W Niepołomicach rusza budowa Panattoni Park Kraków East IV. Inwestycje ma zostać ukończona w maju 2024 roku i została w całości wynajęta przez polskiego operatora logistycznego - OMEGA Pilzno.

OMEGA Pilzno posiada znaczną bazę klientów w regionie, dlatego nowa, duża powierzchnia w Niepołomicach pozwoli usprawnić ich obsługę i zoptymalizować transport. Inwestycja powstaje przy węźle Niepołomice autostrady A4, zaledwie 8 km od Krakowa, co umożliwia sprawną obsługę klientów właśnie w stolicy Małopolski.OMEGA Pilzno skorzysta z 18 100 m kw. W ramach realizacji deweloper dostarczy segment biurowy o łącznej powierzchni 400 m kw. Zakończenie prac planowane jest już w maju 2024 r., a w kwietniu firma uzyska wczesny dostęp do wynajętej przestrzeni.W Panattoni Park Kraków East IV OMEGA Pilzno skorzysta z szeregu zrównoważonych i energooszczędnych rozwiązań, a cały obiekt uzyska certyfikację BREEAM na poziomie Excellent. Inwestycja zapewni bardzo dobry dostęp do autostrady A4.Oprócz Panattoni Park Kraków East IV, deweloper w ostatnim czasie ruszył także z realizacją City Logistics Kraków III, który zajmie 25 000 m kw. Rok 2023 to także okres licznych finalizacji. W III kw. oddany został Panattoni Park Kraków West III w Skawinie, gdzie znajduje się nowoczesny zakład produkcyjny Technoform, wiodącego producenta elementów do szyb zespolonych. W tej samej miejscowości deweloper ukończył Panattoni Park Kraków West I o powierzchni 18 000 m kw. Deweloper sfinalizował też swoją największą inwestycję w regionie: Panattoni Park Kraków North, który objął 56 500 m kw. powierzchni.