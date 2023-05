Rusza budowa City Point Targówek

Peakside Capital Advisors rozpoczął budowę parku logistycznego City Point Targówek. Dostarczy on 100 tys. mkw. nowoczesnej i zrównoważonej powierzchni magazynowej.

Park magazynowy będzie ubiegał się o najwyższe oceny w systemie certyfikacji LEED i BREEM oraz niespotykaną wcześniej w tym segmencie rynku certyfikację WELL.

Odbyło się uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego oraz ceremonia wmurowania kamienia węgielnego pod pierwszy budynek magazynowy City Point Targówek.City Point Targówek powstaje w Targówku Fabrycznym. Park dzieli zaledwie 15 minut dojazdu samochodem do Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie lub komunikacją miejską do stacji metra. Natomiast bliskość drogi ekspresowej S8 i autostrady S2 zapewni sprawne połączenie z całą Polską.Centrum logistyczne przechodzi kompleksową przebudowę, po zakończeniu której powstanie sześć nowoczesnych budynków, oferujących przestrzeń idealnie dopasowaną do działalności firm logistycznych, e-commerce oraz najemców poszukujących powierzchni do logistyki miejskiej lub powierzchni produkcyjno-magazynowej. Pierwszy budynek w parku, budowany w formule BTS, w całości przeznaczony jest dla DPD Polska, będzie to 7 tys. mkw. powierzchni dostosowanej do potrzeb wiodącej firmy kurierskiej w Polsce i Europie.Na terenie parku zostanie zainstalowany system fotowoltaiczny na dachu, który zapewni co najmniej 25% energii zużywanej w parku. Wdrożony zostanie również nowoczesny system zarządzania budynkiem (BMS). Tylko przy budynku realizowanym dla DPD Polska znajdzie się dwadzieścia miejsc parkingowych z możliwością ładowania samochodów elektrycznych oraz wiaty rowerowe.W trosce o komfort pracy i zdrowie pracowników, zaprojektowane zostały tereny zielone oraz strefa rekreacyjna z elementami małej architektury do odpoczynku na świeżym powietrzu. Zgodnie ze strategią biznesową inwestorów opartą na ESG, park magazynowy będzie dążył do uzyskania najwyższych ocen w certyfikacji BREEAM na poziomie "Outstanding", LEED na poziomie "Platinum" oraz WELL.City Point Targówek to jeden z trzech obiektów logistycznych w portfolio należącym do spółki joint venture zawiązanej pomiędzy Peakside Capital Advisors oraz Partners Group, wiodącą globalną firmą działającą na rynkach private investment w imieniu swoich klientów. Poza miejskim parkiem magazynowym na Targówku w skład portfela wchodzą jeszcze dwa podmiejskie obiekty: Logistics Point Raszyn oraz Logistics Point Piaseczno.