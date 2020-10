Ilu jest chętnych na szczepionkę przeciw grypie?

Sezon grypowy zbliża się wielkimi krokami. Tradycyjnie już wywołuje on ożywioną dyskusję na temat szczepień. W tym roku jest ona jednak o tyle wyjątkowa, że tłem dla niej jest ciągle rosnąca liczba zachorowań na koronawirusa. W ramach badania „Polacy w czasie epidemii” SW Research przyjrzał się, ilu Polaków chętnych jest na szczepionkę przeciwko grypie. Oto, co udało się ustalić.

Odsetek osób planujących szczepienia na grypę w tym roku jest ponad sześciokrotnie wyższy niż odsetek Polaków, którzy szczepili się na nią w zeszłym sezonie. Spodziewany tegoroczny wzrost wyszczepialności na grypę w polskim społeczeństwie może wynikać z faktu, że część objawów grypy i koronawirusa jest takich samych, a sama szczepionka na grypę może łagodzić przebieg infekcji SARS-CoV-2 – zauważa Piotr Zimolzak, Wiceprezes Zarządu SW Research. Wpływ może mieć również obawa, że w przypadku zachorowania na grypę nie otrzyma się odpowiedniej opieki medycznej, ponieważ szpitale będą przepełnione pacjentami chorującymi na koronawirusa. Kolejne miesiące pokażą czy epidemia COVID-19 faktycznie przekonała Polaków do szczepienia się na grypę – komentuje Zimolzak.

Od drugiej połowy minionego miesiąca na próżno wypatrywać spadków zakażeń SARS-CoV-2. Dziś, 7 listopada padł najnowszy, niewesoły rekord - Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 3003 nowych przypadkach COVID-19 i śmierci 75 osób. Są to najwyższe statystyki, jakie zanotowano od początku pandemii.Jest to tym bardziej niepokojące, że wzmożenie zachorowań na koronawirusa przypada na sezon jesienny, a więc czas, kiedy najczęściej zapadamy na grypę. Co więcej, niektóre z jej objawów do złudzenia przypominać mogą COVID-19. Szczepienia na grypę mają ułatwiać rozróżnienie tych infekcji oraz łagodzić przebieg innych zakażeń wirusowych.Z tego też względu w tym roku lekarze częściej niż dotychczas przekonują Polaków o zaletach szczepionki przeciw grypie. Jest to o tyle zasadne, że poziom wyszczepialności przeciw grypie w polskim społeczeństwie sięgnął w minionym sezonie zaledwie 4%.1/3 przebadanych Polaków deklaruje, że przynajmniej raz w życiu sięgnęła po szczepionkę grypie. W tym roku szczepienia na grypę planuje ¼ respondentów. Odmienne zamiary ma ponad połowa Polaków (52%), a 23% nie podjęło jeszcze decyzji odnośnie szczepienia. Co trzeci rodzic planuje zaszczepić na grypę swoje dziecko, a blisko co czwarty (24%) jeszcze waha się w tej sprawie.