Ruszyła budowa Panattoni Park Poznań XIV w Głuchowie. Nowy park logistyczno-przemysłowy docelowo obejmie 63 000 m kw. powierzchni w dwóch budynkach. Pierwszymi najemcami są firmy Gasa Group oraz Markat Plus.

Rusza budowa Panattoni Park Poznań XIV

Panattoni Park Poznań XIV to dwa budynki o łącznej powierzchni 63 000 m kw. Właśnie ruszyła budowa pierwszej hali o powierzchni 14 000 m kw., w której 6 300 m kw. magazynu oraz 1 100 m kw. przestrzeni biurowej zajmie Gasa Group – międzynarodowa firma handlowa, która prowadzi platformę dla klientów B2B oferując szeroki asortyment roślin. Firma planuje rozpocząć działalność w nowym obiekcie już w drugiej połowie lutego 2025 roku.Drugim najemcą jest Markat Plus – firma specjalizująca się w sprzedaży materiałów drewnopochodnych, która wynajęła 3 000 m kw. Z nowej powierzchni zacznie korzystać od lipca 2025 r.Panattoni Park Poznań XIV znajduje się w odległości zaledwie 1,5 km od węzła autostrady A2 i drogi ekspresowej S11, a także 12 km od lotniska Poznań-Ławica. Tylko 160 km dzieli obiekt od granicy z Niemcami, co zapewnia łatwy dostęp do rynków międzynarodowych. Z kolei bliskość Poznania (14 km do centrum miasta) i połączeń miejskich ułatwia dojazd pracownikom. Dodatkowo, lokalizacja w Głuchowie nie jest obciążona nadmiernym ruchem, co wpływa na komfort i efektywność operacyjną.Cały park będzie certyfikowany metodą BREEAM na poziomie Excellent. W ramach inwestycji zastosowane zostaną nowoczesne rozwiązania proekologiczne, które zapewnią oszczędność energii i wody, a także wysoki poziom komfortu pracy użytkowników. W trosce o wellbeing przyszłych najemców, Panattoni stawia na zwiększony dostęp do naturalnego światła oraz pomieszczenia biurowe zaprojektowane z uwzględnieniem akustyki, komfortu termicznego i jakości powietrza. Na terenie parku znajdą się ładowarki do samochodów elektrycznych oraz zielone strefy przed budynkami.