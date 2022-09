Handel online stanowi już 15 proc. wszystkich zakupów w regionie CEE

Rozwój e-commerce znacznie przyspieszył, co było szczególnie widoczne w czasie pandemii. Sprzedaż online stanowi dziś 15 proc. handlu, a zgodnie z prognozami CBRE, ten udział wzrośnie w ciągu czterech lat do 20 proc. Liderami wzrostu zakupów online w regionie CEE są Polska i Czechy.

Udział zakupów online w handlu w regionie CEE rośnie systematycznie od wielu lat. Pandemia była impulsem, który jeszcze go przyspieszył i który będzie nadawał tempo także przez kolejne lata. Kategoriami najczęściej kupowanymi w internecie są elektronika, zajmująca 14 proc. rynku oraz ubrania i obuwie, które obejmują 10 proc. wszystkich zakupów. Pomijając pandemiczny rok 2020, cały czas rozwijają się także zakupy stacjonarne i prognozy dla tego rynku również są optymistyczne. Największą kategorią produktów kupowanych w tradycyjnych sklepach jest żywność. Jej obecny udział w regionie CEE wynosi 59 proc. i jest jedną z tych, które rosną najszybciej, razem z elektroniką oraz pielęgnacją zdrowia i urody – komentuje Carmen Ravon, Head of Retail Occupiers CEE w CBRE.

Czesi i Polacy kupują online

Nadal chodzimy na zakupy

Sprzedaż stacjonarna i online uzupełniają się nie tylko z punktu widzenia konsumenta, ale również z perspektywy sieci detalicznych. Dzięki łączeniu rożnych kanałów, form sprzedaży i zwrotów, mogą one nie tylko wyróżnić się na rynku, zapewniając klientom komfort i indywidualne podejście, ale także m.in. efektywniej korzystać z przestrzeni magazynowej. Wykorzystują ją np. do realizacji zamówień do sklepów stacjonarnych czy do wysyłek produktów zamówionych online przez klientów indywidualnych. Obecnie na sprzedaż należy patrzeć szeroko. Rozdział e-commerce i tradycyjnego handlu bywa sztuczny. Klienci oczekują, że oba kanały będą się przenikały i wzajemnie uzupełniały, warto tę zmianę zaakceptować – podsumowuje Joanna Sinkiewicz, szefowa działu powierzchni magazynowych i logistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w CBRE.

Kanał online w całym rynku handlu w Europie Środkowo-Wschodniej zajmuje obecnie 15 proc., pozostała część, czyli 85 proc., przypada na zakupy stacjonarne. Tylko w latach 2016-2021 udział e-commerce wzrósł o 9 pp. – z 6 proc. do 15 proc., a do 2026 roku może objąć nawet jedną piątą sektora handlowego, szacuje CBRE. Wzrosty dotyczą niemal wszystkich kategorii produktów, ale w ostatnich 5 latach najszybciej urosła sprzedaż żywności i napojów. Jej udział w całym sektorze e-commerce był wcześniej znikomy, a na koniec 2021 roku zajmował już 5 proc. rynku. Swoją obecność wyraźniej zaczęły zaznaczać także zabawki i gry oraz produkty do domu, obejmujące 1-2 proc. wszystkich zakupów.Wśród krajów regionu w obszarze zakupów przez internet wyróżniają się szczególnie Czechy i Polska, w których udział e-commerce w handlu jest wyższy niż średnia Europy Środkowo-Wschodniej. Jak wskazują prognozy CBRE, zakupy przez internet do 2026 roku w tych krajach mogą objąć nawet odpowiednio 24 proc. i 23 proc. Najmniejszą dynamikę wzrostów e-commerce odnotowują Węgry.Podobnie jak w pozostałych krajach regionu, Polacy i Czesi przez internet najczęściej kupują elektronikę. Na drugim miejscu w Czechach znajdują się żywność i napoje, a w Polsce ubrania oraz obuwie.Zgodnie z trendem omnichannel, rozwój kanałów sprzedaży online idzie w parze z rosnącą liczbą sklepów stacjonarnych. Pomijając rok 2020, w którym rynek w największym stopniu mierzył się z lockdownami, sektor cały czas się rozwijał. Przetrwał najgorszy okres, a wysokie statystyki odwiedzalności sklepów po ich otwarciu dowiodły, że konsumenci chcą kupować stacjonarnie. Prognozy CBRE wskazują, że do 2026 roku ten obszar rynku może urosnąć o 10 proc.