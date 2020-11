Pandemia kosztuje miliardy. A ile wyniesie nas "zwykła" grypa?

Chociaż w kontekście zdrowotnym mówi się dziś głównie o koronawirusie, to nie można jednak pominąć milczeniem, że nie tylko on nadwyrężać będzie nasze zdrowie i budżet. Szacunki Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazują, że tegoroczny sezon grypowy może zwieńczyć około 2,31 mln zachorowań na grypę, a wygenerowany przez to koszt społeczny sięgnie dodatkowych 3,11 mld PLN. Nie są to jednak wartości przewyższające statystyki dla normalnej, niezwiązanej z pandemią sytuacji. Niewątpliwy wpływ na to wywiera większa świadomość epidemiologiczna oraz wprowadzone zasady dystansu społecznego.

Raport w liczbach

przewidywana liczba zachorowań na grypę w sezonie 2020-2021 ma sięgnąć 2,31 mln, podczas gdy w normalnej sytuacji (bez pandemii COVID-19) mogłoby to być 3,04 mln;

mln, podczas gdy w normalnej sytuacji (bez pandemii COVID-19) mogłoby to być mln; przewidywana liczba zgonów z powodu grypy w sezonie 2020-2021 to 4 356 , a szacowana dla normalnych realiów - 6 073 ;

, a szacowana dla normalnych realiów - ; szacowany całkowity koszt grypy w sezonie 2020-2021 to 3,11 mld PLN ( 3,33 mld PLN, gdyby nie było pandemii);

mld PLN ( mld PLN, gdyby nie było pandemii); prawdopodobny koszt absencji chorobowej z powodu grypy w sezonie 2020-2021 to 1,23 mld PLN (4,83 mln osobodni absencji chorobowej), poza pandemią byłoby to 1,02 mld PLN (4,04 mln dni absencji chorobowej).



Co składa się na bezpośrednie i pośrednie koszty grypy?

Prognozowana liczba zachorowań na grypę w sezonie 2020-2021 w sytuacji trwającej pandemii oraz obowiązujących obostrzeń wynosi 2,31 mln. Zgodnie z naszym modelem leczenia grypy, spośród tych osób 986 tys. będzie szukało profesjonalnej pomocy medycznej a 31 tys. będzie hospitalizowanych z powodu grypy. Równocześnie oszacowaliśmy, że liczba zgonów związanych z grypą wyniesie 4,36 tys. W normalnej sytuacji, tj. gdyby nie pandemia Covid-19, liczba zachorowań na grypę w sezonie 2020-2021 wyniosłaby 3,04 mln. Spośród tych osób 1,31 mln szukałoby profesjonalnej pomocy medycznej, co skutkowałoby 41 tys. hospitalizacji, a liczba zgonów wyniosłaby 6,07 tys. - Adam Czerwiński, analityk z zespołu strategii w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

Bezpośrednie i pośrednie koszty grypy w sezonie 2020-21 w normalnej sytuacji i w sytuacji trwającej

Wyniki bazowych analiz wskazują, że koszt grypy w pandemicznym sezonie 2020-2021 powinien być zbliżony do kosztu grypy, którego należałoby oczekiwać w normalnej sytuacji. Należy jednak spodziewać się zmiany struktury tych kosztów – z racji obniżonej zapadalności powinny spaść koszty opieki zdrowotnej, podczas gdy wydłużony czas trwania zwolnień lekarskich powinien zwiększyć skalę utraty produktywności z tego powodu. Istotny wpływ na ostateczny koszt grypy w obecnym sezonie będą miały ludzkie zachowania, a także skala obowiązujących obostrzeń – uważa Adam Czerwiński, analityk z zespołu strategii w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

W krajach rozwiniętych grypa nie jest chorobą niebezpieczną, jednak ze względu na wysoką liczbę przypadków, jej coroczne koszty na świecie można liczyć w miliardach euro. Na tę sumę składają się koszty związane z leczeniem choroby i wykorzystaniem zasobów systemu opieki zdrowotnej (tzw. koszty bezpośrednie), czyli m.in. koszty wizyt lekarskich, badań laboratoryjnych, hospitalizacji i leków. Są to wartości namacalne, które stosunkowo łatwo zmierzyć i odnieść do budżetów konkretnych osób bądź instytucji.Mniej oczywiste są koszty pośrednie, czyli koszty choroby odnoszące się do utraconej produktywności i zysków, które mogły lecz nie zostały osiągnięte. Koszty te ponoszą nie tylko konkretne osoby dotknięte chorobą bądź instytucje zajmujące się leczeniem, lecz całe społeczeństwo i gospodarka, których dobrobyt w kolejnych latach traci w wyniku obniżonej produktywności jednostek. Oba rodzaje tych kosztów w tym roku zostaną skumulowane z kosztami pandemii Covid-19, która aktualnie pustoszy polską gospodarkę, służbę zdrowia i budżet państwa.Bezpośrednie, pośrednie i całkowite koszty grypy w bazowym scenariuszu pandemicznym, w którym założono obniżoną skumulowaną zapadalność na grypę oraz dłuższe trwanie zwolnień chorobowych, wyniosły odpowiednio 493 mln PLN, 2,616 mld PLN i 3,109 mld PLN. Scenariusz niepandemiczny cechował się zbliżonymi kosztami, które wyniosły odpowiednio 649 mln PLN, 2,681 mld PLN i 3,329 mld PLN. Wyniki dla obydwu tych scenariuszy wskazują, że koszt grypy w sezonie 2020-2021 nie powinien znacząco odbiegać od kosztów, które zaobserwowalibyśmy w normalnej sytuacji i poniesionych w poprzednich sezonach.