Jak przez 10 lat zmienił się polski e-commerce?

O intensywnym rozwoju e-commerce nie trzeba przekonywać już chyba nikogo. Dynamiczne zmiany widoczne są każdego roku, nietrudno zatem jest sobie wyobrazić, jak ogromna jest ich skala na przestrzeni dekady. Dziesięciu ostatnim latom na polskim rynku handlu internetowego przyjrzała się Izba Gospodarki Elektronicznej.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaką wartość ma rynek e-commerce?

Jak zmieniły się zachowania konsumentów kupujących w internecie?

Jakie sposoby odbioru zamówionego towaru preferujemy?

„E”, które dużo znaczy

Początki e-commerce w Polsce datuje się na drugą połowę lat dziewięćdziesiątych. Powstały wtedy pierwsze sklepy internetowe, katalogi e-sklepów i platformy aukcyjne. Jednak to właśnie w ostatnim dziesięcioleciu e- handel rozwinął się najbardziej dynamicznie. Handel internetowy rozwija się bardzo dynamicznie i analitycy prognozują jego dalszą ekspansję. Kluczowymi stymulatorami rozwoju e-handlu są niewątpliwie nowoczesne technologie, rozwój omnichannel, a także rosnąca świadomość tego, że e-handel nie zna granic i jest najskuteczniejszą formą rozwoju eksportu online. Najważniejsza w tym procesie była edukacja konsumenta z zakresu zakupów przez Internet i to również staraliśmy się wdrożyć przez ostatnia dekadę aktualnie 9 na 10 internautów kupuje przez Internet i jest to zadowolony konsument. Bez wątpienia Izba Gospodarki Elektronicznej miała ogromny wkład w rozwój rynku e-commerce przez te ostatnie 10 lat i zapewniam, że nie zamierzamy zwalniać tempa- mówi Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

Siła e-kupujących

Całkiem niedawno płatności online były swego rodzaju dodatkiem – dużym wyróżnikiem dla sklepu, który zdecydował się je wprowadzić. Następnie zwiększał się wachlarz metod płatności i rozwiązań z nimi związanych. Przybyło portfeli elektronicznych, udogodnień dla osób robiących zakupy na smartfonach itd. W pewnym momencie współpraca sprzedawcy z operatorem płatności zaczęła być tzw. must have. Ale to też już przeszłość! W wyniku pandemii i dynamicznego wzrostu branży, mówimy dziś o partnerstwie między sprzedawcą a dostawcą płatności. Musimy działań wspólnie, by zakupy były szybkie, łatwe i wygodne, a przede wszystkim bezpieczne. Każdy etap ścieżki, jaką przechodzi klient robiąc zakupy w sieci, musi być zaopiekowany – komentuje Paweł Działak, CEO i Co-founder Tpay, operatora płatności z 13-letnim doświadczeniem.

Co niesie e-przyszłość?

Na 10-lecie swojej działalności e-Izba opracowała raport dokumentujący niezwykle dynamiczny rozwój sprzedaży cyfrowej pt. Raport e-Izby: Dekada polskiego e-commerce. A czy Państwo pamiętają czasy, gdy e-commerce nie był jeszcze oczywistym wyborem? Nie? No właśnie, w ciągu 10 lat tak wiele się zmieniło.Na koniec 2022 roku liczona razem sprzedaż cyfrowa do konsumentów i firm prawdopodobnie przebiła granicę 850 mld zł. Sam e-commerce skierowany do konsumentów osiągnie zaś do 2027 roku, zgodnie z prognozami PWC, wartość 187 mld zł.Tak szybkie tempo wzrostu wartości e-sprzedaży stawia Polskę w czołówce krajów, które najbardziej dynamicznie rozwijają cyfrową część swojej gospodarki. Co więcej, ta dynamika ma szanse się utrzymać. Aż ¾ zbadanych w grudniu 2022 roku przez e-Izbę Dyrektorów e-Commerce szacuje, że tempo wzrostu e-commerce w najbliższych latach osiągnie 15-20% rocznie.Na sukces e-commerce pracują tysiące małych, średnich i dużych firm. Liczba e-sprzedawców to obecnie ponad 150 tys. podmiotów. Sprzedają za pośrednictwem własnej witryny, ale też korzystają z dobrodziejstw dużych i popularnych platform oraz mediów społecznościowych. Co istotne, sprzedaż internetowa ma również coraz większy udział w całościowej sprzedaży detalicznej Polski. I w ciągu dekady ten udział wzrósł z około 3,5% w 2013 roku do średnio 10% w latach 2021 i 2022.Warto też zaznaczyć, że w niektórych kategoriach e-commerce generuje już co 5-tą złotówkę ze sprzedaży. W szczególności dzieje się tak w kategorii odzieżowej, gdzie e-commerce stanowi 21,7% całej sprzedaży detalicznej. W kategorii „meble, RTV, AGD” jest to 16,4%, a w branży „prasa, książki, pozostała sprzedaż̇ w wyspecjalizowanych sklepach” - aż 22%.W sieci kupuje już 87% internautów, a 62% Polaków w wieku 16-75 lat. To dwukrotnie więcej niż 10 lat temu, czyli w 2013 roku. Kupujemy częściej i bardziej różnorodne oraz drogie produkty, wydajemy więcej, ale też więcej do e-commerce wymagamy. Ponad 90% konsumentów jest w stanie dokładnie powiedzieć, jakie atuty e-commerce sprawiają, że kupują właśnie w tym kanale, ale e-commerce musiał sobie na to zapracować, sprawnie reagując na wymagania i odpowiadając na rosnące potrzeby. Co się zmieniło? Polacy przestali płacić w Internecie gotówką. Obecnie jedynie 13% internautów przyznaje, że płaci po odbiorze towaru od dostawcy albo odbierając go w dedykowanym punkcie. Zdecydowana większość płaci BLIKIEM albo szybkimi przelewami, a znaczna część przekonała się do płatności kartowych.Zakupy odbieramy przeważnie w paczkomatach albo od kuriera. Bardzo rzadko korzystamy z przesyłek pocztowych. Chcemy dostać towar szybko – najlepiej maksymalnie w ciągu 3 dni, o ile bardzo go nie potrzebujemy (produkty spożywcze) – ale też chcemy móc go łatwo i bez kosztów zwrócić. Co trzeci klient kupuje na platformach i w sklepach zagranicznych. Ponad połowa kupujących w sieci robi to na swoich urządzeniach mobilnych.W dobie pandemii, inflacji i spowolnienia gospodarczego e-commerce jeszcze zyskał na znaczeniu, nie tylko pozwalając na szybkie i bezpieczne zakupy, ale także pozwalając optymalizować wydatki. Wszystko to sprawia, że obecnie e-zakupy to wiodąca metoda Polaków na poradzenie sobie z kryzysem. Wśród optymalizujących swoje wydatki (70% Polaków), e-commerce za najbardziej atrakcyjny kanał zakupowy uznaje aż 80%.Dynamika, jaka towarzyszyła e-commerce przez ostatnie 10 lat jest na pewno trudna do utrzymania, ale wiele zjawisk może napędzić i rozgrzać „digitalowy silnik”. Pandemia sprawiła, że tempo wzrostu e-sprzedaży B2C przekroczyło 30%, a dynamikę sprzedaży cyfrowej B2B w latach pandemicznych szacuje się nawet na 42% rocznie.Spowolnienie gospodarcze sprawia, że konsumenci kierują swoje kroki do e-commerce jako miejsca, które pozwala na lepszą kontrolę wydatków, oferuje atrakcyjne promocje, a do tego daje możliwość skorzystania z płatności odroczonych i darmowych zwrotów.Zakupy online są też według Polaków bardziej ekologiczne niż stacjonarne, szczególnie w kontekście dostawy do punktów odbioru (a więc minimalizację tzw. efektu ostatniej mili), a także możliwości dokonywania bardziej przemyślanych zakupów w oparciu o cechy i pochodzenie produktów oraz społeczną odpowiedzialność e-sprzedawców, a nie zakupowy impuls. Już co drugi internauta kieruje się przy wyborze produktów w sieci tym, czy są one wyprodukowane i oferowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Co trzeci konsument oczekuje też, że to właśnie kanał online będzie tym, który jest najbardziej innowacyjny i wyznacza trendy. Niech zatem tak się stanie. W końcu e-commerce to najprężniej rozwijająca się gałąź polskiej gospodarki i kanał, który uratował nie jeden biznes w dobie pandemii.