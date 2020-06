Nowy pracownik tymczasowy w czasach COVID-19

Rynek pracy tymczasowej wyraźnie obrazuje, jakie konsekwencje dla pracowników niesie za sobą pandemia. Po pracę tymczasową coraz częściej zgłaszają się osoby, których COVID-19 wysłał na "zieloną trawkę". Aż 45% nowych pracowników tymczasowych to osoby, które zostały zwolnione z poprzedniej pracy. 30% tej rzeszy stanowią z kolei ci, którzy przed kryzysem pracowali w gastronomii.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Z jakich powodów nowo zatrudnieni pracownicy podjęli pracę tymczasową?

W jakich branżach pracowali przed kryzysem?

W jakich sektorach otrzymali zatrudnienie?



styczeń - 5,5%

luty - 5,5%

marzec - 5,4%

kwiecień - 5,8%

“W czasach Covid-19 na rynku pracy tymczasowej obserwujemy przewagę polskich pracowników, ponieważ wielu Ukraińców na początku pandemii wróciło do swojego kraju. Po zamknięciu granic nie było napływu nowych pracowników ze wschodu, ale na rynek pracy wróciła część Polaków, którzy do tej pory pracowali za granicą. Jednak spośród naszych wszystkich nowych pracowników tymczasowych tylko 8% pochodzi z tej grupy. 92% pracowników, którzy w czasach pandemii zgłosili się do pracy tymczasowej, było wcześniej zatrudnianych w Polsce” – mówi Tomasz Dudek, Dyrektor Zarządzający OTTO Work Force.

Zwolnienie głównym powodem podjęcia pracy tymczasowej

“Nowi pracownicy tymczasowi, którzy zostali zatrudnieni w czasie pandemii koronawirusa, pochodzą głównie z trzech branż, które mocno ucierpiały na kryzysie gospodarczym - gastronomii, produkcji i usług. Spośród badanych aż 30% pracowało wcześniej w gastronomii, 27% w produkcji, a 23% w usługach” – wyjaśnia Tomasz Dudek, Dyrektor Zarządzający OTTO Work Force.

68% nowozatrudnionych pracowników musiało się przekwalifikować

Czy nowozatrudnieni pracownicy tymczasowi musieli zmienić branżę? Polska 68% nowozatrudnionych pracowników tymczasowych wskazało, że w wyniku pandemii musiało podjąć pracę w zupełnie innej branży niż dotychczas.

72% nowo zatrudnionych pracowników znalazło pracę w usługach kurierskich i logistyce

“W nowej rzeczywistości rynkowej w niektórych branżach pojawiło się większe niż dotychczas zapotrzebowanie na personel. Spośród naszych nowo zatrudnionych pracowników tymczasowych niemal połowa znalazła zatrudnienie w usługach kurierskich, a 25% w logistyce. Jest to związane głównie ze wzrostem pozycji branży e-commerce, która w czasach pandemii odnotowała bardzo duży przyrost klientów” – mówi Tomasz Dudek, Dyrektor Zarządzający OTTO Work Force.

Skalę problemów wywołanych pandemią wyraźnie widać w danych publikowanych przez resort pracy. W maju br. stopa bezrobocia w naszym kraju osiągnęła 6%, co oznacza, że pod koniec tego miesiąca bez pracy pozostawał ponad milion Polaków. Ten wynik może nie wydawać się miażdżącym pogorszeniem sytuacji, ale warto podkreślić, że majowy rezultat jest najgorszym, z jakim mieliśmy do czynienia od marca 2019 roku. W pierwszych miesiącach br. stopa bezrobocia prezentowała się z kolei następująco:Widzimy zatem, że wybuch pandemii pogorszył sytuację pracowników, których pracodawcy zdecydowali się na radykalne cięcie kosztów i redukcję etatów.Znaczna część przedsiębiorstw nadal liczy straty spowodowane pandemią, ale są także takie branże, które w tym trudnym czasie umocniły swoją pozycję, jak chociażby e-commerce czy usługi kurierskie. W tych firmach nastąpił wzrost zapotrzebowania na pracowników tymczasowych.Branże, które najmocniej dotknął kryzys, jak np. gastronomia , hotelarstwo czy drobne usługi, zdecydowały się na zawieszenie działalności lub radykalną redukcję zatrudnienia. W efekcie pracę z dnia na dzień straciła cała rzesza pracowników, którzy musieli znaleźć dla siebie nowe miejsce pracy. I to właśnie oni zasilili rynek pracy tymczasowej.Według najnowszego raportu OTTO Work Force Polska, niemal połowa (45%) nowo zatrudnionych pracowników tymczasowych została zwolniona z poprzedniego miejsca pracy. 25% badanych doświadczyło czasowego zamknięcia zakładu pracy, a 20% zamknięcia całej branży.W badaniu OTTO Work Force Polska 68% nowo zatrudnionych pracowników tymczasowych wskazało, że w wyniku pandemii musiało podjąć pracę w zupełnie innej branży niż dotychczas. Nowa sytuacja rynkowa zmusiła wiele osób do przekwalifikowania się i podjęcia pracy tymczasowej. Mimo wszystko aż 70% respondentów wskazało, że nie zamierza wrócić do poprzedniej branży nawet jeśli sytuacja gospodarcza ulegnie poprawie. 21% badanych rozważa taką możliwość, a 9% jeszcze nie podjęło decyzji.Spośród nowych pracowników tymczasowych zatrudnionych w czasach Covid-19 niemal połowa, bo 47%, znalazła pracę w branży usług kurierskich. 25% zostało zatrudnionych w logistyce, 23% w produkcji, a 5% w branży spożywczej.