75 mln EUR.Najbardziej odporny na wzrost stóp procentowych okazał się rynek inwestycyjny dla centrów handlowych, gdzie wzrost stóp w ujęciu rok do roku wyniósł 0,75 punktu procentowego do poziomu 6,25%. Wolumen transakcji w polskie nieruchomości handlowe w 2023 roku osiągnął wartość ponad 430 mln EUR.Co ciekawe, średnia wielkość nabywanego obiektu wyniosła 14 500 m kw., a jednocześnie ponad 74% transakcji dotyczyło aktywów o wartości poniżej 20 mln EUR, co pokazuje, że inwestorzy koncentrują się głównie na mniejszych formatach handlowych położonych w miastach regionalnych. Największą transakcją czwartego kwartału była sprzedaż Galerii Tarnovia na poziomie 12,5 mln EUR.Miniony rok na rynku transakcyjnym był najlepszy dla sektora magazynowo-logistycznego. Ta klasa aktywów zanotowała umowy o łącznej wartości blisko 966 mln EUR, co stanowi 46% całości wolumenu. W czwartym kwartale zawarto 7 transakcji, z czego największą było nabycie przez firmę GLP obiektu Panattoni Park Janki II w Pęcicach za ok. 31 mln EUR. Najbardziej spektakularną transakcją w tym segmencie było przejęcie przez fundusz NREP kontroli nad portfelem nieruchomości polskiego dewelopera 7R poprzez nabycie 80% udziałów w spółce na kwotę ok. 200 mln EUR.