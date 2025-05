Peakside wybuduje park logistyczny w Trójmieście

Peakside Capital Advisors wybuduje miejski park logistyczny w Przejazdowie, nieopodal węzła Gdańsk Wschód, łączącego trasę S7 z centrum Gdańska. Nowa inwestycja będzie się składała z dwóch hal o łącznej powierzchni ponad 20 000 mkw. Projekt ma zostać ukończony latem 2026 roku.

Inwestycja w Przejazdowie to przemyślana odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne powierzchnie magazynowe i biurowe w obrębie aglomeracji miejskich. Nasz projekt będzie nie tylko funkcjonalny i elastyczny dla najemców z różnych branż, ale również zaprojektowany w duchu zrównoważonego rozwoju, z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych i środowiskowych. Naszym celem jest stworzenie parku logistycznego, który będzie łączył wysoką jakość, efektywność energetyczną oraz doskonałą dostępność komunikacyjną, zarówno dla użytkowników, jak i ich pracowników – dodaje Olga Wałkiewicz, Leasing Director w Peakside.

Peakside Gdańsk Projekt dostarczy dwie hale o łącznej powierzchni ponad 20 000 mkw.

Miejski park logistyczny w Przejazdowie, na terenie powiatu gdańskiego, to dwie hale magazynowe o łącznej powierzchni ponad 20 000 mkw. Najemcom oferowane będą elastyczne moduły, których rozmiary będą zaczynać się od 1 700 mkw.Projektowane budynki osiągną wysokość 12 metrów i zostaną wyposażone m.in. w pompy ciepła, ładowarki do pojazdów elektrycznych oraz dachy przystosowane do instalacji fotowoltaicznych. Dzięki temu inwestycja będzie spełniać najwyższe standardy zrównoważonego budownictwa, potwierdzone certyfikatami BREEAM, LEED oraz zgodnością z Taksonomią UE.Miejski park logistyczny wyróżniać się będzie lokalizacją. Powstanie nieopodal drogi ekspresowej S7 i węzła Gdańsk Wschód. Od centrum Gdańska dzieli go odległość niespełna 9 km, a do części portowej około 10 km. Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się zaledwie 100 metrów od inwestycji. Zgodnie z planem oferowane powierzchnie będą gotowe do użytkowania w latem przyszłego roku.