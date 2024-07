Za działania proekologiczne firm gotowi jesteśmy zapłacić wyższą cenę

Jeszcze do niedawna badania prowadzone pośród konsumentów wyraźnie potwierdzały, że decydującym czynnikiem skłaniającym ich do zakupu jest cena. Zachowania konsumentów na przestrzeni lat ulegają jednak dość istotnym przeobrażeniom. Potwierdzeniem tego mogą być chociażby wnioski z badania Adyen Retail Report 2024, z których wynika, że coraz większe znaczenie dla kupujących mają etyka i wartości, którymi kierują się marki. Już blisko 40 proc. Polaków jest gotowa zapłacić więcej za produkt wytworzony w duchu ekologicznym.

Przeczytaj także: Jakie działania ekologiczne podejmują kupujący i sprzedający online?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy polskich konsumentów interesuje koszt śladu węglowego poczynionego przez nich zakupu?

Wobec jakich marek klienci są bardziej lojalni?

W jakim stopniu konsumentom zależy na wspieraniu szczytnych inicjatyw podczas codziennych zakupów?

Działania proekologiczne i społeczna odpowiedzialność jako wartość dodana

Kliknij, aby powiekszyć fot. Gerd Altmann z Pixabay Społeczna odpowiedzialność jako wartość dodana Prawie 40 proc. konsumentów w Polsce zapłaci więcej za produkt z oferty firmy, która podejmuje działania proekologiczne.

Dane z Adyen Retail Report pokazują ciekawy trend. Konsumenci coraz częściej szukają marek, które odzwierciedlają ich przekonania oraz podzielają wartości. To wobec nich są bardziej lojalni. Oznacza to, że w wielu przypadkach konsumenci, spośród kilku dostępnych na rynku opcji, wybiorą ten produkt, który okaże się bardziej spójny z ich stylem życia. Firmy, które chcą działać odpowiedzialnie i strategię tę realizują, będą mieć większe szanse na zdobycie przewagi konkurencyjnej – komentuje Jakub Czerwiński, VP CEE w Adyen.

Wsparcie szczytnych inicjatyw podczas codziennych zakupów

Naszym celem jest niwelowanie przeszkód, jakie mogą napotykać przedsiębiorcy, aby aktywowanie darowizn i zbieranie funduszy na szczytne cele było bezproblemowe. Dla firm to nie tylko sposób na zwiększenie lojalności klientów, ale także budowanie więzi z lokalną społecznością i promowanie pozytywnych postaw. Dla klientów to możliwość uczestnictwa w ważnych inicjatywach bez dodatkowego wysiłku – możliwość przekazania darowizny może pojawiać się na końcowym etapie transakcji, zarówno online, jak i offline. Dzięki Adyen Giving każdy zakup staje się szansą na pomoc potrzebującym lub środowisku naturalnemu – dodaje ekspert Adyen.

Według badania Adyen Retail ReportPodobne oczekiwania wyrażają konsumenci na świecie (33 proc.). Co to oznacza w praktyce?41 proc. Polaków jest gotowych zapłacić więcej, jeśli mają wiedzę o tym, gdzie oraz w jaki sposób powstał produkt. Z kolei 39 proc. wyda więcej, jeśli wie o podejmowanych przez firmę inicjatywach, których celem jest zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko . Odsetek osób doceniających proekologiczne działania firm był najwyższy wśród globalnego pokolenia millenialsów oraz przedstawicieli generacji Z i wyniósł odpowiednio 44 proc. i 42 proc.Co ciekaweZ kolei 16 proc. firm stwierdziło, że zwiększając swoje przychody lepiej spełniałoby oczekiwania klientów związane z ograniczeniem emisji CO2 . Konsumenci chcą zmieniać świat na lepsze i oczekują, że marki będą ich w tym wspierać. Tymczasem, jak dowodzą wyniki badania Adyen, jedynie 28 proc. firm w Polsce zaoferowało taką możliwość swoim klientom.Tymczasem wdrażanie zrównoważonych oraz odpowiedzialnych strategii nie musi być skomplikowanym procesem. Nie musi też wiązać się z dużymi nakładami finansowymi. Jednym z prostych i łatwych do implementacji rozwiązań oferujących funkcjonalność donacji jest Adyen Giving. Jako dostawca technologii płatności Adyen umożliwia przedsiębiorstwom handlowym i konsumentom aktywne angażowanie się w działania charytatywne.Świadome zakupy oraz dbałość o kwestie środowiskowe i społeczne to czynniki, które stale zyskują na znaczeniu wśród konsumentów, także w Polsce. W każdej działalności można znaleźć miejsce na działania proekologiczne, jednak sektor handlu ma do tego nie tylko wyjątkowe warunki, lecz i bazę klientów – użytkowników o jednym z wyższych poziomów świadomości.