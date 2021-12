Co trzeci Polak przewidział, że pandemia nie skończy się w 2021 roku

Rok temu firma Maison&Partners na zlecenie BIG InfoMonitor zapytała Polaków o ich przewidywania dotyczące końca pandemii COVID-19. Nie sprawdziły się prognozy 21 proc. badanych, którzy zakładali, że życie wróci do normy jeszcze w 2021 roku. Rację miało 31 proc. ankietowanych Polaków, którzy słusznie przewidzieli, że pandemia potrwa dłużej.

Przeczytaj także: Pandemia COVID-19. Co o niej myślą Polacy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czy życie sprzed pandemii wróci w 2021 roku? 31 proc. słusznie przewidziało, że koniec 2021 r. nie stanie się końcem kłopotów z COVID-19. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Na przebieg pandemii nie do końca mamy wpływ, ale są obszary które nadal możemy kontrolować. Warto przypomnieć, że wśród planów na mijający rok aż 16 proc. ankietowanych wymieniało m.in. wyprostowanie swojej sytuacji finansowej i zmniejszenie długów. Nasze statystyki pokazują, że nie rzucali słów na wiatr i dziś wielu może cieszyć się sukcesem – mówi Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor. – Niewykluczone, że fakt, iż koronakryzys się przeciąga mocniej zdeterminowało do działania w różnych obszarach życia – dodaje.

Według danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK, od końca listopada zeszłego roku do końca października b.r. liczba osób posiadających zaległości finansowe zmniejszyła się o ponad 103 tys., czyli o prawie 4 proc. Niesolidnych dłużników, niepłacących w terminie rachunków, rat kredytów i pożyczek jest obecnie 2,71 mln. Kwota przeterminowanych zobowiązań również zmalała znacząco, bo o 4,8 mld zł do 77,8 mld zł. Gratuluję i życzę, by inne tegoroczne plany również miały przynajmniej taki wynik– mówi Sławomir Grzelczak.

Aż 48 proc. Polaków zapytanych przez Maison&Partners na zlecenie BIG InfoMonitor o ich przewidywania dotyczące końca pandemii, nie chciało formułować żadnych prognoz. 21 proc. przewidywało koniec pandemii jeszcze w 2021 roku, a 31 proc. uważało, że pandemia koronawirusa nie skończy się w tym roku. Rację mieli ci ostatni. Znajdujemy się w środku czwartej fali pandemii, zwiększane są epidemiczne obostrzenia i ograniczenia.Kto najtrafniej przewidział jak rozwinie się sytuacja z COVID-19? Przede wszystkim 24-35 latkowie ze średnich i dużych miast (od 20 do 500 tys. mieszkańców), z wykształceniem wyższym lub co najmniej licencjackim. Nadmierny optymizm wykazali natomiast głównie najmłodsi, 18-24 latkowie z wykształceniem zasadniczym, pochodzący z małych miejscowości liczących do 20 tys. osób. Badanie pokazuje, że w prognozowaniu odważniejsi byli mężczyźni i to również oni częściej niż kobiety, przewidywali szybszy koniec wpływu COVID-19 na nasze życie (23 proc. wobec 19 proc. kobiet).A co jeszcze chcieliśmy zmienić lub poprawić w mijającym roku? Na czele wymienianych celów była większa dbałość o zdrowie i kondycję (38 proc.), zrzucenie kilogramów (25 proc.), odreagowanie dystansu społecznego (22 proc.), wyjazd w daleką podróż (15 proc.), czy też znalezienie pracy (10 proc.). I jak, udało się?