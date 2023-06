CTP startuje z kolejnym kompleksem przemysłowo-logistycznym w województwie mazowieckim. Deweloper zrealizuje w Emilianowie dwa obiekty typu cross-dock o łącznej powierzchni najmu blisko 102 500 mkw. Inwestor otrzymał już pozwolenie na budowę pierwszej fazy inwestycji. Jej oddanie do użytkowania zaplanował na koniec II kwartału 2024 roku.

W budowie mamy aktualnie solidny pakiet nieruchomości magazynowych i przemysłowych – blisko 400 tys. mkw. powierzchni hal. Swój biznes koncentrujemy w najważniejszych hubach logistycznych i produkcyjnych Polski. Stąd decyzja o uruchomieniu piątej inwestycji w Mazowieckiem. Tym projektem chcemy odpowiedzieć na potrzeby polskich i międzynarodowych firm w zakresie optymalizacji łańcucha dostaw. Zapewnimy infrastrukturę, która bezpośrednio wpłynie na skrócenie czasu i kosztów transportu, odpowiednie wykorzystanie zasobów oraz lepsze zarządzanie zapasami i procesem dostawy. Nasz magazyn umożliwi między innymi cross-docking, wyjaśnia Bogi Gabrovic, Deputy Country Head w CTP Poland.

W powiecie wołomińskim, przy drodze ekspresowej S8 i zaledwie 30 km od Warszawy, powstanie CTPark Emilianów. To kompleks zaprojektowany pod najemców, którzy prowadzą dynamiczną ekspansję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jak i dla tych, którzy dopiero planują przenieść swoje operacje produkcyjno-logistyczne bliżej rynków zbytu. Lokalizacja przyciąga także firmy specjalizujące się w last mile delivery, które lokując swoje centra logistyczne na obrzeżach dużych aglomeracji miejskich, w tym Warszawy, zwiększają efektywność operacyjną poprzez szybką i skuteczną dostawę towarów bezpośrednio do klienta końcowego.W pierwszym etapie deweloper wybuduje 59 400 mkw. nowej powierzchni o wysokich parametrach technicznych i z możliwością realizacji nawet trzykondygnacyjnych przestrzeni biurowych. Drugi, nieco mniejszy budynek, zapewni ponad 43 000 mkw. Tym samym park umożliwi przedsiębiorstwom rozwój w ramach jednej lokalizacji. Oferując dostęp do rozbudowanej infrastruktury, CTPark Emilianów może również przyciągnąć do województwa nowe inwestycje nearshoringowe – tylko w gminie Radzymin tereny z przeznaczeniem produkcyjno-usługowym zajmują ponad tysiąc hektarów.Wysokie na 12 m netto budynki pozwolą również na wysokoregałowe składowanie produktów. Oprócz rozwiązań podnoszących efektowność logistyczną i operacyjną, w CTPark Emilianów deweloper przewidział technologie sprzyjające niskoemisyjności i optymalizujące koszty eksploatacyjne, między innymi systemy sterowania oświetleniem LED oraz ładowarki do samochodów elektrycznych zlokalizowane w strefach dokowych. Z kolei dachy budynków zostaną przystosowane do instalacji fotowoltaicznych – w ten sposób w pierwszej fazie inwestor wybuduje 2 MWp. Będzie to kolejny krok CTP w kierunku neutralności klimatycznej i realizacji nieruchomości, które stawiają czoła kryzysom klimatyczno-gospodarczym.