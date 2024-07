Polacy najbardziej boją się o zdrowie

BNP Paribas Cardif oraz Ipsos publikują wyniki zrealizowanego w 21 krajach badania "Protect & Project Oneself". Jego autorzy postanowili przyjrzeć się obawom, jakie towarzyszą nam w życiu codziennym. Okazuje się, że niepokój w społeczeństwie wzbudzają zarówno kwestie osobiste, jak i społeczne. Niektóre z wniosków są jednak sporym zaskoczeniem.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie wydarzenia w życiu naszym i naszych bliskich niepokoją nas najbardziej?

Jakie kwestie społeczne wzbudzają w nas największe obawy?

Ilu Polaków jest przekonanych, że są dobrze zabezpieczeni na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń życiowych?

Na jakie cele jesteśmy najbardziej skłonni zaciągnąć kredyt?



Zdrowie i finansowe konsekwencje jego utraty

Lista powodów do zmartwień Polaków jest długa i wiele z nich ma podobne i mocne nasilenie jak w czasie pandemii. Najwięcej obaw dotyczy naszego zdrowia, co ma również przełożenie na niepokój związany z sytuacją finansową. Utrata zdolności do pracy, a do tego utrudniony dostęp do bezpłatnej służby zdrowia i wydatki na leczenie – nie napawają Polaków optymizmem – mówi Ewa Mach, Dyrektorka Departamentu Marketingu i Produktu w BNP Paribas Cardif w Polsce. Nasze kolejne zmartwienia związane są ściśle z warunkami zewnętrznymi – konfliktami zbrojnymi, wzrostem cen i wysoką inflacją. Trwanie w stanie niepokoju i niepewności, ale też szybkie tempo życia, doprowadzają z kolei do szeregu problemów ze zdrowiem psychicznym, stąd na przykład lęk przed zachorowaniem na depresję – komentuje Ewa Mach.

Problemy społeczne i ich konsekwencje ekonomiczne

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jakie kwestie społeczne najbardziej nas niepokoją? W porównaniu do badanych w innych państwach europejskich mniej obawiamy się zmian klimatycznych Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Potrzeba lepszej ochrony

Wyniki naszego badania pokazują także, że Polacy nie czują się bezpiecznie, a w przypadku trudnych wydarzeń będą mieli problem z utrzymaniem standardu życia. Dostrzegamy potrzebę lepszego zabezpieczenia się przed nieprzywidzianymi zdarzeniami w życiu, którą sygnalizują Polacy – mówi Ewa Mach.

Jak za(u)bezpieczyć siebie i swoich bliskich

Naszą rolą jako ubezpieczyciela jest zaoferowanie klientom rozwiązań, które pozwolą im spokojnie planować przyszłość i realizować życiowe plany. Obawę o brak możliwości spłaty kredytu lub pożyczki w chwili, gdy popadniemy w życiowe tarapaty można znacznie zmniejszyć dzięki odpowiednio dobranej ochronie – zauważa Ewa Mach.

Celem badania „Protect & Project Oneself” przeprowadzonego w 2024 r. przez BNP Paribas Cardif, firmy ubezpieczeniowej z Grupy BNP Paribas, było poznanie największych obaw i potrzeb Polaków w zakresie zabezpieczenia przed różnymi losowymi zdarzeniami. Badanie przeprowadzono po raz trzeci. Wcześniejsze edycje miały miejsce w 2021 r. i 2019 r.Jak wynika z badania, najczęściej niepokoimy się o stan naszego zdrowia . Blisko 70% badanych boi się poważnych problemów zdrowotnych. Na kolejnym miejscu jest utrata dochodu (67%). Odczuwamy strach przed kradzieżą danych w Internecie (66%), wypadkiem (63%), śmiercią (61%), trwałym kalectwem (59%) i hospitalizacją (58%), a 56% z nas obawia się utraty pracy. Ponad połowa badanych (54%) boi się też depresji Okazuje się, że nasilenie zmartwień różni się w zależności od wieku i płci. Utratą pracy martwi się 63% kobiet i 48% mężczyzn, a depresją 62% kobiet i 47% mężczyzn. Większy lęk przed problemami ze zdrowiem psychicznym mają ludzie młodzi: 61% badanych w wieku 18-24 lat i 61% w wieku 35-44 lata, podczas gdy wśród osób powyżej 55 r.ż. „jedynie” 40%.Wysoki odsetek Polaków (wyższy niż w Europie) uważa, że nieoczekiwane wydarzenia życiowe takie jak śmierć bliskiej osoby (63% wskazań) oraz utrata pracy (59%) nie pozwoliłyby im na utrzymanie obecnego poziomu życia . Dodatkowo utrata dochodu jest postrzegana przez ponad połowę Polaków (54%) jako bardzo aktualne ryzyko, co jest zdecydowanie wyższym wynikiem niż w innych krajach Europy.W tym roku po raz pierwszy w badaniu pojawiło się pytania o sytuację międzynarodową i konflikty na świecie, czym martwi się 78% ankietowanych Polaków. Również po raz pierwszy ankieterzy zapytali o obawę przed kradzieżą danych w Internecie. Aż 66% Polaków jest świadoma zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem i jest to najczęściej wskazywana obawa po ciężkim zachorowaniu i utracie źródła dochodu. Co ciekawe, w porównaniu do badanych w innych państwach europejskich mniej obawiamy się zmian klimatycznych (59% vs. 72%). Konsekwencji globalnego ocieplenia bardziej świadomi są najstarsi badani: 65% osób powyżej 55 r.ż. vs. 52% w wieku 25-34 lat.Tylko 9% Polaków uważa, że są dobrze zabezpieczeni na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń życiowych (w porównaniu do 12% w innych krajach Europy) i są to przede wszystkim osoby w wieku 35-44 lata, i to oni najchętniej wzięliby kredyt w przyszłości.Ponad połowa badanych chciałaby być lepiej zabezpieczona w przypadku poważnej choroby, a 40% w przypadku niezdolności do pracy lub jej utraty. Aż o 7 p.p. (z 18% w 2021 r. do 25% obecnie) wzrosła potrzeba bezpieczeństwa w razie zachorowania na depresję. Co 4. badany chciałby być lepiej chroniony w przypadku kradzieży jego danych w Internecie i kradzieży samochodu.Rośnie skłonność Polaków do zaciągania kredytu hipotecznego i brania pożyczek na zakup samochodu, rozpoczęcie działalności gospodarczej, na wakacje oraz finansowanie edukacji dzieci.Polacy mniej niż pozostali Europejczycy martwią się wzrostem stóp procentowych (57% vs. 62%), za to bardziej stresuje ich ryzyko braku możliwości spłaty kredytów. Znajomość produktów ubezpieczeniowych, które chronią kredytobiorców nie jest powszechna. 34% badanych nigdy nie słyszało o takim zabezpieczeniu. Blisko połowa słyszała o takiej możliwości, ale z niej nie korzystała.Mimo tego Polacy widzą korzyści z posiadania produktów ubezpieczeniowych. Uważają, że ubezpieczenia pozwalają zabezpieczyć własność (twierdzi tak 82% badanych), zapewniają poczucie bezpieczeństwa i spokój przy zaciąganiu kredytu lub pożyczki (77%), umożliwiają realizację planów (77%), zapewniają pewność i spokój ducha (77%), chronią bliskich (77%) i umożliwiają utrzymanie poziomu życia (77%) oraz zachęcają do realizacji założonych planów (75%).