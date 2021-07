Jakie działania ekologiczne podejmują kupujący i sprzedający online?

Niespodziewany wybuch pandemii wywrócił nasze życie do góry nogami, nie pozostając bez wpływu na zachowania konsumentów. Kolejne obostrzenia, zamknięcie placówek handlowych oraz obawy o zdrowie przeniosły nasze zakupy do internetu. Ten trend potwierdza wyraźnie badanie zrealizowane przez Mobile Institute. Opracowanie wskazuje również na coraz większą świadomość ekologiczną i to zarówno po stronie kupujących, jak i producentów oraz sprzedawców.

Przeczytaj także: E-commerce ważny dla ekologii?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak kryzys zdrowotny wpłynął na zachowania konsumentów?

Jak duże znaczenie dla kupujących mają informacje dotyczące stanu środowiska naturalnego?

Czy zwrot towaru jest kwestią istotną z punktu widzenia ekologii?

Jakie działania ekologiczne podejmują działające na polskim rynku firmy?



Always look on the bright side

Kliknij, aby powiekszyć fot. VRD - Fotolia.com Jakie działania ekologiczne w zakupach online? Jedna czwarta konsumentów kupujących w sieci deklaruje, że są oni w stanie poczekać dłużej na przesyłkę, aby sprzedawca wysłał wszystkie produkty w jednej dostawie.

Z ostatniego raportu E-commerce Europe wynika, że branża zmierza w coraz większym stopniu do promowania gospodarki o obiegu zamkniętym. Jednym z kierunków zrównoważonego rozwoju jest dbanie o to, by produkty mogły być stosowane jak najdłużej z wykorzystaniem ich przez wiele osób. Coraz większe zaufanie konsumentów do idei reuse prowadzi przede wszystkim do zmniejszenia liczby odpadów, a po drugie – zmusza również producentów do dbania o jakość produktów. Jesteśmy świadomi, że zmiany nie nastąpią z dnia na dzień, musi być chęć i wola po wszystkich stronach.



Sprzedawcy, głównie MŚP muszą dojrzeć do decyzji biznesowej, do zmiany podejścia, często swojego modelu biznesowego. Jako Allegro chcemy im pomóc i wesprzeć w zmianie podejścia dzięki edukacji, ale też narzędziom i rozwiązaniom: tj. ekologicznym opakowaniom, usłudze logistycznej czy zielonym automatom paczkowym, zasilanych energią pochodzącą z odnawialnych źródeł – podkreśla Marta Mikliszańska, Head of Public Affairs & Sustainability w Allegro.pl.

Tworzymy kosmetyki, dbając o środowisko i które jednocześnie odpowiadają na potrzeby konsumentów, np. wprowadzamy na rynek produkty bazujące na naturalnych składnikach, których opakowania tworzone są m.in. z surowców odnawialnych, prowadzimy też badania nad wykorzystaniem w opakowaniach surowców pochodzenia naturalnego, biodegradowalnego.



Pudełka, w które pakowane są kosmetyki w sklepie on-line Dr Irena Eris, wykonane są z tektury, pochodzącej w minimum 90 proc. z recyklingu. Przy nadruku wykorzystywane są farby na bazie wody. Papier wypełniający jest dopasowany do wielkości opakowania i wraz z wewnętrzną warstwą z bibuły tworzy trójwymiarowy plaster miodu, który dobrze zabezpiecza owijane przedmioty, a jednocześnie pochodzi w 100 proc. z recyklingu i posiada certyfikat FSC – mówi Joanna Łodygowska, szef Działu Komunikacji Dr Irena Eris.

Dostrzegalny w ostatnim czasie wzrost kosztów zużycia wody, niezależnie od świadomości ekologicznej konsumentów, przełożył się na zwiększone zainteresowanie rozwiązaniami umożliwiającymi oszczędniejsze gospodarowanie wodą. Niemal cały asortyment marki GROHE (z wyłączeniem części armatury kuchennej) zapewnia technologię ograniczającą przepływ wody bez utraty komfortu podczas korzystania z baterii czy prysznica. Jednocześnie konsumenci, którzy zdają sobie sprawę z zagrożeń wynikających z ogromnej ilości plastiku, jakim zanieczyszczamy środowisko naturalne, ruszyli na zakupy po systemy kuchenne GROHE Blue – rozwiązanie dostarczające filtrowaną wodę o wyjątkowych walorach smakowych, także w wariancie schłodzonym i gazowanym – prosto z baterii kuchennej. Odnotowaliśmy w ostatnim czasie wzrost sprzedaży tej innowacyjnej armatury kuchennej, która przyczynia się do całkowitej rezygnacji z plastikowych butelek na co dzień.



Decyzje zakupowe klientów powodowane są różnymi czynnikami, wspólnym mianownikiem może być jednak fakt, że większość z nich podjęto po długim okresie spędzonym w znacznym stopniu w zaciszu własnych mieszkań czy domów. Wzrost kosztów ich użytkowania stał się zauważalny. Słusznym wydaje się zatem powiedzenie: „Jeśli nie możesz być eko, bądź przynajmniej oszczędny” - stwierdza Cezary Kowalczyk, Dyrektor ds. sprzedaży inwestycyjnej, GROHE Polska.

Działania ekologiczne e-kupujących

Ekologiczne opakowania, które znalazły się w ofercie Allegro.pl pochodzą w 100% z makulatury, mogą zostać również w pełni poddane recyklingowi, albo też wykorzystane ponownie. Odpowiedzialne i zrównoważone pochodzenie surowców użytych do ich wyprodukowania zapewniają międzynarodowe certyfikaty FSC, które zostały przyznane producentom. Zależało nam na współpracy z dostawcami, którzy nie tylko zapewniają najwyższą jakość, ale również produkty w przystępnej cenie, ponieważ nie czerpiemy zysku z ich sprzedaży. Udostępniliśmy opakowania w różnych rozmiarach oraz hurtowych ilościach, bo wiemy, że nasi sprzedawcy mają rosnące potrzeby, a klienci oczekują ekologicznych rozwiązań – mówi Marta Mikliszańska, Head of Public Affairs & Sustainability w Allegro.pl.

Zwroty towarów

Polscy konsumenci kupujący w Internecie częściej niż pozostali badani zauważają różne nieekologiczne praktyki marek. Potwierdza to prawie 90% e-kupujących. Z drugiej strony, przyzwyczaili się do zwrotów jako oczywistego elementu, wręcz atutu e-commerce. Nie negując oczywiście prawa konsumentów do zwrócenia nie pasujących czy złej jakości produktów, warto pomyśleć o minimalizacji zwrotów wynikających z niemożności zweryfikowania przez konsumenta koloru, rozmiaru, czy innych ważnych cech produktu przy zakupie. Sami konsumenci wskazują na to, że lepsze opisy i zdjęcia byłyby bardzo pomocne i mogłyby znacząco wpłynąć na zmniejszenie liczby zwracanych produktów.



Warto, aby marki wzięły ten aspekt pod uwagę, gdyż konsumenci nie tylko zauważają nieekologczne praktyki, ale większość oczekuje też, że to e-commerce jako najbardziej dynamiczny sektor gospodarki, a więc marki sprzedające w sieci, wyznaczą dobre praktyki w zakresie odpowiedzialnego, zielonego biznesu.

Właściwy opis produktu, w tym szczegółowe przedstawienie realnych korzyści, które daje on użytkownikowi jest podstawą do umożliwienia konsumentowi dokonania racjonalnego wyboru. Szczególnie ważne jest pokazanie, że produkt może być odpowiedzią na często nieuświadomione jeszcze potrzeby konsumenta. Zaliczyć można do nich dbanie o ekologię czy ograniczenie zużycia wody. Ekologia to temat nie zawsze oczywisty dla większości badanych. Unikanie zakupu wody butelkowanej jest jednym z kluczowych przykładów.



Zdecydowana większość uczestników webinarów organizowanych przez firmę GROHE potwierdziła, że eliminacja konieczności zakupu wody w butelkach jest czymś, co stałoby się stałym elementem ich dnia, gdyby wcześniej wiedzieli o istnieniu systemów kuchennych GROHE Blue i możliwości, które zapewniają - podkreśla Cezary Kowalczyk, Dyrektor ds. sprzedaży inwestycyjnej, GROHE Polska.

Świadome zakupy

Z myślą o poszukujących ekologicznych i zrównoważonych produktów stworzyliśmy również Allegro Naturalnie – platformę, na którą trafiają produkty o najwyższej jakości, niejednokrotnie certyfikowane m.in. znakami FairTrade, Ecolabel czy Rainforest Alliance. Każdy może tam znaleźć coś dla siebie - od naturalnych kosmetyków po produkty spożywcze, w tym odpowiednie dla wegan i wegetarian a nawet meble ogrodowe zrobione z materiałów recyklingowych. Dzięki współpracy ze sprzedawcami oraz rozwiązaniom technologicznym w jednym miejscu, na stronie naturalnie.allegro.pl kupić można produkty ekologiczne, fair trade, wegańskie oraz wiele innych - bezpiecznie i łatwo – mówi Marta Mikliszańska, Head of Public Affairs & Sustainability w Allegro.pl.

Chcemy zostawić przyszłym pokoleniom czysty, ekologiczny świat. Dlatego między innymi w całej grupie Dr Irena Eris redukujemy zużycie plastiku. Zwracamy uwagę zarówno na procesy i technologie, które mają wymierny wpływ na środowisko, jak i na zmianę naszych przyzwyczajeń i zachowań, dzięki którym możemy robić coś dobrego dla naszego otoczenia. M.in. od 2019 roku Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris korzysta z energii pozyskanej z odnawialnych źródeł. W 2020 roku, wszystkie nasze kosmetyki zostały wyprodukowane w 100 proc. z „zielonej energii” - pozyskanej ze źródeł odnawialnych.



Laboratorium Kosmetyczne jest świadomym producentem biorącym odpowiedzialność za odpady opakowaniowe, które są generowane po zużyciu produktów kosmetycznych. Dlatego już teraz, w 2021 roku realizujemy poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, które Unia Europejska planuje osiągnąć w 2030 roku – mówi Joanna Łodygowska, szef Działu Komunikacji Dr Irena Eris.

Konsumenci coraz sprawniej weryfikują prawdziwość deklaracji o działaniach ekologicznych firm i mają wiedzę o zjawisku zwanym greenwashingiem. Marka prowadząca swoją działalność zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju musi być spójna w tym, co komunikuje konsumentowi oraz powinna przekładać zapewnienia na realną działalność, na przykład na proces produkcji.



Firma GROHE przy wykorzystaniu recyklingu na poziomie ponad 90 % zbliża się do gospodarki o obiegu zamkniętym. Swoje fabryki zasila zieloną energią z fotowoltaiki, a także jest w procesie całkowitego wyeliminowania plastikowych elementów z opakowań swoich produktów. Ostatnio wprowadziła na rynek pierwsze cztery produkty z certyfikacją Cradle to Cradle Certified®. – Założono, że elementy, z których zostały wykonane, po okresie eksploatacji będą mogły być odpowiednio przetworzone i posłużą produkcji kolejnych produktów. W ten sposób tworzy się obieg materiałów, co w przyszłości zdejmie z głowy konsumenta problem utylizacji trudnego sprzętu, jakim jest armatura. Będzie to również doskonałe potwierdzenie faktu, że konsekwentna polityka zrównoważonego rozwoju jest możliwa w tak trudnej technologicznie branży - podkreśla Cezary Kowalczyk, Dyrektor ds. sprzedaży inwestycyjnej, GROHE Polska .

Rok 2020 na zawsze pozostanie w pamięci nas wszystkich jako rok pełen wyzwań, ograniczeń i niepewności. Sprawił, że nasze życie wywróciło się do góry nogami. Choć ciężko mówić o pozytywnych aspektach tej sytuacji, to warto zaznaczyć, że Polacy (jak i inne narody) w dużej mierze potrafili dostosować się do radykalnych zmian, jakie zaszły w codziennym życiu każdego z nas. Obudziła się także solidarność i troska o drugiego człowieka.Zmiany w życiu codziennym dotyczyły także zakupów, które są nieodzownym jego aspektem. W związku z licznymi ograniczeniami sposobów zaopatrywania się w różne produkty, Polacy musieli przekształcić swoje nawyki.Jedną z takich kluczowych zmian było przeniesienie dużej części zakupów do Internetu, ponieważ nie wymagają one wychodzenia z domu i gwarantują większe bezpieczeństwo kupujących. Obecnie online kupuje już 84% internautów (źródło: „Omnicommerce. Kupuję wygodnie 2021”). Kategorie, które kiedyś były najrzadziej kupowane w sieci, teraz zyskały na popularności. Chodzi przede wszystkim o produkty spożywcze, higieniczne i medyczne, ale także farmaceutyki czy droższe sprzęty RTV i AGD oraz produkty wyposażenia wnętrz.Warto zaznaczyć, że konsumenci, którzy kupują w sieci, to konsumenci bardziej świadomi w kontekście zagrożeń ekologicznych. Informacje dotyczące stanu środowiska naturalnego śledzi 60% e-kupujących. 53% uznaje Polskę za obszar zagrożony ekologicznie, a 82% wie o zmianach klimatycznych na świecie. Wśród ogółu konsumentów odsetek ten jest znacznie niższy - dla przykładu tylko 68% uważa, że klimat na Ziemi się ociepla. Co więcej, 88% badanych e-kupujących dostrzega także nieekologiczne praktyki sprzedawców w e-commerce, takie jak pakowanie produktów w za duże pudełka czy używanie folii i wypełniaczy.Ponad jedna czwarta konsumentów kupujących w sieci deklaruje, że są oni w stanie poczekać dłużej na przesyłkę, aby sprzedawca wysłał wszystkie produkty w jednej dostawie. Wśród nich, aż 55% wskazało, że mogliby poczekać nawet 5-7 dni. Niemal jedna piąta badanych byłaby także skłonna dopłacić, aby sprzedawca zapakował produkty w opakowanie przyjazne środowisku – bez użycia folii i reklamówek. 41% mogłoby dopłacić 1-2 zł do takiej przesyłki, a 29% już nawet 3-5 zł. 29% e-kupujących stanowią osoby, które są zdania, że w Polsce powinno zostać wprowadzone prawo zobowiązujące marki i sklepy sprzedające w sieci do dodatkowej opłaty za używanie wypełniaczy w paczkach.Bardzo istotną kwestią w kontekście ekologii są także zwroty do sklepów. Wpływają one negatywnie na środowisko naturalne przez tworzenie śladu węglowego oraz generowanie kolejnych opakowań.Jak pokazuje badanie „Co (u)gryzie e-commerce”? (z lutego 2021), 18% e-klientów przyznaje się do zwrotów, a kolejne 38% potwierdza, że często ma ochotę zacząć zwracać produkty i to rozważa. Aż 57% zwracających produkty oddaje je ze względu na nowe okazje zakupowe lub rozmyślenie się, czyli powody niezwiązane bezpośrednio z produktem. Natomiast 26% przyznaje się do zakupów różnych rozmiarów i kolorów od razu z myślą o zwrocie niepasujących.Co w takim razie należy zrobić, aby przeciwdziałać tak częstym zwrotom produktów? E-kupujący wskazują na różne czynniki, które mogą mieć na to wpływ. 40% wskazało na stosowanie obszernych i wyczerpujących opisów produktów, 37% na dokładne i szczegółowe zdjęcia produktowe, a 31% na podawanie szczegółowych i konkretnych wymiarów, przede wszystkim w przypadku kategorii odzieżowej.Jak mówi Katarzyna Czuchaj-Łagód, Dyrektor Zarządzająca Mobile Institute:Polscy internauci kupujący online cechują się także większą świadomością podczas robienia codziennych zakupów. 26% tych badanych sprawdza, czy produkty spożywcze, które mają zamiar kupić, są ekologiczne oraz czyta etykiety produktów przed zakupem (dla porównania – robi tak tylko 8% osób, które nie kupują w Internecie).Warto także zaznaczyć, że aż 23% e-kupujących zaopatruje się w produkty spożywcze w sklepach ekologicznych, a 19% wybiera eko-sklepy online. 31% konsumentów kupujących online deklaruje także, że chętniej kupią produkty czy usługi marki, która podejmuje działania ekologicznie. Jest to zatem istotna informacja dla marek, które zastanawiają się nad wprowadzeniem bardziej ekologicznych działań – nie tylko zadbają o środowisko naturalne, ale też zyskają w oczach e-kupujących, którzy chętniej zakupią ich produkty i usługi.