Zakupy online po sąsiedzku: czy lokalny biznes cieszy się popularnością?

O tym, że zakupy online cieszą się wśród Polaków rosnącą popularnością, nie trzeba przekonywać już chyba nikogo. Interesującym trendem, na który zwracają uwagę najnowsze badania TrustMate, jest coraz większe zorientowanie kupujących na lokalny biznes. Dla tego ostatniego jest to istotne wsparcie. Jakie jednak pobudki kierują kupującymi?

Przeczytaj także: Coraz częściej robimy zakupy w internecie. Co kupujemy?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak często Polacy poszukują informacji na temat e-sklepów, firm i usługodawców zlokalizowanych niedaleko nich?

Czego najczęściej poszukują?

Z jakich powodów wybieramy lokalne biznesy?

Lokalny handel internetowy ma wiele plusów, począwszy od tego, że zamówiony towar jesteśmy w stanie bardzo szybko odebrać w punkcie nieopodal nas. Dzięki temu nie musimy czekać 1-2 dni na przesyłkę, tylko możemy cieszyć się zakupionym towarem jeszcze tego samego dnia. Oszczędzamy także na opłacie za przesyłkę. Dodatkowo, w przypadku zwrotu zakupionych rzeczy, możemy je samodzielnie dostarczyć do pobliskiego sklepu, w którym je kupiliśmy. Co pozwala zaoszczędzić pieniądze za zwrotną przesyłkę. Od razu otrzymuje także zwrot pieniędzy za zakupy, bez konieczności czekania kilku dni. - mówi Jerzy Krawczyk, prezes zarządu Trustmate.io.



Niewątpliwym benefitem tej formy zakupów jest także wsparcie lokalnych społeczności, w tym m.in. biznesów działających w naszej okolicy, które zatrudniają osoby mieszkające na naszym osiedlu, w naszej dzielnicy lub mieście. Warto także wspomnieć, o tym, że w modelu e-handlu lokalnego, działają także firmy usługowe np. fryzjer, salon piękności, restauracje, hotele, etc. - dodaje Krawczyk z Trustmate.io.

Dlaczego e-kupujemy lokalnie?

Phygitalowy model sprzedaży integruje handel offline i online w taki sposób, że przenikają się one wzajemnie. Dodatkowo, usuwa bariery pomiędzy eCommerce, a tradycyjnymi formami sprzedaży, tworząc spójne i harmonijne doświadczenie zakupowe. To coś znaczniej więcej niż omnichanelowa strategia biznesowa, czyli płynne i bezwysiłkowe, wysokiej jakości doświadczenia klienta, które występują we wszystkich kanałach kontaktu i pomiędzy nimi. Phygital to także coś więcej, niż efekt ROPO (wyszukiwanie online i zakupy offline), a także efekt odwróconego ROPO (wyszukiwanie w realu i zakupy online). Phygital łączy strategie, narzędzia i doświadczenia klientów w jedną całość. Klient może jednocześnie korzystać z zalet wszystkich form sprzedaży - wygody zakupów online (smartfon, tablet, komputer, etc.) i bezpośredniego kontaktu z produktem w sklepie stacjonarnym. A także oczekiwać spójnych interakcji między poszczególnymi kanałami sprzedaży. – mówi Jerzy Krawczyk, prezes zarządu TrustMate.io.



E-commerce „po sąsiedzku” w Polsce

Przeczytaj także: Pokolenie Z stawia na zakupy online

Handel internetowy kojarzy nam się przede wszystkim z kupowaniem towarów ze e-sklepu zlokalizowanego, gdzieś daleko od naszego miejsca zamieszkania, np. na drugim końcu Polski lub nawet w innym państwie.Jednak, nie jest to jedyna możliwość. W rzeczywistości, sklep internetowy może być zlokalizowany niedaleko nas, czasem wręcz dosłownie po drugiej stronie naszego osiedla lub na pobliskiej ulicy. A pomimo tego może udostępniać klientom wygodne rozwiązania związane z zakupami online i offline. Wówczas mamy do czynienia z lokalnym e-handlem.Jak pokazują dane rynkowe, zarówno te globalne, jak i z rodzimego rynku, w lokalnym e-handlu drzemie olbrzymie potencjał rozwoju. Google odnotowuje blisko 6 milionów wyszukiwań każdej minuty, z czego 46% zapytań ma charakter lokalny, wynika z badań SEO Tribunal.Co ważne, aż 45% kupujących korzysta z wyszukiwarki, aby zbadać ofertę zakupową, którą zamierzają dokonać w sklepie stacjonarnym. Aż 77% konsumentów korzysta z Google podczas wyszukiwania informacji o lokalnych firmach, podaje Semrush na temat globalnych zachowań konsumenckich Eksperci TRUSTMATE wskazują, że przybywa Polaków, którzy zamawiają produkty w sieci, ale odbierają je w pobliżu miejsca zamieszkania. Ta nowa moda, która wspiera lokalne e-sklepy jest częścią trendu nazywanego w branży phygital (zbitka od dwóch angielskich słów physical – fizyczny i digital – cyfrowy). Ów trend wpisuje się popularne w e-commerce zjawiska, które stały się bardzo popularne, zwłaszcza w w ciągu ostatnich kilku lat, przede wszystkim w okresie pandemii, np. BOPIS (Buy Online, Pickup In-Store – kupowanie w sieci z odbiorem własnym), ROPIS (Reserve Online, Pickup In-Store – rezerwowanie towaru online i odbiór w sklepie), a także BORIS (Buy Online, Return In-Store, czyli taki wybór e-sklepu, który umożliwi zwrot towaru w pobliskiej placówce).Jak często internauci poszukują informacji na temat firm i usługodawców zlokalizowanych niedaleko nich? Czego najczęściej poszukują? Co biorą pod uwagę, przy wyborze lokalnej firmy czy też dostawcy usług? Na te, a także wiele innych pytań, odpowiada pierwszy w naszym kraju raport na temat „Lokalny handel internetowy 2024”, przygotowany przez platformę TrustMate.io.Jak wynika z powyższego badania, Polacy najczęściej wyszukują w internecie pobliskich restauracji i hoteli (40,57%), lokalnych sklepów z odzieżą i tekstyliami (29,01%) oraz artykułami RTV-AGD (27,48%). Do pierwszej piątki, weszły także nieopodal zlokalizowane zakłady fryzjerskie i salony piękności (25,59%) oraz wszelkiego rodzaju lokalne sklepy. (23,59%). W drugiej piątce znalazły się instytucje i urzędy (22,05%), specjaliści od napraw, np. hydraulików, mechaników (21,58%), firmy zajmujące się turystyką, np. biura podróży (19,22%), sklepy z żywnością i napojami (19,22%) oraz firmy i instytucje zajmujące się rozrywką i rekreacją, w tym teatry, opery, muzea, etc.(18,28%).Trustmate.io zbadał także jak często Polacy szukają w internecie lokalnych biznesów. Najwięcej respondentów wskazało odpowiedź kilka razy w tygodniu (18,19%). Na drugim miejscu znalazło się wskazanie kilka razy w miesiącu (16,7%). Na ostatnim miejscu podium znalazła się odpowiedź raz w miesiącu 12,72%. W pierwszej piątce najpopularniejszych odpowiedzi znalazły się jeszcze dwie odpowiedzi, tj. raz w tygodniu (9,34%) oraz codziennie (9,15%), zajmując odpowiednio czwarte i piąte miejsce wśród najpopularniejszych odpowiedzi badania. Łącznie 36,68% respondentów wyszukuje co najmniej razy w tygodniu lub częściej informacji o lokalnych firmach i instytucjach.Wśród trzech najważniejszych powodów, dla których respondenci najczęściej wybierają konkretną lokalną firmę są atrakcyjna cena (70,4%), pozytywne opinie klientów (64,03%) oraz niedużą odległość od miejsca zamieszkania (45,28%).