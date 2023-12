Rusza budowa CTPark Bydgoszcz, CTPark Częstochowa i CTPark Łódź Airport

CTP zapowiada realizację trzech nowych parków logistyczno-przemysłowych. CTPark Bydgoszcz, CTPark Częstochowa oraz CTPark Łódź Airport dostarczą łącznie ponad 215 000 mkw. powierzchni najmu.

CTPark Częstochowa - wizualizacja 5 km od Częstochowy stanie inwestycja typu cross dock w ramach której powstaną dwa budynki dopasowane do potrzeb operatorów logistycznych i firm produkcyjnych – w sumie blisko 98 400 mkw. powierzchni najmu.

Prace przygotowawcze toczą się już w Bydgoszczy i Częstochowie, za chwilę ruszymy z realizacją kompleksu w Łodzi. Wszystkie zapowiadane ekosystemy magazynowo-logistyczne powstaną do końca przyszłego roku. Ich podstawowym atutem będzie dostępność komunikacyjna, przekładająca się automatycznie na skuteczność prowadzonych operacji. Równie duży nacisk położymy na zrównoważone rozwiązania i systemy budynkowe. Dla każdego z tych obiektów wystąpimy o certyfikat BREEAM na poziomie Excellent, tłumaczy Piotr Flugel, Country Construction Director i COO w CTP Poland.

powstanie w Kujawsko-Pomorskiem, w pobliżu aglomeracji bydgoskiej Będzie to złożony z dwóch budynków kompleks o łącznej powierzchni ponad 48 500 mkw. Realizacja rozpocznie się w nadchodzącym roku. CTPark Bydgoszcz zapewni dodatkową infrastrukturę dla rozwijającego się w regionie sektora przemysłowego. Bliskość ośrodków uniwersyteckich w Bydgoszczy, Toruniu czy Poznaniu znacząco ułatwi dostęp do pracowników i wyspecjalizowanej kadry. Usytuowany w trójkącie między Warszawą, Poznaniem i Trójmiastem, na skrzyżowaniu dróg ekspresowych S5 i S10, obiekt będzie również gwarantem bezpieczeństwa operacyjnego między innymi dla przedsiębiorstw prowadzących biznes transgraniczny czy firm logistycznych. Z uwagi na położenie kompleksu w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, będą one mogły skorzystać z krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej, w postaci zwolnienia z podatku dochodowego, której poziom sięga nawet 45 proc. Co istotne, o zwolnienie z podatku mogą ubiegać się zarówno firmy z sektora przemysłowego, sektora usług, jak i podmioty prowadzące działalność badawczo-rozwojową.powstanie w centralnej Polsce, budowa ma ruszyć już w 2024 roku. Bezpośrednio przy skrzyżowaniu dróg ekspresowych S14 i S8 oraz w sąsiedztwie portu lotniczego, powstanie nowoczesny kompleks miejski o przeznaczeniu produkcyjno-logistycznym. W jego skład wejdą trzy obiekty o łącznym metrażu prawie 69 000 mkw. – różnorodność budynków i ich powierzchni z jednej strony pozwoli odpowiednio dobrać moduł do wielkości i profilu przedsiębiorstwa, a z drugiej w przyszłości umożliwi firmom ekspansję w ramach jednej lokalizacji. Ponadto położenie na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, da przedsiębiorstwom nie tylko możliwość uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego. Firmy będą mogły zyskać także wsparcie finansowe w zakresie rozwoju kompetencji pracowników oraz pomoc edukacyjną – szczególnie w obszarach technicznych, technologicznych oraz w zakresie innowacji.W przyszłym roku CTP rozpocznie również realizację trzeciego kompleksu – znajdzie się on zaledwie 5 km od Częstochowy. Stanie tam inwestycja typu cross dock w ramach której powstaną dwa budynki dopasowane do potrzeb operatorów logistycznych i firm produkcyjnych – w sumie blisko 98 400 mkw. powierzchni najmu. Projektdeweloper kieruje do przedsiębiorstw szukających możliwości rozwoju zarówno w granicach województwa śląskiego, jak i spółek planujących wejście na rynki CEE. Będzie to możliwe, dzięki strategicznemu ulokowaniu nieruchomości tuż przy autostradzie A1.W ramach programu rozwoju energii słonecznej w Grupie CTP na budynkach zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne. Strefy przeładunkowe w CTPark Bydgoszcz, CTPark Łódź Airport i CTPark Częstochowa będą dodatkowo doświetlone – 7,5 proc. powierzchni dachów pokryją świetliki. We wszystkich obiektach przewidziano również: wzmocnione posadzki i zwiększone paramenty izolacyjności ścian, inteligentne systemy sterujące oświetleniem i wentylacją czy stacje do ładowania dla aut osobowych oraz możliwość ładowania ciężarowych samochodów elektrycznych.Wprowadzane właśnie na rynek projekty są elementem realizowanej przez Grupę CTP strategii rozwoju portfolio w Polsce. Zakłada ona w sumie inwestycję 300 mln euro na zakup gruntów i rozpoczęcie nowych projektów. Aktualnie CTP posiada w kraju 10 strategicznie zlokalizowanych kompleksów w różnych fazach realizacji i bank ziemi o powierzchni ponad 2,5 mln mkw., pozwalający na dalszy wzrost portfela nieruchomości.