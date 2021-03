Nowe centrum logistyczne Panattoni na przedmieściach Stargardu

Panattoni Europe ponownie inwestuje na Pomorzu Zachodnim. Nowe centrum logistyczne położone będzie na przedmieściach Stargardu. Na obiekt złożą się trzy hale, których łączna powierzchnia liczyć będzie sobie 172 000 m kw.

Panattoni inwestuje na Pomorzu Zachodnim Nowe centrum logistyczne powstaje na styku korytarza transportowego ze Skandynawii na południe oraz tras do Berlina

Niemcy to nasz główny partner handlowy od lat, ale teraz Polska wyrasta na głównego dostawcę towarów do Niemiec w Europie. Niemiecki Urząd Statystyczny właśnie poinformował, że Polska po raz pierwszy została piątym najważniejszym partnerem handlowym Niemiec, wyprzedzając w tym zestawieniu Włochy i plasując się za Chinami, Holandią, USA, Francją. To wskazuje na rosnące znaczenie Polski dla niemieckiego handlu zagranicznego. W ubiegłym roku obroty handlowe między naszymi krajami wyniosły blisko 123 mld euro” – mówi Dorota Jagodzińska-Sasson, Managing Director, Panattoni.

Głównym atutem Panattoni Park Stargard ma być jego lokalizacja - nowe centrum logistyczne powstanie bowiem na styku korytarza transportowego wiodącego ze Skandynawii na południe oraz tras do Berlina. Prace przy jego realizacji mają rozpocząć się jeszcze w tym roku.Panattoni Park Stargard powstanie przy ulicy Metalowej na przedmieściach miasta. Na 30-hektarowej działce zbudowane zostaną 3 hale, z których każda będzie liczyła sobie nieco ponad 57 000 m kw. Najemcy nowego centrum logistycznego będą mogli korzystać z elastycznych modułów, które pozwolą zarówno na obsługę procesów magazynowych, jak i produkcyjnych.Park będzie certyfikowany w systemie BREEAM na poziomie „Very Good”, tym samym spełni wysokie wymagania środowiskowe. Najemcy mogą liczyć w związku z tym na zdecydowanie niższe koszty obsługi, jeśli chodzi o zużycie wody i energii. Deweloper zadba także o środowisko naturalne wokół parku oraz well-being przyszłych pracowników parku.Zaledwie 34 km będą dzieliły nowe centrum logistyczne od autostrady A6, stanowiącej kontynuację niemieckiej autostrady A11 i tworzącej z nią połączenie Szczecin–Berlin w ciągu międzynarodowego szlaku drogowego E28 do Rosji (Kaliningrad), na Litwę i Białoruś. Pod Szczecinem A6 jest też częścią drogi ekspresowej S3, która biegnie wzdłuż zachodniej granicy Polski od portów morskich Szczecin-Świnoujście do granicy z Czechami na południu. Trasa stanowi część międzynarodowego korytarza E65, łączącego Szwecję z Południem Europy.W niewielkiej odległości od Stargardu znajduje się też trasa S10 łącząca zespół portów morskich z aglomeracją warszawską (583 km). Niedaleko planowanego parku znajduje się także lotnisko Szczecin-Goleniów. Od centrum stolicy województwa park dzieli 45 km.Do tej pory Panattoni wybudowało na Pomorzu Zachodnim Panattoni wybudowało do tej pory blisko 500 000 m kw. powierzchni magazynowo-przemysłowej. Region staje się niezwykle atrakcyjny dla firm, które dystrybuują swoje towary nie tylko w Polsce zachodniej, ale również na teren Skandynawii oraz Niemiec. To zaleta pobliskiego portu w Świnoujściu oraz granicy z Niemcami. Od przejścia granicznego w Świnoujściu dzielą Stargard 134 km, a do przejścia w Lubieszynie jest tylko 80 km. Stolica Niemiec – Berlin – położona jest zaledwie 170 km dalej, a więc trzykrotnie bliżej niż Warszawa.