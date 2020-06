Polacy nieprzygotowani na kryzys. Oszczędności nie wystarczą nam na długo

Przed nami wyniki przeprowadzonego przez InterviewMe.pl badania "Życie bez pensji". Objęło ono swoim zasięgiem przeszło 1400 respondentów, których zapytano o ich oszczędności, obawy o kondycję finansową oraz plany awaryjne na wypadek utraty pracy w następstwie pandemii. Odpowiedzi respondentów nie nastrajają optymistycznie.

Eksperci sugerują, że każdy z nas powinien posiadać oszczędności, z których moglibyśmy przeżyć co najmniej 6 kolejnych miesięcy. Niestety z naszego badania wynika, że takie zabezpieczenie ma zaledwie 19% Polaków. Na dodatek ponad połowa z nas nie ma planu awaryjnego na wypadek utraty pracy. Okazuje się więc, że jesteśmy zupełnie nieprzygotowani na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe.

Z jednej strony okazuje się, że poważnie obawiamy się o skutki, jakie przyniesie nam wywołany pandemią kryzys gospodarczy (80% wskazań), z drugiej okazuje się, że większość z nas nie jest przygotowana na funkcjonowanie z okrojonym budżetem.25% ankietowanych przyznało, że każdego miesiąca drenuje niemal zupełnie swój budżet, wydając 90% pensji, a 4% respondentów wydaje nawet 100% wynagrodzenia. Do tego ponad połowa badanych Polaków przyznała, że miesięcznie oszczędza mniej niż 500 zł, a 67% ankietowanych ma oszczędności mniejsze niż 5000 zł. Tylko 23% Polaków ma zaoszczędzone powyżej 10 000 zł.Do tego, co czwarty z Polaków przyznał, że nie posiada żadnych oszczędności, a u 22% wystarczyłyby one na maksymalnie dwa tygodnie życia. Jednocześnie ponad połowa z nas boi się utraty pracy na skutek pandemii koronawirusa - lub już ją straciła.Aby zdobyć środki do życia, Polacy w pierwszej kolejności sprzedawaliby swoją biżuterię, ubrania i buty oraz sprzęt elektroniczny. Ponad 60% osób zrezygnowałoby również z wyjazdu wakacyjnego, Netflixa czy też jedzenia na mieście. Co ciekawe, 1/3 ankietowanych deklaruje, że nie unikałaby obowiązkowych opłat - np. za wodę czy internet. Pozostali rezygnowaliby przede wszystkim z płacenia za transport, samochód oraz abonament telefonii komórkowej.Za niepokojące można uznać to, że 55% badanych nie ma planu awaryjnego na wypadek utraty pracy - np. alternatywnego źródła zarobku. Aż 76% osób po prostu zaczęłoby natychmiast szukać nowego miejsca zatrudnienia.Jednocześnie aż 43% Polaków obawia się utraty pracy, a 9% już ją straciło na skutek pandemii koronawirusa . 58% ankietowanych przyznaje, że wybuch pandemii już pogorszył ich sytuację finansową. Po utracie pracy nieco więcej mężczyzn (4%) niż kobiet (2%) chciałoby utrzymywać się z pieniędzy partnerki lub partnera.Wojciech Martyński, ekspert kariery InterviewMe.pl i autor badania, w ten sposób podsumowuje jego wyniki: