Startuje CTPark Warsaw West

W podwarszawskich Wiskitkach powstanie nowy kompleks magazynowo-przemysłowy. CTPark Warsaw West dostarczy na rynek ok. 60 000 mkw. powierzchni dostosowanej do operacji produkcyjno-logistycznych. Inwestycja ma zostać oddana do użytku w III kwartale 2023 roku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe CTPark Warsaw West - wizualizacja CTPark Warsaw West będzie obiektem typu cross dock, który stanie na działce o powierzchni ponad 50 ha. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Mazowieckie stanowi jedną z najatrakcyjniejszych lokalizacji dla operatorów logistycznych i firm produkcyjnych również dzięki dostępności siły roboczej. By zapewnić im infrastrukturę do dalszego rozwoju, zdecydowaliśmy o silnej ekspansji CTP w tym regionie. Trzy z naszych podwarszawskich projektów: w Kobyłce, Mszczonowie i Czosnowie zostaną oddane do użytku w najbliższych miesiącach. Nasz najnowszy projekt – CTPark Warsaw West – zarazem czwarty w tym gronie, jest odpowiedzią na narastający trend regionalizacji operacji produkcyjno-magazynowych i skracania łańcuchów dostaw, a jednym z jego niewątpliwych atutów będzie format umożliwiający przeładunek kompletacyjny, wyjaśnia Bogi Gabrovic, CFO w CTP Poland.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe CTPark Warsaw West - wizualizacja 2 Najnowsza inwestycja CTP położona jest tuż przy samym węźle autostrady A2 i w sąsiedztwie planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

CTPark Warsaw West będzie obiektem typu cross dock, który stanie na działce o powierzchni ponad 50 ha. W ramach kompleksu CTP wybuduje cztery budynki, a w planach jest również piąty. Cała inwestycja ma zaoferować łącznie ponad 233 000 mkw. przestrzeni odpowiadającej potrzebom najemców z sektorów logistyki i produkcji. Deweloper planuje też, w ramach realizacji tego projektu, uzupełnić go o format Clubhouse – wielofunkcyjną przestrzeń dostępną dla społeczności parku, ale także okolicznych mieszkańców. Inicjatywa ta to jeden z wyróżników oferty CTP, wspierający szczególnie mocno budowanie ogólnie rozumianego „community”. CTPark Warsaw West będzie pierwszym projektem firmy w Polsce rozbudowanym o ten moduł.Najnowsza inwestycja CTP położona jest tuż przy samym węźle autostrady A2 i w sąsiedztwie planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego.Zgodnie z projektem dachy budynków są przystosowane do zabudowy instalacjami fotowoltaicznymi, które dadzą zieloną energię dla całego kompleksu. Budynki zostaną wyposażone w systemy monitorowania oraz zarządzania zużyciem mediów i energii, co przysporzy korzyści najemcom oraz inwestorowi. W kompleksie przewidziane jest zainstalowanie ładowarek dla samochodów elektrycznych DC, które spełnią wszelkie wymagania najemców.Najemcy otrzymają też pełną swobodę w zakresie aranżacji modułów biurowych, które są kluczowe dla wsparcia codziennych operacji biznesowych. Generalnym wykonawcą pierwszego etapu CTPark Warsaw West jest firma Atlas Ward Polska.Pierwszy z budynków CTPark Warsaw West zostanie oddany do użytkowania w III kw. 2023. Wieloetapowy charakter inwestycji pozwoli najemcom na długoterminowy rozwój w ramach jednej lokalizacji.