Rusza budowa City Logistics Poznań II

Panattoni rusza z budową City Logistics Poznań II. Inwestycja powstanie przy ul. Węgorka, zapewniając dogodne połączenie z centrum miasta oraz bliskość skrzyżowania A2 i S11. Wartość inwestycji wyniesie 17 mln euro.

City Logistics Poznań II powstanie przy ul. Węgorka.

Miejskie położenie City Logistics Poznań II gwarantuje doskonały dostęp do całej infrastruktury Poznania, takiej jak autobusy, tramwaje ścieżki rowerowe czy dworzec kolejowy. Strategiczne umiejscowienie umożliwi sprawne pozyskiwanie pracowników ceniących szybki dojazd do pracy oraz zagwarantuje firmom wygodne dotarcie do klienta docelowego. – mówi Katarzyna Kujawiak, Development Director w Panattoni. –Ogromnym atutem lokalizacyjnym jest również bliskość autostrady A2 oraz dróg ekspresowych S5 i S11, co daje możliwość rozwoju lokalnym przedsiębiorstwom, które uzyskają bardzo dobre połączenie z większością krajowych i zagranicznych rynków – dodaje.

Panattoni dostarczył w ramach segmentu City Logistics m.in. ponad 122 000 m kw. we Wrocławiu, przeszło 136 000 m kw. w Warszawie oraz ponad 200 000 m kw. w Łodzi, gdzie poziom pustostanów w ramach miejskich inwestycji wynosi zaledwie ok. 2 proc. Teraz deweloper rusza z kolejną inwestycją miejską – City Logistics Poznań II. Obiekt o planowanej powierzchni 12 750 m kw. powstanie przy ul. Węgorka wspierając rozwój nowej strefy logistyczno-przemysłowej w zachodniej części miasta – 7 km od jego centrum.Panattoni nieustannie rozwija swoje wielkopolskie portfolio, gdzie tylko w I kw. 2023 r. dostarczyło prawie 60 000 m kw. m kw., przekraczając 1,5 mln zrealizowanej powierzchni łącznie. Deweloper odpowiada na niesłabnący popyt w regionie, który w 2022 roku wyniósł ok. 700 000 m kw., plasując Wielkopolskę wśród pięciu najbardziej pożądanych rynków. Atrakcyjność rynku poznańskiego napędza doskonała lokalizacja – w połowie drogi z Warszawy do Berlina – która przyciąga m.in. gigantów e-commerce czy logistyki.