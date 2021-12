Ekologia w e-commerce. Ewolucja zielonych trendów

Wygoda jest jednym z pierwszych skojarzeń, które nasuwają się na myśl o automatach paczkowych. Ich sprawne funkcjonowanie wywiera pozytywny wpływ na środowisko, między innymi redukując emisję dwutlenku węgla w zakresie transportu, a także usprawniając pracę samych kurierów. Optymalizacji podlega również ostatnia mila dzięki zmniejszeniu liczby zwrotów lub ponowionych kursów w wyniku nieobecności adresata przesyłki.

Pandemia motorem rozwoju

Automaty do odbioru przesyłek kurierskich to już nie tylko bezpieczny czy wygodny, ale przede wszystkim ekologiczny sposób odbioru zakupów online.

Wzmocnienie branży e-commerce

Nowe możliwości i wyzwania

Automaty do odbioru przesyłek kurierskich to już nie tylko bezpieczny czy wygodny, ale przede wszystkim ekologiczny sposób odbioru zakupów online. Bezdotykowe urządzenia, intuicyjne w konfiguracji, które nie wymagają podłączenia do prądu i są obsługiwane za pomocą dedykowanej aplikacji, stanowią przyszłość całego rynku, wpisując się jednocześnie w zielone trendy.Rynek e-commerce skorzystał na wybuchu pandemii, ponieważ zakupy w głównej mierze przeniosły się do Internetu. Wzrosło tym samym zapotrzebowanie na bezpieczne przesyłki za pomocą automatów paczkowych. Z raportu amerykańskiego uniwersytetu MIT wynika, że zakupy online są bardziej ekologiczne od stacjonarnych. Ekologia , zero waste czy zrównoważony rozwój to nazwy tego samego trendu skupionego na działaniach ograniczających negatywny wpływ jednostek na środowisko. W przypadku e-commerce, bardzo często ekologia idzie w parze z ekonomią.Zakupy online mogą być bardziej ekologiczne niż te w sklepie stacjonarnym z kilku powodów. Pierwszym jest redukcja śladu węglowego wynikająca z dostawy towaru bezpośrednio do domu klienta. Innym sposobem jest zrównoważona dostawa, która daje możliwość zaplanowania możliwie najbardziej efektywnej trasy przez przewoźnika, a także dostarczenie kilku przesyłek za jednym razem. Ślad węglowy dostawy jest liczony, dzieląc emisje z transportu przez liczbę przewiezionych produktów. Im więcej produktów jest przewożonych w konkretną lokalizację, tym mniejszy ślad węglowy. Z drugiej strony, należy również pamiętać o opakowaniach. Powinny być wykonane z materiałów kompostowalnych lub z recyklingu. Dobrym wyborem są tutaj papier, plastik z recyklingu lub biodegradowalny. Patrząc szerzej, przyszłością dla e-commerce może okazać się rynek wtórny. Ekologiczne zakupy opierające się na używanych produktach coraz mocniej przebijają się w konsumenckiej świadomości.Lockdown wywołany przez pandemię wiosną ubiegłego roku zasadniczo wzmocnił branżę e-commerce, która i tak do tego czasu notowała dynamiczne wzrosty. Społeczna izolacja stworzyła jednak nowe możliwości w zakresie realizacji zakupów drogą online, a także otworzyła e-handel na nowe grupy odbiorców, które do tej pory w głównej mierze wybierały stacjonarne wizyty w sklepach.Z badania przeprowadzonego przez firmę Nielsen wynika, że aż połowa liderów segmentu e-commerce właśnie podczas pierwszego lockdownu odnotowała podwojenie przychodów w nowoczesnym kanale sprzedaży. 90% z nich zaliczyło w tym czasie wzrost sprzedaży w Internecie. Obecnie, dla zdecydowanej większości firm operujących online, celem numer jeden stał się rozwój w segmencie e-commerce. Taka strategia nikogo już nie dziwi, tym bardziej że według raportu Nielsena, zakupy internetowe mogą zwiększyć swój udział w sprzedaży FMCG z 1% w 2020 r. do nawet 5% w przyszłym roku, jeśli tylko dynamika wzrostu zostanie zachowana.Polacy są już gotowi, aby nabywać online nie tylko odzież, elektronikę czy akcesoria codziennego użytku, ale również żywność oraz produkty pierwszej potrzeby. Intensywne wzrosty e-commerce przekładają się także na liczbę klientów. Według Gemiusa, zakupy w Internecie realizuje 73% naszego społeczeństwa. W ciągu roku ten odsetek urósł o 11%.Ciekawy wniosek płynie natomiast z badania przeprowadzonego przez firmę McKinsey. W szczytowym momencie lockdownu z wirtualnych usług zaczęło korzystać 3,6 mln nowych użytkowników. Oznacza to, że w świat Internetu wkroczyły starsze pokolenia, które do tej pory były przywiązane do tradycyjnej metody robienia zakupów, czyli fizycznych odwiedzin w sklepie. Duża w tym zasługa operatorów zamówień. Produkty można zwrócić szybko i sprawnie bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Silver commerce dla klientów 50+ daje sprzedawcom nowe możliwości, ale także stawia przed nimi nowe wyzwania. Na znaczeniu będzie zyskiwać dopasowanie oferty usług, produktów oraz narzędzi user experience zorientowanych na starszych konsumentów. Istotną rolę w tym obszarze pełnią media społecznościowe, które stały się jednym z najszybciej rosnących kanałów e-sprzedaży bezpośredniej. Social commerce to już nie tylko zauważalny trend, ponieważ coraz więcej marek właśnie w popularności platform społecznościowych dostrzega źródeł wzrostu.Logistyka nadal stanowi kluczowe ogniwo, a zarazem wyzwanie, ponieważ wraz z rozwojem e-commerce, rosną potrzeby i oczekiwania konsumentów. Wiele firm skutecznie wdrożyło model click&collect, oferując zakupy bez kosztów dostawy i łącząc transakcje online z osobistym odbiorem produktów w placówkach. Przełożyło się to na ograniczenie inwestycji w logistykę e-handlu, ale nie rozwiązało innej kwestii – obawy klientów przed zakażeniem. Wciąż nie brakuje osób unikających kontaktu bezpośredniego dla własnego bezpieczeństwa. Zamknięcie sklepów przełożyło się nie tylko na dynamiczny wzrost transakcji online, ale również swoiste przytkanie kurierów przesyłkami. Branża KEP wyszła z tej sytuacji obronną ręką, wprowadzając szereg udogodnień i możliwie najbardziej efektywnie optymalizując ostatnią milę . Istotną rolę wciąż odgrywają automaty do odbioru przesyłek kurierskich, które zyskały na znaczeniu między innymi dzięki obostrzeniom sanitarnym.