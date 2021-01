Zakupy online: co kupujemy częściej niż przed pandemią?

Co kupujemy w sieci chętniej niż rok temu? © sp4764 - Fotolia.com

Do tego, że zakupy online cieszą się wśród Polaków coraz większą popularnością, nie trzeba przekonywać już chyba nikogo. Jednak to pojawienie się koronawirusa wywołało prawdziwy boom na e-commerce. Oczywiście pokaźne wzrosty nie stały się udziałem każdej kategorii produktów. Gdzie popyt wyraźnie wzrósł, a gdzie nie odnotowano większych zmian? Odpowiedzi na te pytania dostarcza najnowszy, wspólny raport Shoper i SMSAPI.

Przeczytaj także: Zakupy online: jakie trendy na kolejne lata wyznacza pandemia?

Już wcześniej widzieliśmy, że jeden asortyment sprzedaje się w sieci lepiej niż inny, więc sam fakt, że w także pandemii każda z branż ma inna dynamikę wzrostu, specjalnie nie dziwi. Ciekawe jest jednak, że najwięcej klientów zyskały sklepy internetowe z odzieżą, drogerie online, a także z e-sklepy z książkami i multimediami czy akcesoriami hobbystycznymi, jak również dopiero raczkujące internetowe sklepy spożywcze czyli - szeroko patrząc - dotyczące codziennego życia. To pokazuje, że zakupy w sieci stał się sposobem na załatwianie zwykłych sprawunków - zauważa Oliwia Tomalik, Marketing Manager Shoper.



Co zmieniło się w zakupach online w 2020?

Nie wszędzie wysokie wzrosty

Warto zauważyć, że nawet branże, które nie pozyskały w ubiegłym roku wielu nowych klientów, wciąż dobrze sobie radzą w internecie. Dotychczasowi klienci nie mając często stacjonarnej alternatywy, są bardziej skłonni, by kupować online. Na naszej platformie e-sklepy motoryzacyjne odnotowały w ubiegłym roku ponad 35 proc. więcej transakcji zakupowych niż w 2019, a w przypadku kategorii Sport i podróże ten wzrost wyniósł ponad 60 proc. Spodziewamy się, że w miarę jak pandemia będzie powoli ustępować, one również podążą za falą wzrostów w e-commerce, tak jak teraz odzież czy kosmetyki - mówi Oliwia Tomalik.



Wprawdzie wielu Polaków zakupy online robi już od wielu lat, to jednak niektóre ze sklepów nadzwyczajny wzrost zainteresowania swoją ofertą dostrzegły dopiero w czasie pandemii. Potwierdzeniem tego są wyniki badania opinii, które Shoper i SMSAPI zrealizowały na potrzeby raportu “Komunikacja sklepów internetowych”. Grupę 1000 konsumentów zapytano o preferowany sposób zakupów, wysokość wydatków online oraz częstotliwość kupowania w dobie koronawirusa Uzyskane odpowiedzi wskazują, że wiele osób całkiem niedawno odkryło zalety zakupów online. Przekonało się do niego również sporo osób wcześniej tylko sporadycznie kupujących przez internet.Dla każdej grupy produktów liczba respondentów, deklarujących, że w ostatnich miesiącach częściej kupują online była wyższa niż tych, którzy w ten sposób kupują rzadziej, a w kilku kategoriach tych pierwszych jest nawet 3-4-krotnie więcej.Raport pokazuje, że największym wzrostem sprzedaży za pośrednictwem internetu cieszyły się produkty z kategorii Zdrowie i uroda. Ponad 34 proc. respondentów zadeklarowało, że w czasie pandemii zaczęło je częściej kupować w sklepach internetowych. Dane firmy Shoper mówią, że liczba transakcji w branży Zdrowie i uroda wzrosła w ubiegłym roku o niemal 60 proc. względem roku 2019.Na drugim miejscu uplasowała się odzież (34 proc.), a na trzecim książki i multimedia (31,1 proc.). Produkty z tej ostatniej kategorii były również najczęściej wskazywane jako kupowane wyłącznie online (35,4 proc.). Inne branże z dużym udziałem transakcji tylko internetowych to hobby (wzrost o ponad 28 proc.), a także komputery i elektronika (ponad 24 proc.).Branża Sport i podróże oraz Motoryzacja nie odnotowały większych zmian. Przynajmniej tak wynika z deklaracji respondentów badania Shoper i SMSAPI. Można postawić tezę, że na relatywnie słabe wzrosty w tych kategoriach wpłynęły pandemiczne obostrzenia, które znacząco ograniczały mobilności jak i możliwość uprawiania turystyki i sportu.