Handel internetowy nie wyprze tradycyjnego

W czasie pandemii handel internetowy dynamicznie się rozwijał. Zdaniem ekspertów nie wyprze on jednak handlu tradycyjnego. Z prognoz Euromonitor International wynika, że sprzedaż stacjonarna do 2026 roku zwiększy się o 10,5 proc.

Przeczytaj także: E-commerce rozkwita. W 2021 r. sprzedaż w internecie rozpoczęło 120 tys.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy e-handel wyprze zakupy stacjonarne?

Jak sieci handlowe przyciągają konsumentów?

Jak wygląda w I kw.2022 rynek powierzchni handlowych w Polsce?



Popyt konsumencki zarówno w pandemii, jak i na początku tego roku utrzymywał się na wysokim poziomie. Z danych GUS wynika, że sprzedaż detaliczna w okresie styczeń-marzec br. wzrosła o 9 proc. rok do roku. Tylko w marcu dynamika sprzedaży detalicznej osiągnęła 9,6 proc. rok do roku i była o 16,4 proc. wyższa niż w lutym. Największy wzrost zanotowano w zakupach ubrań, kosmetyków czy farmaceutyków. W kolejnych miesiącach możemy się spodziewać ochłodzenia popytu ze względu na rosnącą inflację, która w kwietniu wyniosła 12,3 proc. Nadal jednak perspektywy dla sektora handlowego są optymistyczne – mówi Magdalena Frątczak, szefowa sektora handlowego w CBRE.

Zakupy stacjonarne będą rosły

Kliknij, aby powiekszyć fot. imtmphoto - Fotolia.com E-handel nie wyprze tradycyjnego Zgodnie z danymi Euromonitor International stacjonarna sprzedaż detaliczna zwiększy się o 10,5 proc. w ciągu najbliższych 5 lat, czyli do 2026 roku.

230 tys. mkw. nowej przestrzeni handlowej

Pomimo dynamicznego rozwoju handlu internetowego, prognozy dla rozwoju sprzedaży w formule tradycyjnej są dobre. Zgodnie z danymi Euromonitor International stacjonarna sprzedaż detaliczna zwiększy się o 10,5 proc. w ciągu najbliższych 5 lat, czyli do 2026 roku.Sieci handlowe, żeby przyciągnąć konsumentów, testują nowe formaty sprzedaży oraz stawiają na zrównoważony rozwój i środowisko. Wśród najemców centrów handlowych oraz przy ulicach handlowych pojawiają się marki promujące ideę mody cyrkularnej. Przykładem może być debiut sieci CTO w Galerii Madison z odzieżą nową i używaną typu „outlet”. Natomiast w Domach Towarowych Wars Sawa Junior pojawił się Butik Cyrkularny „Ubrania do Oddania”. Marka Deni Cler wspiera ekologię i model cyrkularny, uruchamiając platformę internetową Deni Cler Vintage. Z kolei restauratorzy angażują się w działania związane z ochroną środowiska poprzez m.in. stosowanie biodegradowalnych opakowań czy współpracę z aplikacją Too Good To Go.Wiele marek zrezygnowało również ze swojej obecności w Rosji i Białorusi na znak protestu wobec wojny na terytorium Ukrainy. Z polskich sklepów zniknęły produkty pochodzące z tych krajów.Aktualnie w Polsce znajduje się 12,2 mln mkw. powierzchni handlowej. W pierwszym kwartale 2022 roku oddano do użytku 40,4 tys. mkw., m.in. ukończono rozbudowę Gemini Park Tychy, do którego dołączyło Multikino oraz otwarto pierwszą fazę projektu Galeria Karuzela Kołobrzeg, gdzie znajduje się market budowlany. Nowe parki handlowe wzbogaciły ofertę w Jaśle, Sierpcu, Warce.Na koniec marca 2022 roku w budowie znajdowało się 250 tys. mkw. powierzchni. Zdecydowana większość, bo 230 tys. mkw. ma zostać ukończone jeszcze w tym roku. Większość nowo powstających obiektów stanowią parki handlowe, które są budowane głównie w małych miastach.Umacnia się rola ulic handlowych – pandemia wpłynęła na zwiększenie atrakcyjności lokali handlowo-usługowych i gastronomicznych, które się przy nich znajdują. Nadal jednak jest to rynek zdecydowanie słabiej rozwinięty niż w krajach Europy Zachodniej.Czynsze utrzymują się na stabilnym poziomie i wynoszą 100-130 euro miesięcznie za mkw. w Warszawie i 40-60 euro miesięcznie za mkw. w innych największych miastach Polski.