Panattoni rusza z budową City Logistics Warsaw Airport IV

Panattoni rozpoczyna budowę City Logistics Warsaw Airport IV. Docelowo powstaną dwie hale o łącznej powierzchni przekraczającej 45 000 m kw. W pierwszym etapie zostanie oddane 10 700 m kw, których najemcą jest firma z branży logistycznej.

Przeczytaj także: City Logistics Warsaw IX powstanie jeszcze w tym roku

Charakterystyka City Logistics Warsaw Airport IV zapewni mu niezwykłą wszechstronność dla biznesu. Lokalizacja przy Południowej Obwodnicy Warszawy a jednocześnie blisko centrum sprawia, że park będzie świetną bazą dla logistyki ostatniej mili, co już docenił pierwszy najemca. Dodatkowymi atutami są bliskość portu lotniczego i ekspozycja logotypów firm przy trasie S2 – komentuje Michał Samborski, Head of Development w Panattoni i dodaje – Realizacja zgodna z ideą Small Business Units oznacza dostępność obiektu także dla małych i średnich przedsiębiorstw – najmniejsze moduły do wynajęcia zaczynają się od 800 m kw. Duży udział powierzchni biurowej o wysokim standardzie pozwoli natomiast na lokowanie siedzib firm.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe City Logistics Warsaw Airport IV Docelowo powstaną dwie hale o łącznej powierzchni przekraczającej 45 000 m kw.

Przeczytaj także: Rusza budowa City Logistics Poznań II

Panattoni konsekwentnie rozwija segment miejski na terenie stolicy: ukończył 5 parków City Logistics oraz 3 obiekty City Logistics Airport, niedawno ruszył z kolejnymi projektami: City Logistics Warsaw IX na Targówku i City Logistics Warsaw VI przy ul. Księżnej Anny. Teraz startuje z budową pierwszego etapu City Logistics Warsaw Airport IV.Docelowo powstaną dwie hale o łącznej powierzchni przekraczającej 45 000 m kw. W pierwszej fazie oddana zostanie powierzchnia 10 700 m kw., którą w całości obejmie jeden z wiodących operatorów logistycznych.Zlokalizowanie nowego parku miejskiego przy ulicy Kinetycznej – oprócz bliskości portu lotniczego – umożliwi dostęp do ważnych węzłów komunikacyjnych oraz dróg ekspresowych S2, S7, S79 i S8, a co za tym idzie zagwarantuje najemcom dobre skomunikowanie nie tylko z aglomeracją warszawską, ale też praktycznie ze wszystkimi większymi miastami w kraju, szczególnie na południu i zachodzie.W ramach parku Panattoni zaimplementuje szereg zrównoważonych rozwiązań z zakresu energo- i wodooszczędności, a także wellbeingu użytkowników, które pozwolą na uzyskanie certyfikacji środowiskowej BREEAM na poziomie Excellent.Obiekty z segmentu City Logistics Parks są połączeniem doskonałej miejskiej lokalizacji z pełną elastycznością. Dzięki możliwości wynajęcia niewielkich modułów magazynowych, skierowane są również do małych przedsiębiorstw Z powierzchni korzystają między innymi operatorzy logistyczni, start-upy, małe i średnie przedsiębiorstwa handlowe oraz handlowo-produkcyjne. W parkach miejskich powstają już nie tylko magazyny czy terminale, ale także zaawansowane technologicznie zakłady produkcyjne, biura a nawet działy R&D i laboratoria.