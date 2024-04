Ponad połowa Polaków popiera jawność widełek płacowych, a niemal 40 proc. - jawność wynagrodzeń - wynika z 55. edycji badania Monitor Rynku Pracy przeprowadzanego przez Instytut Badawczy Randstad i Instytut Badań Pollster. Spadło nieco zadowolenie z wykonywanej pracy, a głównym powodem zmiany zatrudnienia jest teraz rozwój zawodowy, a nie wysokość wynagrodzenia. Raport potwierdza stabilizację rotacji na rynku pracy.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co polscy pracownicy sądzą o jawności wynagrodzeń?

Jakie jest poziom rotacji na rynku pracy?

Czy pracownicy sa zadowoleni z wykonywanej pracy?

Jakie są najczęstsze powody zmiany pracy?



Jawność płac – dwie strony medalu

Kliknij, aby powiekszyć fot. Jakub Jirsák - Fotolia.com Rotacja na rynku pracy pozostaje stabilna W ostatnim półroczu poziom rotacji na rynku pracy nie uległ znaczącym wahaniom. Wyraźna zmiana nastąpiła natomiast w kwestii powodów rotacji – na pierwsze miejsce wysunęła się chęć rozwoju zawodowego: skok z 39 proc. do 48 proc.

Deklaracje pracowników o potrzebie transparentności płac, sygnalizują presję spoczywającą na pracodawcach. Ale jednocześnie ujawnienie wynagrodzeń budzi obawy zatrudnionych – na szali pozostają codzienne, dobre relacje między pracownikami. Po ujawnieniu wynagrodzeń, osoby o niższych dochodach niż pozostałe, mogą odczuwać spadek motywacji i satysfakcji z pracy. Wyzwaniem dla pracodawców jest także rzetelne uzasadnienie różnic w płacach. Nie wszystkie firmy mają zbudowane szczegółowe opisy stanowisk, zakresów obowiązków i potrzebnych kompetencji, które są obiektywnym wyjaśnieniem zróżnicowania płac, ale także drogowskazem dla pracowników, co powinni zrobić, jakie kompetencje zdobyć lub rozwinąć, aby liczyć na awans lub podwyżkę – podkreśla Monika Hryniszyn, Regional HR leader Northern Europe & Global Talent w Randstad.

Do czerwca 2026 roku powinna zostać zaimplementowana w polskich przepisach dyrektywa unijna nakazująca informowanie kandydatów do pracy przynajmniej o widełkach wynagrodzenia na stanowisku, na jakie aplikują – i to jeszcze przed rozmową rekrutacyjną. Dyrektywa nie narzuca upubliczniania tej informacji w ogłoszeniu o pracę. Niemniej różne badania pokazują, że istotny odsetek kandydatów nie odpowiada na ogłoszenia o pracę pozbawione informacji o przedziale wynagrodzenia czy konkretnej kwocie zarobków oferowanych przez pracodawcę. Kandydat prędzej czy później dowie się ile może zarobić oraz na jakie premie czy benefity może liczyć. Im wcześniej się tego dowie, tym mniejsza szansa na to, że będzie brał udział w procesie rekrutacyjnym prowadzącym donikąd, bo oferta pracodawcy będzie dla niego niesatysfakcjonująca. Taki frustrujący dla obu stron finał procesu może sprawić, że kandydat nabierze uprzedzenia do pracodawcy i w przyszłości już nigdy nie odpowie na jego ofertę pracy – zwraca uwagę Łukasz Komuda, ekspert rynku pracy Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i współautor podcastu „Ekonomia i cała reszta”.

Przy zmianie pracy rośnie znaczenie rozwoju zawodowego

Nieco mniejsze zadowolenie z wykonywanej pracy

W 2023 roku średnia miesięczna liczba ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłaszanych do urzędów pracy była najniższa od 2013 roku (wynosiła 89,3 tys.), a w IV kwartale 2023 roku liczba wolnych miejsc pracy w gospodarce była najmniejsza – pomijając okres pandemii – od IV kwartału 2016 roku (97,1 tys.). Obserwujemy też kolejne miesiące spadku zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw – w lutym 2024 roku zmniejszyło się ono o 15,4 tys. w porównaniu do lutego rok 2023 roku. Mimo to zmiany demograficzne – kurczenie się liczby osób w wieku produkcyjnym – sprawiają, że bezrobocie nie rośnie, a nawet maleje, zaś przeciętnie nastroje pracowników nie są złe. Gdy w końcu gospodarka ruszy na szybszych obrotach, te nastroje mogą się jeszcze poprawić – dodaje Łukasz Komuda, ekspert rynku pracy Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i współautor podcastu „Ekonomia i cała reszta”.

Warto przyjrzeć się kwestii stabilnej rotacji, bo pokazuje, że na rynku nadal jest mało ofert, które zachęcają do zmiany zatrudnienia, co potwierdzają też nieco chłodniejsze oceny szans na nową pracę. Spadł również poziom satysfakcji pracowników – szczególnie widać to na zachodzie i południu kraju. Może to wypływać z faktu, że podwyżki w tych regionach były rzadsze, ponieważ tam płace są wyraźnie wyższe niż płaca minimalna, a to przede wszystkim podwyżki związane z płacą minimalną otrzymywali pracownicy na początku roku. To niezadowolenie może w perspektywie zwiększyć rotację – już teraz nieco wzrósł odsetek osób przejawiających aktywność na rynku pracy: poszukujących nowej posady i rozglądających się. Natomiast wzrost znaczenia kwestii rozwojowych jako powodu rotacji, może wiązać się z postępem technologicznym firm, w tym ewolucją rynku pracy w erze AI. Pracownicy chcą uczyć się nowych narzędzi, są świadomi, że podnosi to ich konkurencyjność jako kandydatów, więc świadomie szukają miejsc, w których swoje kompetencje będą mogli zwiększać – podsumowuje Monika Hryniszyn, Regional HR leader Northern Europe & Global Talent w Randstad.

Z badania Monitor Rynku Pracy wynika, że 81 proc. pracowników jest zdania, że o wysokości wynagrodzenia powinny decydować tylko kwalifikacje i doświadczenie, a nie czynniki takie jak płeć czy wiek. 57 proc. pracowników potwierdza, że w ich firmie tak właśnie jest. 58 proc. badanych podkreśla, że system wynagrodzeń w firmie jest dla nich czytelny i jasny, choć wyraźnie rzadziej deklarują tak przedstawiciele pokolenia Z i pracownicy wykształceniem podstawowym.Pomimo tego, że duża część badanych chciałaby większej jawności wynagrodzeń - 54 proc. jawności widełek płac na stanowiskach, a 39 proc. dostępu do pełnej listy płac uwzględniającej swoje zarobki – dostrzegamy jednocześnie zalety i wady tych rozwiązań.To właśnie w jawności zarobków 61 proc. zatrudnionych upatruje szansy na zlikwidowanie luki płacowej między kobietami a mężczyznami. Jednocześnie niemal tyle samo, bo 63 proc. Polaków uważa, że jawność pensji może skutkować wewnętrznymi konfliktami w miejscu pracy. 25 proc. natomiast zgadza się z twierdzeniem, że wiek i płeć różnicują nasze możliwości zawodowe, a więc powinny także różnicować poziom wynagrodzenia – zauważalnie częściej tego zdania są mężczyźni niż kobiety (31 proc. vs 18 proc.).91 proc. Polaków już na etapie szukania nowej pracy preferuje aplikowanie na ofertę z informacją o wysokości wynagrodzenia. 67 proc. z nich podkreśla, że dzięki temu mogą oszczędzić czas i energię, bo już wówczas wiedzą, czy dana oferta jest na poziomie ich oczekiwań finansowych. 24 proc. twierdzi, że oznacza to mniejsze ryzyko podania zbyt wysokiej stawki, przez którą nie dostaliby pracy. 23 proc. badanych czuje się skrępowana rozmowami na temat poziomu wynagrodzeń, a 21 proc. ma trudności z określeniem poziomu płac na danym stanowisku. 81 proc. w ogłoszeniu chciałoby znaleźć dokładną wysokość stawki zasadniczej, 80 proc. chętnie poznałoby widełki oraz informację o dostępnych premiach, a 78 proc. o wartości benefitów.W ostatnim półroczu poziom rotacji na rynku pracy nie uległ znaczącym wahaniom: na zmianę pracodawcy zdecydowało się 19 proc. respondentów (spadek o 1 p.p.), a inne stanowisko w obrębie bieżącej firmy objęło 21 proc. z nich (wzrost o 2 p.p.). Najcześciej miejsce zatrudnienia zmieniali inżynierowie (29 proc.), którzy wyprzedzili w tej edycji badania sprzedawców i kasjerów (24 proc.).Wyraźna zmiana nastąpiła w kwestii powodów rotacji – na pierwsze miejsce wysunęła się chęć rozwoju zawodowego: notujemy tu skok z 39 proc. do 48 proc., co sprawia, że ten powód stał się istotniejszy niż wyższe wynagrodzenie u nowego pracodawcy (46 proc.). Ostatnio te wskaźniki były tak zbliżone w końcówce 2022 r. kiedy poziom obu sięgał 43 proc. Trzecią najczęściej wskazywaną przyczyną odejścia z firmy jest niezadowolenie z pracodawcy (36 proc. respondentów – spadek o 3 p.p.).Względem ubiegłego kwartału skrócił się czas poszukiwania nowego zatrudnienia: z 3,1 do 2,8 miesiąca. Jednocześnie, choć wciąż obiektywnie wysoki, spadł poziom satysfakcji z wykonywanej pracy: zadowolenie deklaruje 73 proc. badanych (vs. 76 proc. w poprzedniej edycji badania). Poziom zadowolenia obniżył się szczególnie na zachodzie (73 proc. vs. 77 proc. wcześniej) oraz południu Polski (68 proc. vs. 75 proc. wcześniej).Przybyło osób, które aktywnie poszukują nowej pracy (z 8 proc. do 11 proc.), jak i tych, które aktywnie nie poszukują, ale rozglądają się za zatrudnieniem (z 45 proc. do 47 proc.).Poczucie bezpieczeństwa zawodowego utrzymuje się na stabilnym poziomie: już od trzech kwartałów zaledwie 9 proc. ankietowanych w znaczącym stopniu obawia się utraty pracy. Umiarkowane obawy dotyczą co piątego badanego (19 proc.).Niemal dziewięciu z dziesięciu ankietowanych (87 proc.) twierdzi, że w wypadku utraty zatrudnienia znaleźliby jakąkolwiek pracę (spadek o 1 p.p.) Odsetek osób przekonanych o tym, że znajdą tak samo dobrą pracę lub lepszą wynosi 66 proc. (wzrost o 1 p.p.).