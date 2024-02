CTPark Warsaw South z pozwoleniem na użytkowanie

CTPark Warsaw South zlokalizowany w Mszczonowie otrzymał własnie pozwolenie na użytkowanie. Tym samym warszawski rynek magazynowy powiększył się o blisko 67 000 mkw.

Dotychczas niewiele mówiło się o wpływie komfortu pracowników magazynowych na powodzenie operacji produkcyjno-logistycznych. Tymczasem odpowiednie oświetlenie, ergonomiczne ustawienie stanowisk pracy czy temperatura powietrza mają kluczowe znaczenie w kontekście wydajności, bezpieczeństwa i stabilności zatrudnienia – także w przypadku rekrutacji nowych pracowników. Dlatego w budynkach CTPark Warsaw South, z myślą o klientach produkcyjnych, zamontowaliśmy pasma świetlne zapewniające doświetlenie światłem naturalnym na poziomie 12,5 proc. Umożliwia to klientom szybszą i łatwiejszą adaptację hali pod indywidualne potrzeby oraz optymalizację kosztów tych przystosowań – ujętą już w cenie najmu, wyjaśnia Bogi Gabrovic, Deputy Country Head w CTP Poland.

W ramach CTPark Warsaw South na rynek trafiły hale produkcyjno-magazynowe o metrażach najmu 20 500 mkw. oraz 47 000 mkw. i o 12-metrowej wysokości składowania.

W ramach CTPark Warsaw South na rynek trafiły hale produkcyjno-magazynowe o metrażach najmu 20 500 mkw. oraz 47 000 mkw. i o 12-metrowej wysokości składowania. Inwestycja została wyposażona też w wykraczające poza branżowy standard, przezierne panele elewacyjne znacznie zwiększające doświetlenie powierzchni. Panele te, będące alternatywą dla szkła, charakteryzują się przepuszczalnością promieni słonecznych do 55 proc., przy zachowaniu wysokich właściwości termoizolacyjnych.Także pod kątem rozwiązań ekologicznych przestrzenie CTPark Warsaw South różnią się od referencyjnych magazynów. Najemcy większego z budynków (MSZ1) mogą ogrzewać swoje powierzchnie za pomocą pomp ciepła, a konstrukcja dachów całego parku jest przygotowana pod instalacje fotowoltaiczne. W budynkach zainstalowano też oczywiście oświetlenie LED, sterowane za pomocą systemu DALI. Efektem zrównoważonej eksploatacji obiektu będzie zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia światłem i oszczędność zużycia energii elektrycznej w zewnętrznych częściach wspólnych do około 55 proc.Docelowo park biznesowy, zlokalizowany 50 km od Warszawy, będzie składał się z trzech budynków, oferując 162 400 mkw. powierzchni najmu. Dwa z nich są już gotowe, a na terenie kompleksu swoje operacje prowadzą polski operator logistyczny – firma TAS Logistyka oraz marka Fiege.Kompleks CTPark Warsaw South zlokalizowany jest przy drodze ekspresowej S8 łączącej stolicę z województwem śląskim i Wrocławiem. Dodatkowo posiada dogodne połączenie z autostradą A2, będącą korytarzem transportowym do wszystkich części Polski.