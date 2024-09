Amazon uruchomił nowe centrum logistyczne w Gorzyczkach, o powierzchni 211 000 m². Planuje stworzyć tam już w pierwszym roku działalności ponad 1000 miejsc pracy.

Przeczytaj także: Panattoni rusza z budową City Logistics Warsaw Airport IV

Uruchomienie centrum dystrybucji w Gorzyczkach jest dla nas kolejnym, ważnym etapem rozwoju działalności Amazon w CEE. Nowe centrum usprawni nie tylko naszą sieć logistyczną w Polsce, ale też w sąsiednich krajach europejskich, przyczyniając się do szybszej realizacji dostaw oraz efektywniejszego procesowania zamówień dla klientów Amazon w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – podkreśla Tomasz Michalski, zarządzający centrum logistycznym Amazon w Gorzyczkach i Bielanach Wrocławskich.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Centrum logistyczne Amazon w Gorzyczkach Centrum logistyczne ma 211 000 m².

10 lat Amazon w Polsce

Przeczytaj także: Rusza budowa City Logistics Poznań II

Centrum logistyczne Gorzyczki leży przy granicy z Czechami i dzięki autostradzie A1 tworzy ważny węzeł komunikacyjny z północno-zachodnią częścią kraju. Lokalizacja nowego centrum logistycznego pozwala na efektywne zarządzanie siecią transportową Amazon – odległości pomiędzy poszczególnymi obiektami nie przekraczają 2-3 godzin jazdy, co umożliwia szybką i sprawną obsługę zamówień. Co więcej - do centrum przynależy zintegrowany plac manewrowy oraz parking dla 82 ciężarówek.Obiekt w Gorzyczkach zajmuje się głównie zamówieniami typu „non sortable”, czyli produktami wielkogabarytowymi i niestandardowymi, jak np. meble czy sprzęt ogrodowy. To produkty, których nie można automatycznie sortować na przenośnikach taśmowych.Wydajność budynków - i znajdującego się w nich sprzętu - w których realizowana jest operacyjna działalność Amazon, odgrywa znaczącą rolę w realizacji zobowiązania klimatycznego, jakim jest osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla netto w całej działalności do 2040 roku.Tym samym, centrum logistyczne w Gorzyczkach również zaprojektowano zgodnie z najwyższymi standardami ekologicznymi. Obiekt uzyskał certyfikat zrównoważonego rozwoju BREEAM na poziomie „Excellent” – drugiej w kolejności oceny w tym systemie. Certyfikacja uznawana jest za świadectwo nowoczesnej, zrównoważonej architektury oraz za wzór efektywnego zarządzania budynkiem.Dodatkowo centrum logistyczne wyposażono w 14 stacji ładowania samochodów elektrycznych, dostępnych dla pracowników, partnerów biznesowych oraz gości firmy.Amazon zapewnia stabilne zatrudnienie – od 1 października 2024 r. stawka godzinowa dla pracowników poziomu początkowego wyniesie 33,92 zł/godz. brutto, wliczając premię za obecność zgodnie z grafikiem. Ponadto firma oferuje pakiet benefitów: prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, bezpłatny dojazd do pracy autobusem na wybranych trasach (m.in. Rybnik, Racibórz, Jastrzębie Zdrój, Żory) czy ciepłe posiłki za 1 zł.Pracownicy Amazon zyskują również dostęp do pakietu szkoleń. Mogą np. rozpocząć naukę jęz. angielskiego czy skorzystać z flagowego, realizowanego od 10 lat programu „Postaw na swój rozwój” już od pierwszego dnia pracy. Amazon finansuje także udział pracowników w kursach doszkalających, a także studia na wybranych kierunkach: technologia, transport, administracja, studia biznesowe, mechanika i systemy przemysłowe. Dofinansowanie może wynosić nawet 26 tys. zł.Kandydaci na stanowiska początkowe nie muszą posiadać doświadczenia – oferta odpowiada na potrzeby osób rozpoczynających karierę zawodową lub planujących zmianę branży. Rekrutacja na stanowiska początkowe oraz specjalistyczne w centrum logistycznym w Gorzyczkach jest obecnie otwarta, a szczegółowa lista dostępnych ofert znajduje się na stronie: www.amazon.pl/GorzyczkiW ciągu ostatnich 10 lat, licząc od uruchomienia pierwszego centrum logistycznego w Polsce w 2014 roku, Amazon zainwestował w kraju ponad 20 mld złotych, wspierając rozwój segmentu e-commerce, działających w nim przedsiębiorców, społeczności, a także lokalnego zatrudnienia. Do 2022 roku firma stworzyła nad Wisłą ponad 70 000 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy, a jej inwestycje wygenerowały lokalnie ponad 15 mld zł wynagrodzeń. Amazon stał się tym samym integralną częścią lokalnej gospodarki, przyczyniając się do wzrostu polskiego PKB o ponad 24 mld zł na koniec 2022 roku.