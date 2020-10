Lewiatan: 10 rekomendacji, które pomogą w walce z pandemią

Zwiększenie wydolności opieki zdrowotnej, usprawnienie działania służb sanitarnych, wzmacnianie płynności finansowej firm, rezygnacja z nakładania nowych obciążeń fiskalnych. To tylko kilka z zaproponowanych przez Konfederację Lewiatan pomysłów, których wdrożenie miałoby ułatwiać wychodzenie z kryzysu oraz łagodzenie negatywnych następstw pandemii.

1. Wstrzymać prace nad przepisami, które obciążą przedsiębiorców nowymi obowiązkami lub zapewnić możliwie najmniejsze obciążenia i odpowiednio długie vacatio legis.

2. Zrezygnować z wprowadzania nowych podatków, opłat administracyjnych dla przedsiębiorców, rozszerzenia oskładkowania umów oraz obniżyć podatki zniechęcające do inwestowania.

opodatkowania spółek komandytowych,

wprowadzenia podatku od cukru,

poboru podatku od sprzedaży detalicznej,

rozszerzenia ozusowania umów zleceń,

naliczania podatku bankowego od nowych kredytów.

3. Poprawić płynność finansową firm, żeby mogły na bieżąco wypłacać wynagrodzenia pracownikom i regulować swoje zobowiązania

skrócenia terminu zwrotu podatku VAT,

umożliwienia wcześniejszego odzyskania częściowego zwrotu VAT,

skrócenia terminu zwolnienia pieniędzy zgromadzonych na koncie VAT w ramach mechanizmu podzielonej płatności.

4. Poprawić warunki zatrudnienia i relacje pracodawca-pracownik w szczególnych warunkach wywołanych stanem pandemii covid-19.

zniesienia tymczasowo, na okres pandemii obowiązku wypłaty przez pracodawcę wynagrodzenia z tytułu choroby i kwarantanny;

wprowadzenia kont czasu pracy/wynagrodzeń, umożliwienia rozliczania czasu pracy w 24-miesięcznym okresie rozliczeniowym;

wydłużenia okresu zatrudnienia pracownika tymczasowego u jednego pracodawcy użytkownika z 18 do 30 miesięcy.

5. Zapewnić funkcjonowanie gospodarki, zwłaszcza w obszarach kluczowych dla bezpieczeństwa obywateli i zaopatrzenia w niezbędne środki ochrony, lekarstwa, kosmetyki i żywność.

wspólnie z ekspertami i przedstawicielami branż zrewidować obecnie obowiązujące obostrzenia, a w przypadku wprowadzenia kolejnych regulacji zadbać o rzetelne, oparte na dowodach uzasadnienie powodów i praktycznych możliwości ich stosowania;

utrzymać istniejące ustalenia dotyczące ruchu granicznego, w tym zwłaszcza ruchu na przejściach granicznych dla pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy rzeczy;

nadać priorytet wdrażaniu i promowaniu powszechnego wykorzystania zdalnych form kontaktu pomiędzy administracją publiczną a przedsiębiorcami.

6. Przygotować pakiety pomocowe dla wybranych branż, które drugiej fali pandemii mogą nie przetrwać.

7. Usprawnić funkcjonowanie służb sanitarnych.

8. Zwiększyć wydolność opieki zdrowotnej.

pilnie uzupełnić niedobory „białego personelu” poprzez przyspieszenie wydawania pozwoleń na pobyt i pracę dla cudzoziemców oraz uznawania kwalifikacji i nostryfikacji dyplomów;

zwiększyć mobilność przestrzenną personelu medycznego poprzez finansowanie zakwaterowania i wyżywienia pracowników delegowanych poza miejsce zamieszkania z wykorzystaniem bazy hotelowej i wypoczynkowej;

wykorzystać rozwiązania cyfrowe dla usprawnienia przepływu informacji, w tym stworzyć centralny system monitorowania wolnych łóżek szpitalnych (nie tylko covidowych), by karetki nie musiały ich szukać na własną rękę.

9. Poprawić skuteczność profilaktyki zakażeń.

wprowadzić ustawowy (w miejsce kwestionowanego dziś, bo wprowadzonego rozporządzeniem) wymóg zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej i jego skuteczną egzekucję;

znieść zakaz handlu w niedziele oraz godziny dla seniorów w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu obywateli do podstawowych produktów;

zapewnić dostęp do bezpiecznej komunikacji pasażerskiej.

10. Przeprowadzać więcej testów i lepiej wykorzystywać testy na obecność koronawirusa.

stworzyć listę autoryzowanych/certyfikowanych placówek medycznych wykonujących komercyjnie autoryzowane/certyfikowane testy;

refundować pracodawcom część kosztów wykonania takich testów dla pracowników.

Apelujemy do rządu, aby ten plan stał się rzeczywistym impulsem, który wzmocni gospodarkę po pandemii i przyspieszy jej wzrost. Apelujemy też o niespowalnianie negocjacji dotyczących unijnego Funduszu Odbudowy oraz budżetu UE na lata 2021 -2027 – napisali przedsiębiorcy.



W szczególności Lewiatan nawołuje do całkowitej rezygnacji z:W ramach tego postulatu Lewiatan nawołuje do m.in.:Tu Lewiatan wspomina m.in. o konieczności:W związku z tym trzeba m.in.:W tym przypadku chodzi m.in. o ustalenie jasnych, automatycznych reguł kwarantanny w zakładzie pracy i szkołach (automatycznie nakładana kwarantanna na osoby chore i zidentyfikowane osoby z kontaktu) bez konieczności oczekiwania na informację z Sanepidu.Lewiatan uważa, że kroki, które należy podjąć w tym zakresie to:Zdaniem Lewiatana, żeby osiągnąć lepsze rezultaty w tym zakresie należy np.:W tym zakresie Lewiatan proponuje, aby m.in.:Każda z 10 opublikowanych przez Lewiatan rekomendacji zawiera konkretne decyzje (łącznie ponad 40 zaleceń) które należy podjąć, aby ochroniły życie Polaków i gospodarkę przed głębokim kryzysem. Poniżej pełna treść apelu.Jak pisze Konfederacja Lewiatan, jedną z kluczowych ról we wdrażaniu programu powinna odgrywać Rada Dialogu Społecznego jako miejsce dialogu i porozumienia rządu, związków zawodowych i pracodawców.Zdaniem Lewiatana potrzebne są natychmiastowe działania, ale równie ważne jest strategiczne myślenie o przyszłości gospodarki. W tym kontekście ogromnego znaczenia nabiera Krajowy Plan Odbudowy, który umożliwi wykorzystanie środków z unijnego Funduszu Odbudowy.