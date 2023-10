Zrównoważony rozwój: czy tego chcą klienci i firmy e-commerce?

Odpowiedzialny rozwój nie jest pojęciem, z którym polscy konsumenci są za pan brat. Jedynie 17% Polaków wie, czym jest etyka w e-commerce, a tylko 13% ma świadomość znaczenia społecznie odpowiedzialnego biznesu. Jednocześnie jednak okazuje się, że internauci mają wyraźnie sformułowane oczekiwania względem e-commerce, jasno wskazując, jak powinny postępować e-firmy, aby oferowane przez nie towary i usługi znajdowały ich uznanie.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czym w praktyce jest odpowiedzialne kupowanie?

Co zrobić, aby e-commerce stał się bardziej odpowiedzialny i „zielony?

Jakie zmiany postaw konieczne są wśród e-sklepów i konsumentów?

Konsumenci mówią „sprawdzam”

Kliknij, aby powiekszyć fot. sp4764 - Fotolia.com Polacy chcą kupować odpowiedzialnie także online 35% internautów deklaruje, że jeśli tylko jest taka możliwość, zawsze wybierają opcję dostawy w jednym momencie, a 19% - dopłaty za opakowanie ekologiczne.

Raport e-Izby: Odpowiedzialny e-commerce - jest niezwykle cennym źródłem wiedzy na temat tego, jak w rzeczywistości turbulentnej, często wymagającej od firm ochrony interesów za wszelką cenę, optymalizacji kosztów przedstawia się to, co odnosi się do wartości. Od zawsze e-konsument kreuje sprzedaż i handel a ten ideę zrównoważonego rozwoju, traktuje bardzo poważnie. Co ósmy konsument obserwuje działania sklepu i weryfikuje go jako miejsce zakupowe godne lub niegodne zaufania e-konsumentów – mówi Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

Odpowiedzialne kupowanie, czyli co?

Odpowiedzialność na jedno kliknięcie

Co na to e-biznes?

To, czy e-sprzedawca jest firmą odpowiedzialną, czyli działającą zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju , bierze pod uwagę podczas zakupów w sieci aż 67% e-konsumentów. Z kolei wśród najważniejszych dla e-commerce konsumentów, czyli klientów kupujących przynajmniej 2 razy w miesiącu lub częściej, odsetek wyczulonych na kwestię odpowiedzialności i etyki działania sprzedawców osiągnął aż 79%. Oznacza to, że wśród lojalnych klientów e-sklepu, średnio 8 na 10 bacznie obserwuje jego działania i weryfikuje go jako miejsce zakupowe godne lub niegodne zaufania.Oczywiście pragmatyczni Polacy wciąż jako najważniejsze czynniki wyboru e-sklepu wskazują niskie ceny, szeroki asortyment, szybki czas dostawy i atrakcyjne promocje, ale w sumie na elementy związane ze zrównoważonym rozwojem, czyli np. na to, czy e-sklep działa etycznie lub czy jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, zwraca uwagę aż 35% konsumentów.Co więcej, w przypadku wyboru konkretnego produktu w e-sklepie różne czynniki związane ze zrównoważonym rozwojem są jeszcze ważniejsze, bo zwraca na nie uwagę już co 2. konsument. Czujność konsumentów potwierdza też fakt, że jedynie 26% nie zauważa żadnych nieetycznych bądź nieekologicznych praktyk e-sklepów.Widać zatem, że od e-sklepów polscy konsumenci wymagają coraz więcej, ale czy od siebie również? Czy sami też działają zgodnie z zasadami odpowiedzialnego rozwoju i kupują odpowiedzialnie? Okazuje się, że nie do końca. W tym roku znacznie wzrosła skłonność e-kupujących do oczekiwania dłużej na dostawę zamówionych produktów.Połowa badanych poczeka nawet do 3 dni od złożenia zamówienia, ale to nie ekologia jest powodem, dla którego to zrobią. Poczekać na przesyłkę dłużej tylko z tego powodu, aby e-sklep dostarczył wszystko w jednej dostawie jest w stanie 40% internautów, ale i wśród nich 28% mówi, że to zależy od tego, jakiego rodzaju byłyby to produkty i jak bardzo by ich potrzebowali. Na to, czy przesyłka, jaką wysyła e-sklep jest zapakowana w sposób ekologiczny uwagę zwraca 61% badanych. To o +6p.p. więcej niż w 2021 roku.Warto jednak zaznaczyć, że wśród e-kupujących ten odsetek jest mniejszy i wynosi 54%. Spadła w tym roku także znacząco chęć dopłaty za eko-opakowanie. Deklaruje ją 28% badanych konsumentów, podczas gry rok temu było to 42%.Prawdopodobnie można to usprawiedliwić widmem kryzysu, który powoduje, że Polacy starają się oszczędzać na różnych aspektach zakupów. Jeżeli już konsumenci mieliby dopłacać, to będzie to maksymalnie 5 zł. 3-5 zł dopłaci 41%, a większość chciałaby dopłacić do 2 zł. Dodatkowo, polscy konsumenci nie czują, aby dokonywanie zwrotów towarów zakupionych w Internecie miało negatywne konsekwencje dla środowiska. Opinię tę podziela jedynie co 3. badany internauta.Co zatem robić, aby e-commerce był bardziej odpowiedzialny i „zielony”, co wymaga zmian postaw tak wśród e-sklepów, jak i konsumentów? Okazuje się, że Polacy są otwarci na edukację przez e-sprzedawców, a także chętnie przyjmą różne eko-rozwiązania, jeśli będą dostępne od razu podczas zakupów. Aż 35% internautów deklaruje, że jeśli tylko jest taka możliwość, zawsze wybierają opcję dostawy w jednym momencie, a 19% - dopłaty (oczywiście niezbyt wysokiej) za opakowanie ekologiczne.Dodatkowo internauci wskazują, że w dokonywaniu bardziej odpowiedzialnych wyborów podczas zakupów, a więc generowaniu mniejszej liczby zwrotów, bardzo pomogłyby im szczegółowe opisy produktów, informacje o składzie i pochodzeniu, dobrej jakości zdjęcia bądź wideo prezentujące produkty, a także różne nowoczesne rozwiązania ułatwiające dopasowanie produktów do swojego rozmiaru i wyglądu w przypadku branży modowej i kosmetycznej, bądź wnętrza domu czy mieszkania w przypadku mebli i różnych artykułów dekoracyjnych. Jeśli te udogodnienia znajda się w e-sklepie, jest duża szansa, że e-klienci z nich skorzystają, a ich zakupy będą bardziej świadome i odpowiedzialne.Wśród badanych menedżerów znajomość pojęć związanych ze zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnym prowadzeniem e-biznesu jest bardzo wysoka, a dodatkowo oceniają oni, że te idee są ich pracodawcom bardzo bliskie. Swoją firmę jako taką, która postępuje w sposób odpowiedzialny w e-commerce oceniło w tym roku 100% badanych, a 83% potwierdziło, że to postępowanie wynika z wartości wyznawanych w firmie. Wytyczone kierunki odpowiedzialnego e-biznesu ma, podobnie jak rok temu, około połowa firm (47%), a zrównoważony rozwój znalazł swoje miejsce w strategii 60% podmiotów.Niezwykle ważne jest także to, iż praktycznie wszystkie badane firmy potwierdziły, że odnoszą korzyści z prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny. Wciąż najczęściej są to korzyści wizerunkowe wskazywane przez 9 na 10 firm (vs 70% rok temu), ale także strategiczne i rozwojowe dla marki, które odczuwa 77% badanych oraz ekonomiczne (65%). I – podobnie jak konsumenci – firmy także coraz częściej mówią „sprawdzam”. Podejście partnerów do kwestii odpowiedzialnego rozwoju przed podjęciem współpracy bada aż 67% firm. To o +28p.p. więcej niż rok temu.