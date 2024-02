P3 Logistic Parks rozpoczyna budowę parku P3 Wrocław I

P3 Logistic Parks rozpoczął budowę nowego parku logistycznego P3 Wrocław I. Obiekt o powierzchni 265.000 m2 został już wynajęty jednemu najemcy.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Park P3 Wrocław I - wizualizacja Park P3 Wrocław I o powierzchni 265.000 m2 został już wynajęty jednemu najemcy.

Bartłomiej Hofman, Managing Director P3 Logistic Parks w Polsce mówi:Nowe magazyny w Kątach Wrocławskich zostaną wyposażone w proekologiczne rozwiązania i będą w pełni dostosowane do wymagań branży e-commerce. Budynki certyfikowane będą w systemie BREEAM na poziomie “Excellent”. Przy ich realizacji zastosowane zostaną liczne rozwiązania sprzyjające efektywnemu wykorzystaniu zasobów naturalnych, ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych oraz recyklingowi materiałów. Będą to m.in. panele z rdzeniem PIR efektywniej izolujące od czynników zewnętrznych, a dach o wzmocnionej konstrukcji pozwoli w przyszłości na montaż paneli fotowoltaicznych. W magazynach zainstalowane zostanie energooszczędne oświetlenie LED wraz z system automatycznego sterowania DALI, a krany w łazienkach uruchamiane będą na podczerwień. Budynki wyposażone zostaną także w instalacje do odzysku wody szarej i zegar astronomiczny. W obiekcie znajdzie się również komfortowa strefa relaksu dla wszystkich pracowników.Dodatkowo, na terenie parku powstaną stacje do ładowania samochodów elektrycznych i zadaszone wiaty rowerowe. W otoczeniu inwestycji powstaną hotele dla owadów, posadzone będą rodzime gatunki drzew i krzewów, które nie wymagają sztucznego nawadniania i zwiększają bioróżnorodność.Położony przy autostradzie A4 - części Paneuropejskiego Korytarza Transportowego łączącego Berlin, Wrocław, Kraków i Ukrainę – park P3 Wrocław I zapewni sprawną dystrybucję produktów nie tylko na rynkach regionalnych, ale także poza nimi. Do węzła łączącego autostradę A4 z obwodnicą Wrocławia A8 można dojechać samochodem zaledwie w 15 minut.Inwestycja w tej konkretnej lokalizacji była możliwa dzięki firmie SATOIA S.A, która zainwestowała w infrastrukturę drogową, zadbała o doprowadzenie wszystkich mediów oraz przygotowanie pełnej dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę.