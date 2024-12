W I kwartale 2025 roku rusza budowa Panattoni Park Sochaczew, parku przemysłowego o powierzchni blisko 28 000 m kw. Pierwszym najemcą jest firma Pilkington Automotive Poland.

Rusza budowa Panattoni Park Sochaczew

Panattoni Park Sochaczew powstanie w zachodniej części województwa mazowieckiego, przy drodze DK50, z dogodnym dojazdem do drogi DK92 oraz autostrad A2 (12 km) i A1 (50 km). Obiekt zlokalizowany jest 55 km od Warszawy i 75 km od Łodzi, co otwiera ogromne możliwości dla logistyki w skali krajowej, jak i międzynarodowej.Pierwszym najemcą powierzchni w nowym parku jest Pilkington Automotive Poland, międzynarodowy lider w produkcji szyb samochodowych. Relokacja istniejącego magazynu firmy w Sochaczewie do nowocześniejszego i większego obiektu pozwoli na rozwój, bardziej efektywną logistykę oraz magazynowanie produktów. W nowym magazynie zatrudnienie znajdzie około 100 osób.Panattoni Park Sochaczew przejdzie certyfikację w systemie BREEAM na poziomie Excellent. Park przemysłowy będzie wyposażony m.in. w liczne rozwiązania energooszczędne, w tym oświetlenie LED, świetliki dachowe zapewniające naturalne doświetlenie wnętrz, nowoczesne systemy przeciwpożarowe, technologie ograniczające zużycie wody, a także szerokie place manewrowe i parkingi dla samochodów osobowych oraz ciężarowych.