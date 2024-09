Budowa Hillwood & LCube Wrocław East zakończona

Zakończyła się budowa obiektu magazynowego Hillwood & LCube Wrocław East. To 60 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej klasy A, zlokalizowane w miejscowości Dobrzykowice, 15 km od centrum Wrocławia. Ponad połowa obiektu została już skomercjalizowana.

Inwestycja zrealizowana została przez Hillwood Polska oraz LCube, które w ub.r. podpisały umowę dotyczącą współpracy przy tym projekcie logistycznym. Park Logistyczny Hillwood & LCube Wrocław East jest dobrze skomunikowany z lokalną oraz ogólnopolską siecią dróg. Bliskość Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, umożliwia wjazd na prowadzącą do Warszawy, drogę ekspresową S8 oraz autostradę A8. Atuty parku potwierdzają najemcy, którzy wprowadzili się już do parku w Dobrzykowicach. Jednym z najemców została firma Nunner Logistics. Drugi jest zaś związany z branżą obronną.W ramach projektów Hillwood i LCube konsekwentnie stosują różnorodne rozwiązania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Podobnie jest w przypadku Hillwood & LCube Wrocław East, który uzyskał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Warto dodać, że w podczas procesu budowlanego aż 95% odpadów budowlanych zostało przygotowane do recyclingu i ponownego wykorzystania.Podczas budowy wykorzystano ponad 10 produktów, które posiadały certyfikaty EPD (Environmental Product Declaration), co umożliwiło łatwiejsze i dokładniejsze policzenie śladu węglowego obiektu, zaś roczne zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną będzie w przypadku tego budynku wyraźnie niższe niż wymagania dla nowego budynku według przepisów techniczno-budowlanych. Różnica na plus w tym przypadku ma wynieść znacznie powyżej 10 proc.