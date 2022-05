Ochrona środowiska: firmy coraz bardziej świadome?

O tym, że coraz większa rzesza Polaków podejmuje różnorodne aktywności na rzecz ochrony środowiska, mówi się nie od dziś. Nie inaczej jest w przypadku firm, które częściej niż wcześniej wplatają działania proekologiczne do swojej działalności? Potwierdza to najnowszy Leasing Index autorstwa Santander Leasing. Wynika z niego m.in., że obecnie już 69 proc. małych firm dba o ochronę środowiska. Dla porównania, jeszcze przed trzema laty odsetek ten sięgał 51 proc.

Należy wziąć pod uwagę, że nasze badanie dotyczy firm zatrudniających do 49 osób. Przedsiębiorstwa te często nie mogą sobie pozwolić na przygotowywanie strategii ESG czy na duże inwestycje w ekologię. Optymizmem napawa w związku z tym fakt, że aż o 18 pproc. w ciągu 3 lat wzrosła świadomość przedsiębiorców w tym zakresie. Firmy, także te małe, dostrzegają kwestie ochrony środowiska i nie są wobec nich obojętne. Badania pokazują, że w wielu obszarach czy też działaniach postawy proekologiczne stają się normą, co więcej z roku na rok rośnie powszechność takich postaw. To już nie moda, to styl i sposób działania – podkreśla Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający Santander Leasing.

Bez wątpienia optymistycznym wnioskiem z naszego badania jest odsetek przedsiębiorstw, które namawiają pracowników do proekologicznych zachowań. Santander Leasing sam jest firmą, która działania przyjazne środowisku wpisuje nie tylko w strategię biznesową posiadając listę własnych, wewnętrznych priorytetów w tym zakresie. Dodatkowo nieprzerwanie od 2010 r wspieramy proekologiczne inwestycje firm w Polsce. Cały 2021 rok wypadł rewelacyjnie jeśli chodzi o finansowanie pojazdów elektrycznych i hybrydowych, gdzie dynamika r/r wyniosła +66 proc. Ale to nie wszystko – w połowie stycznia br. podpisaliśmy z Bankiem Ochrony Środowiska umowę o współpracy przy programie „Mój elektryk”. Dzięki temu umożliwimy przedsiębiorcom uzyskanie dopłaty do leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Jestem przekonany, że ten program przyczyni się do dalszego silnego wzrostu zainteresowania leasingiem „czystych” samochodów – wskazuje Mariusz Włodarczyk.

Jesteśmy przedsiębiorcami, pracownikami, konsumentami i w każdej z tych ról mamy wpływ na środowisko . Postawa proekologiczna znajduje rosnące odzwierciedlenie w priorytetach firm. Budowa eco-friendly i nowoczesnego wizerunku również staje się coraz częściej celem małych firm w Polsce. Taki kierunek w swoich działaniach stawia sobie już 51 proc. firm, natomiastw badaniu z 2019 r. było to zaledwie 27 proc.Jak wynika z badania „Leasing Index” także w zakresie konkretnych działań nastąpiła znacząca zmiana. Zdecydowanie więcej firm deklaruje, że namawia pracowników do proekologicznych zachowań (takich jak oszczędzanie wodyczy segregacja śmieci), stara się minimalizować ilość wytwarzanych śmieci czy chce wykorzystywać e-dokumenty w celu redukcji zużycia papieru (odpowiednio 73, 79 i 64 proc.).W badaniu zrealizowanym przez Santander Leasing w 2019 r. wykorzystanie ekologicznych produktów, półproduktów, materiałów w działalności firmy deklarowało 30 proc. badanych, obecnie deklaruje to już 56 proc.Wśród firm, które rozważają zakup samochodu elektrycznego lub hybrydowego, leasing wydaje się najbardziej prawdopodobną formą finansowania tego zakupu (83 proc. odpowiedziało „zdecydowanie tak” lub „raczej tak”). W przypadku sprzętu, maszyn i paneli fotowoltaicznych finansowanie poprzez leasing było wskazywane na poziomie 71 proc.