Konsumenci wierzą w zrównoważony rozwój, ale są bariery

Kwestie środowiskowe i społeczne to obecnie ważny aspekt działalności organizacji. Tym bardziej, że zrównoważony rozwój staje się również coraz ważniejszy dla konsumentów. Potwierdzeniem tego są wyniki najnowszego badania Kantar - Sustainability Sector Index 2022. Oto, do jakich wniosków prowadzi to opracowanie.

65% konsumentów chce robić więcej, aby zaradzić problemom planety i środowiska naturalnego, ale przeszkadzają im w tym rosnące koszty życia.

Oprócz kosztów, główną barierą uniemożliwiającą konsumentom prowadzenie życia w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju jest brak wiedzy na temat proekologicznych alternatyw wykorzystywanych produktów i usług.

Zdaniem konsumentów największe problemy związane ze zrównoważonym rozwojem w skali globalnej to: zanieczyszczenie wody, praca dzieci i wyzysk pracowników – w opinii konsumentów to tymi właśnie problemami powinny zająć się firmy.

Nadmierna ilość opakowań, odpady oraz ślad węglowy firm to trzy najczęstsze skojarzenia dotyczące firm w różnych kategoriach.

29% konsumentów na całym świecie można zaliczyć do kategorii „Aktywnych” pod względem zrównoważonych przekonań i działań – są oni gotowi poświęcić więcej czasu i wysiłku, aby zmniejszyć swój wpływ na środowisko

Zmniejszenie ilości odpadów spożywczych, używanie toreb wielorazowych podczas zakupów, zmniejszenie zużycia energii w domu i recykling to działania, które są najchętniej podejmowane w celu wyeliminowania problemu nadmiernego generowania odpadów.

47% konsumentów deklaruje, że przestało kupować określony produkt lub usługę ze względu na ich wpływ na środowisko lub społeczeństwo. Wśród grupy „Aktywnych” konsumentów odsetek ten wzrasta do 87%.

Skutki rosnących kosztów życia

Konsumenci wierzą w zrównoważony rozwój 65% konsumentów chce robić więcej, aby zaradzić problemom planety i środowiska naturalnego, ale przeszkadzają im w tym rosnące koszty życia.

Konsumenci „Aktywni” i „Rozważający”

Aktywni - 29%

Rozważający - 35%

Przekonani - 24%

Odrzucający - 13%

Właściciele marek powinni skoncentrować wysiłki na ograniczeniu ilości odpadów i wskazywaniu drogi ku zmniejszeniu emisji CO2

Choć na świecie obserwujemy wiele innych kryzysów, nie osłabło dążenie konsumentów do podejmowania proekologicznych działań. Produkty przyjazne dla środowiska są jednak często postrzegane jako droższe, co utrudnia ich masowe użytkowanie. Takie przekonanie jest powszechne nawet wśród najbardziej zaangażowanych konsumentów – 77% z nich jest zdania, że produkty lepsze dla środowiska i społeczeństwa są droższe, a cena utrudnia im podejmowanie kolejnych kroków dla ochrony planety. W efekcie zrównoważony rozwój zbyt często staje się luksusem dostępnym tylko dla osób bardziej zamożnych. Firmy nie wykorzystują ogromnej szansy rynkowej. Marki muszą zwiększyć skalę działań i wprowadzać na rynek produkty w cenach przystępnych dla rynku masowego. Poza działaniami cenowymi, marki muszą zdać sobie sprawę, że konsumenci doskonale orientują się, na czym powinien skoncentrować się każdy sektor, w związku z czym powinny opracować strategie zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem tych przekonań.

wyniki Sustainability Sector Index 2022 ponownie – jak i inne, wcześniejsze opracowania - kierują uwagę biznesu zarówno na kwestie środowiskowe (skupione wokół wody), jak i rozległe problemy społeczne, związane m.in. z warunkami pracy, dostępem do godziwych miejsc pracy czy służby zdrowia. Droga polskiego biznesu do zrównoważonego rozwoju ma swoją specyfikę, musi mierzyć się z dziedzictwem kulturowym, historycznym i społecznym właściwym tylko dla naszej lokalnej społeczności. Jak pokazują najświeższe wyniki badania, ponad dwie trzecie Polaków chce robić coś więcej, aby bardziej dbać o planetę i środowisko, ale rosnące koszty życia im to uniemożliwiają. Co więcej, czterech na dziesięciu Polaków czuje się ograniczonych ze względu na problemy społeczne, z którymi boryka się na co dzień (uwaga: wśród przedstawicieli pokolenia „Z” odsetek ten jest jeszcze wyższy, istotnie większy niż np. wśród „Boomersów”). Aby mieć pewność w którym miejscu na ścieżce do zrównoważonego rozwoju naprawdę się znajdujemy i co z tego wynika, istotne jest dokładne zrozumienie wyników i ich kontekstu w Polsce.

Na podstawie 33 tys. wywiadów przeprowadzonych na całym świecie (w tym: również w Polsce), a także w kontekście 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ogłoszonych przez ONZ, w raporcie globalnym przedstawiono następujące wnioski:Aż 97% badanych jest gotowych podjąć działania, by prowadzić bardziej zrównoważony styl życia, jednak napotykają liczne bariery w podejmowaniu takich inicjatyw. 68% badanych uważa, że produkty, które są korzystniejsze dla środowiska i społeczeństwa są droższe. Z kolei 65% chce robić więcej dla rozwiązania problemów planety i środowiska, ale na przeszkodzie staje im wzrost kosztów życia. Najsilniej zwracają na to uwagę mieszkańcy obu Ameryk (70%).Jedna trzecia ludności na całym świecie nie jest pewna, czy faktycznie może coś zmienić poprzez dokonywane wybory, natomiast 29% konsumentów należy do najbardziej aktywnych, jeśli chodzi o działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Europa ma najwyższy odsetek „aktywnych” nabywców, którzy częściej są przekonani, że mogą coś zmienić poprzez swoje działania i uważają, że kwestie społeczne i środowiskowe dotyczą ich osobiście.ONZ, w raporcie globalnym przedstawiono następujące wnioski (dane na poziomie globalnym):Badanie, pokazuje, że konsumenci dostrzegają inne problemy społeczne i środowiskowe w różnych sektorach gospodarki i oczekują, że firmy się nimi zajmą. Na szczycie listy priorytetów dla marek na całym świecie znajduje się kwestia eliminowania odpadów. Konsumenci oczekują, że w 24 spośród 38 wskazanych w badaniu sektorów przedsiębiorstwa zajmą się problemem nadmiaru opakowań, opakowań nienadających się do recyklingu, a także ich składowania.Zagadnienia związane z odpadami i gospodarką obiegu zamkniętego to główne tematy, którymi powinny zająć się przedsiębiorstwa w większości sektorów, w tym takich jak branża spożywcza, produkcja napojów, handel detaliczny, AGD, technologia, turystyka, dobra luksusowe, meble, moda, artykuły kosmetyczne i inne.Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla znalazło się na drugim miejscu. Ze śladem węglowym i emisją gazów cieplarnianych prowadzącą do globalnego ocieplenia konsumenci silnie kojarzą przedsiębiorstwa z 15 sektorów (na 38 ogółem). Wśród nich znajdują się firmy z takich branż jak turystyka, elektronika, motoryzacja, dobra luksusowe, branża naftowo-gazowa, rozrywka domowa, telekomunikacja i inne.Komentując wyniki badania, Karine Trinquetel, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Kantar (Global Head of Kantar’s Sustainability Transformation Practice Offer), powiedziała:Z kolei, podsumowująca wyniki dla Polski, ekspertka Kantar Polska: Katarzyna Zalewska, Account Manager, Sustainability Research Lead, zwraca uwagę na fakt, że szczególnie w obszarze budowania strategii zrównoważonego rozwoju, musimy pamiętać o lokalnej specyfice: