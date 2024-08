Inwestycje w nieruchomości komercyjne: stabilizacja i dobre prognozy

Pojawiła się najnowsza odsłona cyklicznego raportu "At a Glance: Rynek inwestycyjny w Polsce", a w niej doniesienia o sytuacji, która panowała w sektorze inwestycyjnym w II kwartale bieżącego roku. Opracowanie dowodzi, że dostrzegalna stabilizacja rynku nieruchomości komercyjnych pozwala formułować pozytywne prognozy na przyszłość.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak wyglądają poszczególne sektory rynku nieruchomości komercyjnych?

Jaki kapitał dominuje obecnie na rynku inwestycyjnym?

Które z aktywów handlowych cieszą się największą popularnością?

Prognozy lepsze niż na początku roku

Po trzech latach sztormów wchodzimy w okres bardziej umiarkowanej pogody w polskiej gospodarce. Krajowy rynek nieruchomości komercyjnych, podobnie jak w większości Europy, w dalszym ciągu pozostaje jednak zakładnikiem wysokich stóp procentowych i czynników geopolitycznych. Wysoki wolumen zawartych w drugim kwartale umów kupna-sprzedaży (1,34 mld EUR) jest najlepszym kwartalnym wynikiem od początku 2023 roku, co jednak przyćmiewa fakt, że aż 40% tej wartości to nabycie udziałów spółki CPI przez Sona Asset Management. Wyłączając tę transakcję, wynik w dalszym ciągu jest dobry, ale nie wskazuje jeszcze na wyraźny zwrot po stronie inwestorów umożliwiający osiągniecie znacząco wyższych wolumenów – komentuje Mateusz Skubiszewski, Starszy Dyrektor, Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych BNP Paribas Real Estate Poland.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Stabilizacja rynku nieruchomości komercyjnych niesie pozytywne prognozy Pomimo utrzymujących się wysokich stóp procentowych i napięć geopolitycznych, rosnące zainteresowanie inwestorów wskazuje na stabilizację oraz na zbliżające się ożywienie.

Stopy kapitalizacji wciąż wysokie

Stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości komercyjnych w Polsce okazują się wciąż zbyt wysokie, aby przyciągnąć globalnych inwestorów. Na rynku obecnie dominuje bardziej wymagający i ukierunkowany oportunistycznie kapitał z regionu Europy Środkowowschodniej i krajów bałtyckich. Dodatkowo, ze względu na wysoki koszt kapitału i co za tym idzie – mniejszą niż do tej pory aktywność deweloperską, w najbliższych kwartałach spodziewamy się (głównie na rynku biurowym i magazynowym) mniejszej oferty nowych i wynajętych obiektów – podkreśla Marta Gorońska-Wiercioch, Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych, BNP Paribas Real Estate Poland.

Liczymy, że przyszły rok będzie jednak przełomowy – dodaje Marta Gorońska-Wiercioch.

Jak wyglądają poszczególne sektory rynku nieruchomości?

Polski rynek inwestycji komercyjnych zanotował od początku 2024 roku znaczący wzrost, osiągając wartość transakcji ponad 1,7 mld EUR. Wynik ten jest prawie dwukrotnie większy od wartości zanotowanej w identycznym okresie ubiegłego roku. Od początku roku w krajowym wolumenie inwestycji dominował sektor biurowy (46% udziału) oraz handlowy (ponad 29%), zyskując największe udziały w rynku.Uwzględniając jedynie typowe dla rynku transakcje za pierwsze półrocze, na pierwszym stopniu podium znajduje się sektor handlowy (449 mln EUR), a zaraz za nim magazynowy (307 mln EUR). W dalszym ciągu duże zainteresowanie inwestorów obiektami handlowymi wynika z rosnącej konsumpcji oraz lepszych niż w ubiegłym roku wyników sprzedaży detalicznej.Jak podkreślają autorzy raportu, czerwcowa obniżka stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny (-0,25 p.p.) nie miała dotąd znaczącego wpływu na nastroje inwestorów. Przewidywany poziom inflacji w Europie pozostaje nadal wysoki i tym samym dalsze szybkie obniżanie kosztu kapitału wydaje się mało prawdopodobne.Dodatkowo sytuację komplikują sprzeczne sygnały z rynków: choć EBC rozpoczął łagodzenie polityki monetarnej, obniżając stopę refinansowania do 4,25%, rentowność niemieckich obligacji 10-letnich ponownie wzrosła do 2,4%. Wydaje się, że rynki potrzebują więcej czasu na adaptację, co skutkuje utrzymaniem stawek kapitalizacji na niezmienionym poziomie w Polsce, z perspektywą dalszej stabilizacji.Mocnym zastrzykiem dla polskiej gospodarki i rynku mogą okazać się środki europejskie w ramach narodowych planów odbudowy i zwiększania odporności (KPO) w kwocie blisko 60 mld EUR.Od początku roku łączna wartość transakcji kupna-sprzedaży wwyniosła ponad 788 mln EUR, czyli niemal czterokrotnie więcej w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Uwzględniając jednak korektę związaną z nabyciem 49% udziałów spółki CPI (inwestorem była Sona Asset Management, a wartość transakcji obejmowała łącznie ponad 370 tys. m kw. powierzchni) wzrost wyniósł już tylko 46%. Od stycznia do czerwca miało miejsce 21 transakcji, z czego największą był zakup budynku Nowy Rynek E - Tower od Skanska za kwotę ponad 79 mln EUR przez firmę Eastnine.W centrum zainteresowania inwestorów w dalszym ciągu pozostają nieruchomości biurowe w segmencie „core+” i „value-add”, natomiast na większą liczbę transakcji w segmencie „prime” pozostanie nam poczekać jeszcze przynajmniej do końca roku.Z kolei wolumen transakcji inwestycyjnych wod stycznia do czerwca wyniósł niemal 497 mln EUR. Średnia wielkość sprzedawanego obiektu to ok. 16,5 tys. m kw. Blisko 77% liczby transakcji dotyczyło aktywów o wartości poniżej 20 mln EUR – w większości to parki handlowe położone w mniejszych miastach. Od początku roku największą transakcją w segmencie handlowym było nabycie przez czeski fundusz Star Capital Finance portfela nieruchomości firmy Cromwell reprezentowanej przez BNP Paribas Real Estate Poland. Była to jednocześnie największa transakcja na aktywach w tym kwartale – łącznie 219 tys. m kw. powierzchni handlowej za kwotę 285 mln EUR.Co ciekawe, po latach dominacji pierwsza połowa roku to wyraźnie słabszy wynik. Od stycznia zawarto umowy o łącznej wartości ponad 307 mln EUR, z czego udział ostatniego kwartału w dotychczasowym tegorocznym wolumenie wyniósł 51%. Zdecydowanie największą transakcją w tym okresie był zakup przez EQT Exeter obiektu Panattoni Park Poznań 11 (130 tys. m kw.) za kwotę 90 mln EUR. Z trzema transakcjami na koncie najbardziej aktywnym sprzedającym tego półrocza była firma Panattoni.