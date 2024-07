Nie tylko piłka nożna. Jakie emocje budzą w nas wydarzenia sportowe?

O tym, że wydarzenia sportowe rozbudzają w polskim społeczeństwie silne emocje, nie trzeba przekonywać chyba nikogo. Atmosfera Euro 2024 udzieliła się nawet tym, którzy nie należą do grona największych fanów piłki nożnej. Na fali dobiegających końca mistrzostw Europy w futbolu i innych, zbliżających się wielkimi krokami zmagań sportowych Mastercard postanowił przyjrzeć się podejściu Europejczyków do piłki nożnej i innych przeżyć ze świata sportu.

Polaków łączy piłka i sportowe emocje

Polacy są fanami nie tylko piłki nożnej, ale także innych dyscyplin sportowych, a ponad połowa ankietowanych (53%) marzy o tym, aby oglądać zmagania swoich ulubionych drużyn czy sportowców na żywo. Dla 30% respondentów atrakcją byłoby uczestniczenie w meczu krajowej drużyny sportowej. Polacy z ogromną pasją oglądają i kibicują swoim ulubionym zawodnikom i zespołom, czerpiąc z tego wiele radości oraz pozytywnych emocji – komentuje Jerzy Hołub, dyrektor marketingu na Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard.

Ekonomia sportowych doświadczeń: na emocje i przeżycia chcemy wydawać więcej

Nie jest zaskoczeniem, że piłka nożna wywołuje wiele pozytywnych emocji, a Polacy są wielkimi miłośnikami piłkarskich rozgrywek. Jak pokazuje badanie Mastercard, 61% ankietowanych Polaków przyznało, że są najszczęśliwsi wtedy, kiedy oglądają swoją drużynę piłkarską na żywo . Dla porównania, wśród Europejczyków takiej odpowiedzi udzieliło nieco mniej, bo 56% respondentów. 6 na 10 Polaków oznajmiło również, że bardziej niż cokolwiek innego na świecie lubią oglądać, jak ich drużyna strzela gola. Nawet wśród Hiszpanów i Włochów nie ma aż tylu entuzjastów piłkarskich sukcesów, gdyż zdanie to podziela kolejno 52% i 48% z nich. 60% Polaków przyznało również, że wspólne oglądanie piłki nożnej poprawia ich relacje z rodziną i przyjaciółmi.Mimo wielkiej pasji do piłki nożnej, na przestrzeni ostatnich 3 lat mecz piłkarski na żywo oglądało tylko 29% Polaków. Dla porównania, najczęstszymi bywalcami stadionów w Europie są Irlandczycy (45%), Portugalczycy (44%) i Rumuni (44%). Między 2021 a 2023 r. co trzeci Polak i 29% Europejczyków zadeklarowało, że uczestniczyło natomiast w innym wydarzeniu sportowym na żywo – pokazują wyniki badania Mastercard.W 2023 r. tylko 23% ankietowanych Polaków wydało pieniądze na rozgrywki sportowe, np. mecze czy mistrzostwa. Co piąty natomiast (20%) zadeklarował, że w tym roku bardziej włączy się w uczestniczenie w widowiskach sportowych. Przedkładanie doświadczeń nad rzeczy materialne to już silny trend wśród Polaków – co czwarty respondent przyznał, że coraz bardziej lubi wydawać pieniądze na doświadczenia i próbowanie „czegoś nowego”, a co piąty stawia wyżej niezapomniane przeżycia nad gromadzeniem dóbr materialnych. 8 na 10 ankietowanych potwierdziło również, że warto wydawać pieniądze na budowanie doświadczeń. Zdaniem 43% - właśnie to zapewnia im najlepsze wspomnienia w życiu, a w przypadku 36% - pomaga spojrzeć na świat z innej perspektywy.