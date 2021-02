Panattoni zbuduje City Logistics Warsaw VI

Panattoni wybuduje na Targówku Fabrycznym centrum dystrybucyjne City Logistics Warsaw VI o łącznej powierzchni 18 000 m kw. Inwestycja będzie punktem do obsługi mieszkańców Pragi, jak i samego Śródmieścia.

City Logistics Warsaw VI powstanie przy ul. Księżnej Anny. Jej budowa ruszy w połowie 2021 roku. To obiekt typu multi-tenant o powierzchni 18 000 m kw. z czego 2 000 m kw. zajmą biura.City Logistics Warsaw VI powstanie na terenie strefy przemysłowej i zaledwie kilka kilometrów od ścisłego centrum stolicy, co czyni z niego doskonałą lokalizację dla logistyki ostatniej mili, zwłaszcza w Śródmieściu. Sprawdzi się jako centrum dystrybucji paczek, szybkich dostaw (do 1 godziny), usprawni logistykę świeżych produktów. Może też pełnić funkcję showroom’u czy centrum szkoleniowego. Pomoże w tym sąsiedztwo przystanków autobusowych, tramwajowych, stacji drugiej linii metra Szwedzka oraz kolejowego Dworca Wschodniego.City Logistics Warsaw VI to inwestycja skierowana do najemców obsługujących region Warszawy i jednocześnie współdziałających z międzynarodowymi łańcuchami dostaw. Stolica Polski jest obsługiwana przez autostradę A2 (Warszawa-Poznań-Berlin) oraz drogę ekspresową S8 (Warszawa-Wrocław-Praga). W pobliżu znajdują się także dwa międzynarodowe porty lotnicze: Warszawa Chopin (40 min) i Warszawa Modlin (45 min).City Logistics Warsaw VI to ósma inwestycja miejska Panattoni w Warszawie. Portfolio obiektów logistyki ostatniej mili Panattoni w stolicy wynosi 150 000 m kw. i są to m.in. City Logistics Warsaw I, gdzie najemcą jest Fricso, czy ostatnio ogłoszony projekt na Annopolu - City Logistics Warsaw IV. Podobne obiekty powstały też w Łodzi, Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu czy Gdańsku.